Что такое радиационный туман и опасен ли он
Фото - © Константин Чалабов/РИА Новости
Росгидромет сообщил, что на неделе с 7 по 13 октября Москву окутает радиационный туман. РИАМО собрало справочную информацию об этом природном явлении.
Что такое радиационный туман
Фото - © vk.com, Анна Шестопалова
Радиационный туман является результатом радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы. То есть это туман, возникший над поверхностью почвы, выхолодившейся путем излучения, отсюда и его название.
При каких условиях возникает
Фото - © vk.com, Паша Федотов
Радиационный туман возникает чаще всего именно в ночное время в условиях антициклона при безоблачной погоде и небольшом ветре. Часто этому способствует температурная инверсия, которая препятствует подъему воздушной массы.
Как правило, такие туманы рассеиваются к утру — после восхода солнца. Однако в холодное время года они могут сохраняться по несколько суток. В промышленных районах иногда превращаются в смог.
Разновидности радиационного тумана
Фото - © сайт Pixabay
Радиационный туман может быть высоким и поземным.
Высокий туман возникает над большими площадями суши в холодное время года вследствие длительного выхолаживания земной поверхности. Образуется преимущественно сверху, а затем постепенно распространяется вниз до земной поверхности.
Поземный туман возникает невысоко над почвой — всего лишь в метрах или десятках метров в ночное время. Его образованию способствуют низины и близость болот.
Летом быстрый прогрев поверхности рассеивает радиационный туман через 1-2 часа после восхода солнца. Осенью он может сохраняться в течение 3-5 часов после восхода солнца. Зимой — в течение всего дня, если не изменится синоптическая обстановка.
Опасен ли радиационный туман для человека
Фото - © Елена Богдашкина/РИАМО
Как объясняют специалисты, радиационный туман не страшен для человека, потому что не имеет ничего общего с опасной радиацией — ядерным ионизирующим излучением.
Это всего лишь часть радиационного обмена между нижними слоями атмосферы и поверхностью земли.