Что такое цифровой паспорт и как его оформить через Госуслуги

Что такое цифровой паспорт и как он выглядит

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Цифровой паспорт — это электронная версия традиционного бумажного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. Он содержит все необходимые данные о владельце, такие как ФИО, дата рождения, место жительства, номер СНИЛС и другие

сведения.

Цифровой паспорт представляет собой QR-код, который можно сгенерировать и предъявить другому человеку. Он формируется на основе паспортных данных гражданина.