Что такое радиационный туман и опасен ли он

Шпаргалки
Константин Чалабов

Фото - © Константин Чалабов/РИА Новости

Росгидромет сообщил, что на неделе с 7 по 13 октября Москву окутает радиационный туман. РИАМО собрало справочную информацию об этом природном явлении.

Что такое радиационный туман

vk.com, Анна Шестопалова

Фото - © vk.com, Анна Шестопалова

Радиационный туман является результатом радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы. То есть это туман, возникший над поверхностью почвы, выхолодившейся путем излучения, отсюда и его название.

При каких условиях возникает

vk.com, Паша Федотов

Фото - © vk.com, Паша Федотов

Радиационный туман возникает чаще всего именно в ночное время в условиях антициклона при безоблачной погоде и небольшом ветре. Часто этому способствует температурная инверсия, которая препятствует подъему воздушной массы.

Как правило, такие туманы рассеиваются к утру — после восхода солнца. Однако в холодное время года они могут сохраняться по несколько суток. В промышленных районах иногда превращаются в смог.

Разновидности радиационного тумана

сайт Pixabay

Фото - © сайт Pixabay

Радиационный туман может быть высоким и поземным.

Высокий туман возникает над большими площадями суши в холодное время года вследствие длительного выхолаживания земной поверхности. Образуется преимущественно сверху, а затем постепенно распространяется вниз до земной поверхности.

Поземный туман возникает невысоко над почвой — всего лишь в метрах или десятках метров в ночное время. Его образованию способствуют низины и близость болот.

Летом быстрый прогрев поверхности рассеивает радиационный туман через 1-2 часа после восхода солнца. Осенью он может сохраняться в течение 3-5 часов после восхода солнца. Зимой — в течение всего дня, если не изменится синоптическая обстановка.

Опасен ли радиационный туман для человека

Елена Богдашкина

Фото - © Елена Богдашкина/РИАМО

Как объясняют специалисты, радиационный туман не страшен для человека, потому что не имеет ничего общего с опасной радиацией — ядерным ионизирующим излучением.

Это всего лишь часть радиационного обмена между нижними слоями атмосферы и поверхностью земли.