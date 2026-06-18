В Балашихе адаптировали квартиру ветерана СВО

Квартиру ветерана боевых действий Кирилла Комова в Балашихе оборудовали с учетом его потребностей: установили новые оконные блоки и систему «умный дом», а также создали безбарьерную среду в основных помещениях. Работы провели в рамках поддержки участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пространство гостиной, кухни и ванной полностью адаптировали для удобства передвижения. В санузле расширили дверной проем и установили дверь-купе. Кухню оборудовали так, чтобы Кирилл мог самостоятельно готовить и пользоваться бытовой техникой.

«Мы очень благодарны за адаптацию. Кирилл может самостоятельно готовить на плите, самостоятельно мыть, а коляска ему не будет мешать. И дверь в санузле: помимо того, что расширили дверной проем, еще и заменили обычную дверь на дверь-купе», — сказала мама ветерана Екатерина Павлюк.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что в округе системно занимаются социальной адаптацией и реабилитацией участников спецоперации. По его словам, элементы безбарьерной среды предусматривают при реализации проектов благоустройства, дорожного строительства и оснащении социальных объектов.

Кирилл Комов проходил срочную службу и после начала спецоперации отправился в зону боевых действий. В 2022 году он получил тяжелое ранение, перенес несколько операций и длительную реабилитацию. После переобучения он получил водительские права на управление автомобилем, адаптированным для людей с тяжелыми ранениями.

«Надо говорить: вставай, делай! Налей себе воды, помой кружку, делай все, что можешь. Потому что, если ты можешь взять телефон и набирать сообщение, значит, ты можешь многое. Все начинается с малого», — поделился Кирилл Комов.

Создание доступной среды для участников и ветеранов спецоперации с ограниченными возможностями здоровья ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Условия должны быть обеспечены не только в квартирах, но и в общественных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.