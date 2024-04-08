Что такое спортивное страхование и как выбрать самый выгодный вариант страховки

Кому и для чего нужно спортивное страхование, от чего зависят выплаты и что нужно учитывать при выборе страховки, РИАМО рассказал директор по разработке кредитных и рисковых продуктов BestDoctor Максим Шапорин.

Что такое спортивная страховка Фото - © Chudakov_Ivan / Фотобанк Лори Спортивная страховка – это разновидность страхования от несчастных случаев, то есть таких, когда человек получает вред здоровью. Вспомним классику «Поскользнулся, упал, очнулся – гипс». Это классический случай, при котором человек получит от страховой компании определенную сумму денег, если был застрахован. В отличие от ДМС или ОМС, выплаты будут не в медицинских услугах, а прямым перечислением денег застрахованному. При обычном страховании здоровья получение травмы при занятиях спортом считается исключением. С точки зрения страховой компании занятия спортом существенно повышают риски несчастного случая. Поэтому и экономика спортивной страховки будет отличаться от обычной. При этом не важно, где клиент занимается спортом – дома на тренажерах, в парке, на стадионе, участвует в соревнованиях или занимается в спортзале. Условия спортивного страхования зависят от того, каким видом спорта занимается человек. Чем выше степень риска, тем дороже будет страховка. Самые популярные виды спорта с низкой степенью риска – бег, плавание. К среднерисковым обычно относят велосипедный спорт, а к высокорисковым видам – единоборства, альпинизм, дельтапланеризм и другие. Воспользоваться спортивной страховкой обычно могут только спортсмены-любители. Если человек получает вознаграждение за занятия спортом, то он относится к категории профессиональных спортсменов, и часто это является исключением из страхового покрытия.

Для чего люди покупают спортивные страховки Вот основные причины, по которым люди решают оформить спортивную страховку: 1. По собственному желанию Человек хочет застраховаться от затрат, которые он будет нести, если произойдет несчастный случай. К прямым затратам относят расходы на лечение, перевязочные материалы, лекарства. К косвенным затратам можно отнести больничный или недополученный доход, которого человек может лишиться из-за временной нетрудоспособности. 2. Требование спортивных организаторов Чаще всего без спортивной страховки невозможно получить допуск к старту соревнований. Также спортивная страховка может потребоваться, например, для занятий детей в спортивных секциях или оформления путевок в детские спортивные лагеря.

Как работает спортивное страхование Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори При покупке страховки человек видит определенную сумму, которую страховая компания обещает выплатить при наступлении страхового случая. Обычно это большая сумма: застрахованный чувствует себя увереннее и ожидает при необходимости получить ее. Но по факту сумма, которую застрахованный получит при страховом случае, зависит от типа вреда здоровью. Максимальная сумма страховки распределяется в процентах между разными типами вреда. Очень важно разобраться с условиями выплат еще на этапе выбора страховой компании, чтобы не разочароваться в результате. 1. Спортивное страхование обычно покрывает несколько типов риска вреда здоровью Самая трагическая ситуация в случае получения вреда здоровью – это уход из жизни. Вторая ситуация по степени вреда здоровью – получение инвалидности I–III группы или статуса ребенка-инвалида. К счастью, такие ситуации крайне редки: мало кто из спортсменов-любителей предполагает этот риск и покупает спортивную страховку ради этого. Те мне менее, такая «подушка безопасности» – разумный вариант для людей, которые часто занимаются редкими высокорисковыми видами спорта и хотят обезопасить себя и близких от потерь. Важно понимать, что 100% страховой суммы будут выплачены только при самом тяжелом случае – уходе из жизни. Выплаты при получении инвалидности зависят от группы. Обычно I группа предполагает 100% страховой суммы, II – 50–75% и так далее. Или же условия страхования могут предполагать фиксированную выплату при наступлении инвалидности, но эта сумма может быть ниже, чем при наступлении риска ухода из жизни. 2. Что такое таблица выплат по риску травм Самый распространенный тип риска, ради которого приобретается большинство таких страховок, – получение спортивной травмы. Для травм, как правило, устанавливается подлимит в пределах 100–500 тысяч рублей, и выплата производится по таблице травм. К страховому договору всегда прилагается документ с таблицей выплат по риску травмы. Минимум для легких травм – 3–5% от подлимита на этот риск. Например, самая распространенная травма у велосипедистов – это перелом ключицы, и по ней обычно выплачивается 10–15% от покрытия от суммы подлимита. У каждой страховой компании своя формула расчета, но принцип один – чем сильнее травма, тем больше процент. Если человек получает несколько травм, то выплаты суммируются. Кроме обозначенных типов риска, спортивная страховка может подразумевать выплаты при госпитализации. Как правило, страховая компания обязуется выплачивать человеку фиксированную сумму денег за каждый день нахождения в больнице, например, три тысячи рублей. Но почти всегда есть временная франшиза: выплаты начинаются не с первого дня госпитализации, а с 5-8 дня нахождения в больничной палате.