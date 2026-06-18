В Можайском округе обсудили поддержку детей с ОВЗ

Заседание координационного совета по делам инвалидов прошло 17 июня в администрации Можайского округа. Участники рассмотрели вопросы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья — от диагностики и обучения до творческой самореализации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание провела заместитель главы округа, председатель координационного совета по делам инвалидов Елена Заболотная. Участники обсудили три ключевых направления работы: организацию образовательного процесса, медицинское сопровождение и социальную адаптацию детей с ОВЗ.

Начальник управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова сообщила, что в школах округа действуют пять коррекционных классов, а система коррекционного обучения работает более пяти лет.

«На сегодняшний день в школах округа функционирует 5 коррекционных классов. Мы сохраняем преемственность и высокий кадровый потенциал: здесь работают опытные специалисты, которые обеспечивают достойный уровень образования для детей с особыми потребностями», — подчеркнула Светлана Катальникова.

Начальник отдела дошкольного образования Татьяна Шумакова разъяснила порядок прохождения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. Для подачи заявления необходимо предоставить медицинское заключение от педиатра и характеристику психолого-педагогического консилиума учреждения, которое посещает ребенок. По данным ЦПМПК, обследование прошли 124 ребенка, из них 23 школьника и 101 дошкольник. В детских садах округа работают 11 логопедических групп, куда детей зачисляют на основании заключения комиссии.

Заместитель начальника управления образования Жанна Василенкова рассказала о ежегодном конкурсе «Твой звездный час», который проводится с 2012 года. В этом году фестиваль, приуроченный ко Дню города, объединил около 35 участников, в том числе гостей из других регионов. По итогам встречи участники отметили положительную динамику развития инклюзивной среды и подтвердили намерение продолжать работу в этом направлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.