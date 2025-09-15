Что такое совместный счет в банке, как его открыть, каковы его плюсы и минусы

Зачем нужен совместный счет, какие преимущества и риски для его владельцев он несет, РИАМО рассказал зампред правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин.

Что такое совместный счет в банке Фото - © Банкомат/Медиасток.рф Семейный бюджет — непростая вещь: кто-то складывает зарплаты в «общий котел», кто-то предпочитает вести финансы раздельно и время от времени переводить деньги друг другу через СБП. Казалось бы, это мелочь, но многочисленные переводы и риски блокировки платежей из-за подозрительной активности вносят изрядный элемент нервозности в такие операции. В этой связи идея совместных счетов выглядит довольно привлекательной. «По сути, совместный счет — это один счет, у которого несколько владельцев. Не „основная карта с дополнительными“, а именно общий счет, доступ к которому имеют несколько человек. Банки обычно ограничивают количество совладельцев, но внутри этой схемы возможности достаточно широкие: можно настроить лимиты трат, привязать автоплатежи, вести совместные накопления. Это куда удобнее, чем пытаться вручную сводить все доходы и расходы семьи», — объясняет банкир.

Откуда пришли в Россию совместные счета Фото - © Банковская карта МИР/Медиасток.рф Совместные счета — вовсе не российское изобретение, говорит Андрюшкин. В Европе и США они существуют десятилетиями, и именно там их массово используют пары, семьи, партнеры. «У нас технология появилась несколько лет назад, но по-настоящему массовым продуктом пока не стала. Причины — скорее организационные: банку нужно вложиться в доработку приложений, придумать гибкие настройки для разных пользователей, обеспечить безопасность. Не все на это готовы», — отмечает финансист.

В чем удобство совместного счета для семьи Фото - © Monkey Business Images / Фотобанк Лори Тем не менее, интерес у клиентов к совместным счетам есть. Согласно недавнему исследованию, каждый третий россиянин заявил, что готов был бы открыть совместный счет для управления семейными расходами. Каждый пятый уже пользуется таким продуктом — чаще всего в Москве и Центральной России. Причины просты и понятны: удобство контроля расходов, прозрачность трат, возможность быстрее накопить на общие цели — отпуск, ремонт или крупные покупки. «И правда: объединяя средства, семья или партнеры получают доступ к более выгодным условиям. Чем крупнее сумма на счете, тем выше процент по вкладам и интереснее бонусные программы. Совместный счет превращается не только в инструмент контроля, но и в способ получать чуть больше выгоды от банка», — говорит эксперт.

Риски открытия совместного счета с мужем или женой Фото - © Monkey Business Images / Фотобанк Лори Однако при открытии и дальнейшем использовании совместного счета важно понимать подводные камни, подчеркивает Андрюшкин. Во-первых, нужно доверие между участниками. Совместный счет — это продукт для близких людей, а не для случайных партнеров. Любой совладелец имеет право распоряжаться деньгами, если иное не предусмотрено настройками. Во-вторых, нужно заранее договориться о правилах: кто и сколько вносит, кто оплачивает регулярные платежи, можно ли тратить сверх своего взноса. Некоторые банки уже предлагают гибкие механизмы — например, тратить только в пределах внесенной суммы или доли от общего остатка. Но в любом случае конфликты лучше предотвращать заранее.

Совместный счет: кому подходит, а кому не следует его открывать Фото - © Monkey Business Images / Фотобанк Лори Открытие совместного счета подходит прежде всего семьям, где ведется общее хозяйство. Это удобный инструмент для оплаты коммуналки, покупок в супермаркете, накоплений на отпуск. Хорошо работает он и для небольших сообществ: коллег, которые скидываются на кофе, или соседей, собирающих деньги на нужды подъезда. А вот кому не подойдет — так это тем, кто предпочитает полную финансовую независимость. Если человеку комфортнее самостоятельно распоряжаться всеми доходами и лишь изредка переводить часть партнеру, возможно, совместный счет станет лишней точкой напряжения. «Я уверен: по мере того как банки будут предлагать больше удобных функций — уведомления о транзакциях, гибкие лимиты, простое подключение новых участников — популярность совместных счетов будет расти. Но главное условие их успеха — не технология, а доверие. Ведь сколько бы ни придумали удобных кнопок в приложении, решает всегда одно: готовы ли вы делить не только быт, но и деньги», — полагает банкир.