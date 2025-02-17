Что такое цифровой паспорт и как его оформить через Госуслуги

Шпаргалки

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В 2023 году в России стартовал проект по внедрению цифрового паспорта. В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой этот документ, какие преимущества и недостатки у него есть, а также как оформить электронный паспорт через портал «Госуслуги».

Что такое цифровой паспорт и как он выглядит

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Цифровой паспорт — это электронная версия традиционного бумажного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. Он содержит все необходимые данные о владельце, такие как ФИО, дата рождения, место жительства, номер СНИЛС и другие
сведения.

Цифровой паспорт представляет собой QR-код, который можно сгенерировать и предъявить другому человеку. Он формируется на основе паспортных данных гражданина.

Зачем нужен цифровой паспорт

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Основная цель внедрения цифрового паспорта заключается в том, чтобы упростить доступ граждан к государственным услугам, повысить безопасность данных и сократить количество документов, которые необходимо носить с собой.

Цифровой паспорт может использоваться для подтверждения личности при получении различных государственных и коммерческих услуг, например, при оформлении кредита, регистрации по месту жительства, заключении договоров и т. д. Кроме того, он позволяет быстро и удобно получать информацию о своих правах и обязанностях перед государством. Окончательный перечень случаев, где допустимо использование электронной версии, утвердит Правительство РФ совместно с ФСБ в ближайшее время.

Какие еще документы будут храниться в цифровом паспорте

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Помимо основных персональных данных, цифровой паспорт может содержать следующие документы:

  • водительское удостоверение, данные о транспорте;
  • полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
  • СНИЛС;
  • ИНН;
  • заграничный паспорт.

Перечень документ может пополниться, полный список будет утвержден позднее.

Важно помнить, что для подтверждения личности вместо фотографии используется QR-код, сгенерированный на основе биометрических данных. Это позволяет предоставлять информацию выборочно — например, только возраст или Ф.И.О.

Плюсы цифрового паспорта

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Среди преимуществ электронного документа можно выделить:

  • Удобство. Все документы собраны в одном месте, что исключает необходимость носить с собой множество бумажных копий.
  • Безопасность. Данные защищены современными методами шифрования, что минимизирует риск утраты или кражи информации.
  • Доступность. Доступ к документам возможен круглосуточно и из любой точки мира, где есть интернет-соединение.
  • Экономия времени. Процесс получения государственных услуг ускоряется благодаря автоматическому заполнению форм и отсутствию необходимости лично посещать государственные учреждения.

Минусы цифрового паспорта

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Несмотря на многочисленные плюсы, у цифрового паспорта есть и некоторые недостатки:

  • Зависимость от технологий. Для доступа к документу необходим смартфон или компьютер с подключением к интернету, что может стать проблемой в случае технических сбоев или отсутствия связи.
  • Риск кибератак. Хотя современные системы защиты данных достаточно надежны, всегда существует вероятность хакерских атак, что может привести к утечке конфиденциальной информации.
  • Необходимость адаптации. Некоторым людям может потребоваться время, чтобы привыкнуть к новому формату работы с документами и освоить интерфейс портала «Госуслуги».

Как оформить цифровой паспорт через Госуслуги в 2025 году

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  1. Открыть мобильное приложение «Госуслуги». Перейти в раздел «Документы».
  2. В верхней части расположены документы для предъявления — нажимаем «Паспорт».
  3. Если ранее вы загружали на Госуслуги скан паспорта, то внесенные данные отобразятся автоматически.
  4. Внизу кнопка «Предъявить». При ее нажатии будет сгенерирован цифровой код с необходимыми сведениями, который сможет отсканировать другой человек. Для отдельных случаев может потребоваться введение одноразового кода для подтверждения операции.
  5. Считать QR-код с вашего смартфона можно через приложение «Госуслуги» на другом устройстве. Для этого в верхнем правом углу есть функция «Госкан». Если сканировать QR-код с помощью базовых приложений устройства, то произойдет перенаправление на «Госуслуги».

Сферы применения цифрового паспорта

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1. Государственные услуги:

  • Регистрация актов гражданского состояния (рождение, брак, смерть).
  • Оформление документов (паспорт, водительское удостоверение, ИНН).
  • Получение социальных выплат и пособий.
  • Участие в выборах и референдумах.

2. Финансовые операции:

  • Открытие банковских счетов.
  • Проведение денежных переводов.
  • Оплата товаров и услуг через интернет.
  • Использование электронных кошельков и платежных систем.

3. Медицинские учреждения:

  • Запись на прием к врачу.
  • Доступ к электронной медицинской карте пациента.
  • Получение рецептов и медицинских справок.

4. Образование:

  • Подтверждение личности студента при поступлении в учебное заведение.
  • Доступ к электронным образовательным ресурсам.
  • Учет посещаемости занятий и результатов экзаменов.

5. Транспортные услуги:

  • Покупка билетов на самолеты, поезда и автобусы.
  • Прохождение контроля безопасности в аэропортах и на вокзалах.
  • Аренда автомобилей и других транспортных средств.

6. Трудовая деятельность:

  • Трудоустройство и оформление трудовых договоров.
  • Проверка подлинности дипломов и сертификатов.
  • Взаимодействие с налоговыми органами по вопросам налогообложения доходов
    физических лиц.

7. Электронная коммерция:

  • Идентификация покупателя при совершении покупок онлайн.
  • Упрощенная процедура возврата товара и оформления гарантийных обязательств.
  • Защита от мошенничества и подделки документов.

8. Туризм и путешествия:

  • Оформление виз и загранпаспортов.
  • Бронирование гостиниц и авиабилетов.
  • Посещение культурных мероприятий за рубежом.

9. Судебные органы:

  • Установление личности участников судебных процессов.
  • Обеспечение доступа к электронным судебным делам.
  • Электронный обмен документами между сторонами процесса.

10. Безопасность и правопорядок:

  • Идентификация граждан при проверке документов правоохранительными органами.
  • Автоматизированная проверка данных о правонарушениях и административных
    взысканиях.
  • Внедрение системы «умного города» для повышения уровня общественной
    безопасности.