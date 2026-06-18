В Балашихе прошла первая литургия в Игоревском храме

Первая Божественная литургия состоялась 18 июня в строящемся храме Игоревской иконы Божией Матери в Балашихе. Богослужение провел епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, в нем приняли участие представители власти и жители города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Божественную литургию в строящемся храме совершил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. В богослужении приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, глава Реутова Алексей Ковязин, духовенство Балашихинской епархии и прихожане.

«Сегодняшняя служба стала важным этапом в истории будущего храма. Несмотря на то, что строительство еще продолжается, здесь уже звучит молитва, объединяющая людей разных поколений вокруг традиционных духовных ценностей», — отметил Сергей Юров.

Игоревская икона Божией Матери занимает особое место в православной традиции. Перед этим образом верующие на протяжении веков молятся о мире, укреплении веры, помощи в жизненных испытаниях и защите Отечества.

Храм возводят по просьбам жителей микрорайона 1 Мая. Осенью 2022 года здесь построили временное здание, а после подключения к электросетям в феврале 2023 года в нем начались регулярные богослужения.

Проект предусматривает трехэтажный храмовый комплекс площадью около 2,5 тыс. квадратных метров. Молельный зал будет рассчитан на 300 человек, также предусмотрены лифты и пандусы для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.