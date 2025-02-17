Что такое цифровой паспорт и как его оформить через Госуслуги
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В 2023 году в России стартовал проект по внедрению цифрового паспорта. В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой этот документ, какие преимущества и недостатки у него есть, а также как оформить электронный паспорт через портал «Госуслуги».
Что такое цифровой паспорт и как он выглядит
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Цифровой паспорт — это электронная версия традиционного бумажного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. Он содержит все необходимые данные о владельце, такие как ФИО, дата рождения, место жительства, номер СНИЛС и другие
сведения.
Цифровой паспорт представляет собой QR-код, который можно сгенерировать и предъявить другому человеку. Он формируется на основе паспортных данных гражданина.
Зачем нужен цифровой паспорт
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Основная цель внедрения цифрового паспорта заключается в том, чтобы упростить доступ граждан к государственным услугам, повысить безопасность данных и сократить количество документов, которые необходимо носить с собой.
Цифровой паспорт может использоваться для подтверждения личности при получении различных государственных и коммерческих услуг, например, при оформлении кредита, регистрации по месту жительства, заключении договоров и т. д. Кроме того, он позволяет быстро и удобно получать информацию о своих правах и обязанностях перед государством. Окончательный перечень случаев, где допустимо использование электронной версии, утвердит Правительство РФ совместно с ФСБ в ближайшее время.
Какие еще документы будут храниться в цифровом паспорте
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Помимо основных персональных данных, цифровой паспорт может содержать следующие документы:
- водительское удостоверение, данные о транспорте;
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- СНИЛС;
- ИНН;
- заграничный паспорт.
Перечень документ может пополниться, полный список будет утвержден позднее.
Важно помнить, что для подтверждения личности вместо фотографии используется QR-код, сгенерированный на основе биометрических данных. Это позволяет предоставлять информацию выборочно — например, только возраст или Ф.И.О.
Плюсы цифрового паспорта
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Среди преимуществ электронного документа можно выделить:
- Удобство. Все документы собраны в одном месте, что исключает необходимость носить с собой множество бумажных копий.
- Безопасность. Данные защищены современными методами шифрования, что минимизирует риск утраты или кражи информации.
- Доступность. Доступ к документам возможен круглосуточно и из любой точки мира, где есть интернет-соединение.
- Экономия времени. Процесс получения государственных услуг ускоряется благодаря автоматическому заполнению форм и отсутствию необходимости лично посещать государственные учреждения.
Минусы цифрового паспорта
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Несмотря на многочисленные плюсы, у цифрового паспорта есть и некоторые недостатки:
- Зависимость от технологий. Для доступа к документу необходим смартфон или компьютер с подключением к интернету, что может стать проблемой в случае технических сбоев или отсутствия связи.
- Риск кибератак. Хотя современные системы защиты данных достаточно надежны, всегда существует вероятность хакерских атак, что может привести к утечке конфиденциальной информации.
- Необходимость адаптации. Некоторым людям может потребоваться время, чтобы привыкнуть к новому формату работы с документами и освоить интерфейс портала «Госуслуги».
Как оформить цифровой паспорт через Госуслуги в 2025 году
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- Открыть мобильное приложение «Госуслуги». Перейти в раздел «Документы».
- В верхней части расположены документы для предъявления — нажимаем «Паспорт».
- Если ранее вы загружали на Госуслуги скан паспорта, то внесенные данные отобразятся автоматически.
- Внизу кнопка «Предъявить». При ее нажатии будет сгенерирован цифровой код с необходимыми сведениями, который сможет отсканировать другой человек. Для отдельных случаев может потребоваться введение одноразового кода для подтверждения операции.
- Считать QR-код с вашего смартфона можно через приложение «Госуслуги» на другом устройстве. Для этого в верхнем правом углу есть функция «Госкан». Если сканировать QR-код с помощью базовых приложений устройства, то произойдет перенаправление на «Госуслуги».
Сферы применения цифрового паспорта
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1. Государственные услуги:
- Регистрация актов гражданского состояния (рождение, брак, смерть).
- Оформление документов (паспорт, водительское удостоверение, ИНН).
- Получение социальных выплат и пособий.
- Участие в выборах и референдумах.
2. Финансовые операции:
- Открытие банковских счетов.
- Проведение денежных переводов.
- Оплата товаров и услуг через интернет.
- Использование электронных кошельков и платежных систем.
3. Медицинские учреждения:
- Запись на прием к врачу.
- Доступ к электронной медицинской карте пациента.
- Получение рецептов и медицинских справок.
4. Образование:
- Подтверждение личности студента при поступлении в учебное заведение.
- Доступ к электронным образовательным ресурсам.
- Учет посещаемости занятий и результатов экзаменов.
5. Транспортные услуги:
- Покупка билетов на самолеты, поезда и автобусы.
- Прохождение контроля безопасности в аэропортах и на вокзалах.
- Аренда автомобилей и других транспортных средств.
6. Трудовая деятельность:
- Трудоустройство и оформление трудовых договоров.
- Проверка подлинности дипломов и сертификатов.
- Взаимодействие с налоговыми органами по вопросам налогообложения доходов
физических лиц.
7. Электронная коммерция:
- Идентификация покупателя при совершении покупок онлайн.
- Упрощенная процедура возврата товара и оформления гарантийных обязательств.
- Защита от мошенничества и подделки документов.
8. Туризм и путешествия:
- Оформление виз и загранпаспортов.
- Бронирование гостиниц и авиабилетов.
- Посещение культурных мероприятий за рубежом.
9. Судебные органы:
- Установление личности участников судебных процессов.
- Обеспечение доступа к электронным судебным делам.
- Электронный обмен документами между сторонами процесса.
10. Безопасность и правопорядок:
- Идентификация граждан при проверке документов правоохранительными органами.
- Автоматизированная проверка данных о правонарушениях и административных
взысканиях.
- Внедрение системы «умного города» для повышения уровня общественной
безопасности.