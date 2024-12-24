Что такое виртуальный телефонный номер и зачем он нужен

В материале РИАМО рассказываем о том, что представляет из себя виртуальный телефонный номер, чем он может быть полезен и как его оформить.

В каких случаях может быть нужен виртуальный телефонный номер Фото - © Unsplash.com Виртуальный телефонный номер – это дополнительный номер, который можно использовать в случаях, когда вы не хотите делать публично доступными личные контактные данные. Иметь виртуальный телефонный номер удобно, если вы: размещаете заявку о продаже или покупке чего-либо в интернете;

часто оформляете бонусные карты в магазинах или торговых сетях и не хотите получать спам-рассылки;

регулярно пользуетесь сервисами курьерской доставки или такси;

регистрируетесь на сайте, который требует подтверждения авторизации через SMS, но не хотите оставлять свой личный номер;

хотите создать новую учетную запись в сервисе, где вы уже зарегистрированы;

занимаетесь решением какого-либо вопроса, например, покупки/продажи недвижимости, и не хотите, чтобы ваш личный номер оказался в базах данных риелторских агентств;

обзваниваете различные компании в поисках нужного товара/услуги и не желаете впоследствии получать спам-звонки с акциями и предложениями;

хотите четкого разделения между личной жизнью и профессиональной, для каждой сферы – свой номер телефона.

Как подключить дополнительный номер абонентам Мегафона Фото - © Unsplash.com Ряд мобильных операторов предоставляют своим абонентам возможность оформить виртуальный телефонный номер как дополнительный на уже зарегистрированную сим-карту. Мегафон позволяет привязать к уже зарегистрированной сим-карте до трех дополнительных номеров. Для всех номеров будет использоваться основной тариф, счет, а также пакеты минут, SMS и интернета. Размер абонентской платы за дополнительный мобильный номер составляет 2 рубля в день. Само подключение дополнительного номера обойдется в 50 рублей. Оформить дополнительный номер можно на сайте оператора, через мобильное приложение, а также с помощью USSD-команды *480#.

Как подключить дополнительный номер абонентам Теле2 Фото - © Unsplash.com Теле2 предоставляет своим абонентам услугу «второй номер» за 60 рублей в месяц, абонентская плата зависит от выбранного тарифного плана. Подключение возможно на сайте или через USSD-команду *872*1#. Однако существует ограничение: такой номер можно использовать только для входящих звонков и SMS.

Как подключить дополнительный номер абонентам Билайн Фото - © Freepik.com Билайн позволяет оформить eSIM на смартфонах, которые обладают такой функцией. В отличие от физической сим-карты на одну eSIM можно записать несколько номеров, а в настройках смартфона выбрать, какой из них будет активным. Оформление доступно как на сайте оператора, так и в мобильном приложении. Если вы не являетесь абонентом Билайн, для оформления eSIM понадобится авторизоваться на Госуслугах и подписать договор через приложение Госключ.

Как подключить дополнительный номер абонентам Т-Мобайл Фото - © Adobe Stock В Т-Мобайл виртуальный номер можно оформить в приложении. Дополнительный номер привязывается к сим-карте и оплачивается по тому же тарифу, что и основной. Подключение виртуального номера бесплатно. Номер можно менять по мере необходимости, а также есть возможность поставить ограничения на период принятия звонков (например, отключать виртуальный номер в нерабочее время). Можно также заказать eSIM, для подключения этой услуги нужно будет встретиться с представителем компании для подтверждения ваших паспортных данных.

Как подключить дополнительный номер абонентам МТС Фото - © Adobe Stock Оператор МТС для подключения виртуальных номеров использует приложение «Мой коннект», но с октября 2023 года приложение доступно только для уже зарегистрированных пользователей, регистрация новых абонентов прекращена.