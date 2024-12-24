Что такое виртуальный телефонный номер и зачем он нужен
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В материале РИАМО рассказываем о том, что представляет из себя виртуальный телефонный номер, чем он может быть полезен и как его оформить.
В каких случаях может быть нужен виртуальный телефонный номер
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Виртуальный телефонный номер – это дополнительный номер, который можно использовать в случаях, когда вы не хотите делать публично доступными личные контактные данные.
Иметь виртуальный телефонный номер удобно, если вы:
- размещаете заявку о продаже или покупке чего-либо в интернете;
- часто оформляете бонусные карты в магазинах или торговых сетях и не хотите получать спам-рассылки;
- регулярно пользуетесь сервисами курьерской доставки или такси;
- регистрируетесь на сайте, который требует подтверждения авторизации через SMS, но не хотите оставлять свой личный номер;
- хотите создать новую учетную запись в сервисе, где вы уже зарегистрированы;
- занимаетесь решением какого-либо вопроса, например, покупки/продажи недвижимости, и не хотите, чтобы ваш личный номер оказался в базах данных риелторских агентств;
- обзваниваете различные компании в поисках нужного товара/услуги и не желаете впоследствии получать спам-звонки с акциями и предложениями;
- хотите четкого разделения между личной жизнью и профессиональной, для каждой сферы – свой номер телефона.
Как подключить дополнительный номер абонентам Мегафона
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Ряд мобильных операторов предоставляют своим абонентам возможность оформить виртуальный телефонный номер как дополнительный на уже зарегистрированную сим-карту.
Мегафон позволяет привязать к уже зарегистрированной сим-карте до трех дополнительных номеров. Для всех номеров будет использоваться основной тариф, счет, а также пакеты минут, SMS и интернета. Размер абонентской платы за дополнительный мобильный номер составляет 2 рубля в день. Само подключение дополнительного номера обойдется в 50 рублей. Оформить дополнительный номер можно на сайте оператора, через мобильное приложение, а также с помощью USSD-команды *480#.
Как подключить дополнительный номер абонентам Теле2
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Теле2 предоставляет своим абонентам услугу «второй номер» за 60 рублей в месяц, абонентская плата зависит от выбранного тарифного плана. Подключение возможно на сайте или через USSD-команду *872*1#. Однако существует ограничение: такой номер можно использовать только для входящих звонков и SMS.
Как подключить дополнительный номер абонентам Билайн
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Билайн позволяет оформить eSIM на смартфонах, которые обладают такой функцией. В отличие от физической сим-карты на одну eSIM можно записать несколько номеров, а в настройках смартфона выбрать, какой из них будет активным. Оформление доступно как на сайте оператора, так и в мобильном приложении. Если вы не являетесь абонентом Билайн, для оформления eSIM понадобится авторизоваться на Госуслугах и подписать договор через приложение Госключ.
Как подключить дополнительный номер абонентам Т-Мобайл
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В Т-Мобайл виртуальный номер можно оформить в приложении. Дополнительный номер привязывается к сим-карте и оплачивается по тому же тарифу, что и основной. Подключение виртуального номера бесплатно. Номер можно менять по мере необходимости, а также есть возможность поставить ограничения на период принятия звонков (например, отключать виртуальный номер в нерабочее время). Можно также заказать eSIM, для подключения этой услуги нужно будет встретиться с представителем компании для подтверждения ваших паспортных данных.
Как подключить дополнительный номер абонентам МТС
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Оператор МТС для подключения виртуальных номеров использует приложение «Мой коннект», но с октября 2023 года приложение доступно только для уже зарегистрированных пользователей, регистрация новых абонентов прекращена.
Другие способы подключить виртуальный телефонный номер
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Существует также возможность подключить временный виртуальный номер с помощью специализированных интернет-сервисов. Предоставляемые виртуальные номера могут иметь код любой страны. Такие номера, помимо прочего, могут использоваться для переговоров с заграничными абонентами, а также для организации колл-центров и многоканальной телефонии.
Интернет-сервисы, предоставляющие виртуальные номера, делятся на две категории:
- Легальные. Номера оформляются в аренду только при условии обязательной идентификацией арендатора. При подключении клиент обязан указать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер паспорта, контактный номер телефона и адрес электронной почты, в некоторых случаях – адрес регистрации по месту жительства и другие сведения.
- Нежелательные. Номера оформляются в аренду без обязательной идентификации арендатора. Виртуальные номера без подтверждения персональных данных абонентов были признаны правительством РФ угрозой, так как обезличенные, анонимные номера могут быть использованы для совершения противоправных действий. Сервисы, предоставляющие такие номера, подлежат блокировке с 1 сентября 2024 года.