В Подмосковье благоустроили 330 пешеходных маршрутов

В Московской области с начала 2026 года благоустроили 330 пешеходных коммуникаций из 1 037 запланированных. Работы ведутся по двум направлениям — созданию «народных троп» и замене плитки на асфальт, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе продолжается ремонт пешеходных маршрутов. Специалисты обустраивают новые дорожки по востребованным жителями направлениям, а также модернизируют существующие тропы — обновляют асфальтовое покрытие и заменяют плитку на асфальт.

«С этого года в рамках благоустройства мы работаем по двум направлениям: обустраиваем востребованные жителями маршруты — так называемые «народные тропы», а также проводим замену плиточного покрытия асфальтом на уже существующих пешеходных коммуникациях. Сейчас совместно с муниципалитетами уже завершены работы на 330 пешеходных коммуникациях. Мероприятия на остальных адресах ведутся строго в соответствии с производственными графиками. Информация о сроках ремонта доводится до жителей сразу после заключения контракта и размещается в общедомовых чатах, на подъездных стендах и специализированных информационных щитах», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Всего в 2026 году планируется благоустроить 1 037 пешеходных коммуникаций, из них на 385 объектах предусмотрена замена плиточного покрытия на асфальт. На 2027 год в предварительной проработке находятся еще 322 объекта по замене плитки.

В 2025 году в Подмосковье отремонтировали 557 пешеходных коммуникаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.