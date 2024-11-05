Что такое сталкинг и как от него защититься

Как не стать жертвой сталкеров и защищает ли от них закон в России, читайте в материале РИАМО.

Что такое сталкинг и кто такой сталкер Фото - © Freepik.com Stalking с английского переводится как «преследование», а сталкер, соответственно — тот, кто преследует свою жертву. Слежка чаще всего заключается в навязчивых сообщениях, постоянных попытках установить контакт, угрозах, издевательствах, навязывании чувства вины. В целом сталкер создает атмосферу страха и своего постоянного присутствия, погружая жертву в панику, тревогу и делая ее жизнь настоящим кошмаром. Цель сталкера — получить контроль над жертвой. И для этого он использует все доступные средства, но чаще всего не переходит на использование прямых угроз. Ведь если он прямо скажет, что убьет свою жертву или кого-то из близких, это повод обратиться в полицию, и такие заявление не оставят без внимания. Поэтому сталкер чаще всего только дразнит свою жертву и делает это очень изощренно. Именно безнаказанность дает преследователю то самое чувство контроля над жертвой. Чаще всего жертвой сталкера становятся кто-то из его окружения, обычно это бывшие партнеры. Это могут быть и соседи, и случайные знакомые, при этом личный контакт не важен — хватает общения в интернете. Жертвами часто становятся неконфликтные и спокойные девушки. Но это не значит, что жертвой не может стать мужчина, что доказывает трагический случай с зампредом движения «Зов народа» Антоном Егорцевым, которого убил сталкер, одержимый его женой.

Как определить, что за вами охотится сталкер Фото - © Freepik.com Однозначно сказать, что за вами начата охота, по первому сообщению нельзя. Порой просто настойчивый поклонник может несколько раз приходить с цветами, долго названивать и писать, но перестанет это делать после нескольких четких отказов. Это неприятно, но не портит жизнь. Но есть рамки, за которыми простое ухаживание и желание ответных чувств перерастает в навязчивое стремление превратить жизнь жертвы в кошмар. Слишком настойчивые звонки и сообщения Если человек продолжает писать и звонить даже после того, как вы четко и ясно дали понять, что не намерены продолжать общение, это признак сталкинга. Причем блокировка контакта не помогает: «охотник» просто меняет номера и продолжает свою маниакальную деятельность. В результате жертва начинает бояться незнакомых номеров и постоянно испытывает чувство тревоги, получая сообщения в мессенджерах. Сталкер может писать гадости родным и близким своей жертвы, а может просто звонить и молчать, что вселяет страх не хуже прямых угроз. Слежка в социальных сетях Преследование в соцсетях — еще один повод заподозрить сталкинг. Если кто-то из пользователей слишком активен у вас в профиле — лайкает все фотографии, даже очень старые, стал другом ваших друзей, подписался на все группы, в которых состоите вы, пишет невероятное количество комментариев под каждым вашим постом и делает репосты всех ваших записей, скорее всего это сталкинг. Комментарии при этом могут быть саркастичными, чтобы вас задеть, или наоборот, могут излучать чрезмерное обожание. Преследование в жизни Онлайн-преследование может перетекать в слежку физическую, когда сталкер буквально ходит по пятам — но сама жертва этого может не замечать. Однако она точно об этом узнает, потому что «охотник» будет присылать фотографии окон, рассказывать, во что жертва была одета, где была и что делала. И, конечно, сталкер может просто буквально маячить перед глазами, не вступая в прямой контакт. В целом «охотник» демонстрирует очень высокую осведомленность о жизни жертвы — вплоть до круга общения и нижнего белья. Распространение лживой информации о жертве Родным и близким жертвы сталкинга могут начать приходить сообщения и поступать звонки с лживой информацией, порочащей репутацию. Например, о том, что девушка оказывает интимные услуги или парень употребляет запрещенные вещества. При этом сталкеры активно пользуются искусственным интеллектом и дипфейками, поэтому их подделки не первый взгляд могут выглядеть очень правдоподобно. Непрошенные и навязчивые подарки Слишком шикарные подарки, о которых никто не просит, тоже являются признаком сталкинга. Это такой способ навязать жертве чувство вины — мол, он на все готов, а она такая неблагодарная и бессердечная. Частные и слишком шикарные подарки в виде огромных букетов, доставки из ресторанов, оды в честь жертвы, дорогие презенты, попытки подвезти на машине до дома — все это, в случае, если вам это неприятно, способы психологического насилия. После этого могут поступать сообщения от сталкера о его суицидальных намерениях — жертва начинает думать, что виновата в его терзаниях и будет виновна в его смерти, а значит, может на что-то согласиться. Попытки выйти на связь через других людей При сталкинге «охотник» будет пытаться передавать угрозы и признания через ваших друзей или родственников. Поэтому заблокированный номер — временное решение, пока психологический маньяк не нашел другого способа дотянуться до вас. Повреждение имущества и угрозы Если дело дошло до повреждения имущества и прямых угроз — это уже точно сигнал для обращения в полицию, за эти действия есть уголовная и административная ответственность.

Как себя вести со сталкером Фото - © Фотобанк Лори Если вы столкнулись с преследованием, первое, что стоит сделать — успокоиться и все обдумать. В панике мозг не способен придумать ничего конструктивного, не может анализировать, и есть риск просто утонуть в тревоге и наделать много ошибок. Написать заявление в полицию В полицию, конечно, не стоит бежать сразу после того, как вы получили огромный букет роз. Но если речь идет о надоедливом поклоннике, которому вы уже все объяснили, то заявление не будет лишним. К полицейским стоит обратиться, даже если действия сталкера не попадают ни под одну из существующих статей. В любом случае с преследователем проведут беседу и часто уже этого достаточно, чтобы избавиться от слежки. Обратиться можно к участковому по месту жительства, по телефону 112 или в ближайшую дежурную часть. Обязательно нужно взять талон-уведомление о том, что ваше заявление принято. Позаботиться о физической безопасности О том, что вас преследуют, должны знать родные и близкие — вместе вам будет проще бороться со сталкингом. Регулярно созванивайтесь с кем-то из близких, делитесь своей геолокацией. Можно настроить тревожную кнопку на смартфоне и обратиться за помощью в частное охранное предприятие. Носите с собой электрошокер или перцовый баллончик и научитесь ими пользоваться. Запишитесь на курсы по боксу или самообороне — даже если не придется пользоваться навыками, это вселит уверенность и поборет боязнь ударить человека. В квартире нужно установить видеонаблюдение и видеодомофон — это поможет и обезопасить себя, и собрать необходимые доказательства того, что вас преследуют. Обезопасить свои данные и банковские счета Обращать внимание на сохранение конфиденциальности и безопасность банковских счетов важно всегда, а если вы стали жертвой сталкера, тем более. В соцсетях, электронной почте и всех профилях нужно установить двухэтапную аутентификацию. Также можно использовать специальные приложения. Чаще меняйте пароли. Проверьте историю списания с банковских карт и уточните, были ли обращения в контактный центр от вашего имени. Сталкер может использовать дипфейк и, например, пытаться блокировать ваши карты, после чего вам могут начать звонить мошенники. Чтобы не попасть на крючок, нужна будет настоящая выдержка. В банке можно написать заявление о том, что контактировать с вами можно только по видеосвязи или при обращении в отделение. Сохранять спокойствие и твердость Не идите на компромиссы со сталкером, твердо говорите «нет» на любые его предложения, подарки и условия. Соблюдайте спокойствие и не бойтесь просить близких вам помочь. Покажите, что вами не получится манипулировать и вас есть кому защитить. Сталкер стремится к контролю над вами, чтобы вы испытывали страх и ограничивали свою жизнь. Не нужно дать ему это сделать. Помните, что ваш отказ и требование не приближаться при свидетелях будет преимуществом при обращении в полицию. Не угрожать и все фиксировать Не стоит угрожать сталкеру, смеяться над ним и вызывать его на прямой конфликт — это может его только вдохновить. Стоит фиксировать все на фото и видео, собирать все доказательства преследования и угроз. Это поможет привлечь сталкера к ответственности.