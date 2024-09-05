Что такое ГТО, какие существуют нормативы в 2024 году и что дает значок
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В материале РИАМО рассказываем, кто может сдать ГТО, как это сделать и зачем это нужно.
Что такое ГТО
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение гражданами различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Начиная с 2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вошел в состав Федерального проекта «Спорт — норма жизни!», который, в свою очередь, является частью Нацпроекта «Демография» на период 2019–2030 гг.
Комплекс ГТО сейчас — это возрождение советской практики. Впервые подобная программа была введена аж в 1930-е годы и просуществовала до 1990-х.
Кто может участвовать в ГТО
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Участие в программе ГТО — сугубо добровольное. Самые юные участники имеют возраст 6 лет. Верхняя же возрастная граница не ограничена, то есть можно участвовать даже после 70 лет.
Что дает участие в ГТО
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Школьникам и абитуриентам
За сдачу ГТО старшеклассникам положены дополнительные баллы на ЕГЭ. При наличии знаков отличия университет может добавить от 2 до 10 баллов. Однако стоит учитывать, что при поступлении учитывают награду, которую ученик получил не раньше последнего года.
Студентам
Учащиеся в университетах и колледжах могут претендовать на повышенную стипендию. Однако эта льгота положена только тем, кто получил золотой знак отличия ГТО. Но итоговое решение о повышении стипендии принимает учебное заведение, ориентируясь на количество студентов, которые претендуют на нее.
Работающим гражданам
Сотрудники, которые сдают нормативы ГТО, могут претендовать на поощрения и поддержку со стороны работодателя. Правда, на усмотрение последних. В частности, таким работникам могут выписать внеплановую премию или предоставить лишний выходной на время подготовки и сдачи нормативов.
Нормативы ГТО по ступеням
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В ГТО существуют свои нормативы для разных категорий граждан. Данные категории называют ступенями, они отличаются по возрасту участников. В зависимости от ступени ГТО меняются нормативы, продолжительность и интенсивность их выполнения и т. д. Если какой-то норматив не удалось сдать, не стоит отчаиваться, некоторые нормативы заменяемы. К тому же всегда можно получше подготовиться и попробовать сдать нормы ГТО на золотой, серебряный или бронзовый значок еще раз.
Ступени имеют следующие возрастные категории:
1 ступень — дети 6-7 лет
2 ступень — 8-9 лет
3 ступень — 10-11 лет
4 ступень — 12-13 лет
5 ступень — 14-15 лет
6 ступень — 16-17 лет
7 ступень — 18-19 лет
8 ступень — 20-24 лет
9 ступень — 25-29 лет
10 ступень — 30-34 лет
11 ступень — 35-39 лет
12 ступень — 40-44 лет
13 ступень — 45-49 лет
14 ступень — 50-54 лет
15 ступень — 55-59 лет
16 ступень — 60-64 лет
17 ступень — 65-69 лет
18 ступень — старше 70 лет
Нормативы ГТО
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Как уже сказано выше, нормативы зависят от ступеней.
1 ступень
Первая ступень — дети 6-7 лет, то есть дошкольники и школьники 1 класса. Норма ГТО для данной категории включает шесть нормативов. Четыре из них — обязательные, а два — на выбор. Чтобы заработать желанный значок, ребята должны выполнить пять тестов на золото, серебро или бронзу.
Нормативы включают проверку силы. Для этого дети подтягиваются на турнике, отжимаются от пола в положении лежа, выполняют прыжок в длину и бегают: дистанцию на 30 метров и челночный бег три раза по 10 метров. Кроме того, сдается норматив по ходьбе на лыжах. Помимо силы, проверяется гибкость и выносливость ребят.
Если все нормативы выполнены правильно, ребенок получает положительную запись в листе тестирования и значок в соответствии с числом верно выполненных нормативов.
2 ступень
Вторая ступень — дети 8-9 лет, то есть это школьники 3-4 класса. Здесь существует семь нормативов, из которых нужно выполнить не менее пяти на бронзу и серебро и шести — на золото.
3 ступень
Третья ступень — дети 10-11-летнего возраста. Здесь добавляются нормативы, которые имеют уже более узкую направленность — например, бег по пересеченной местности На данном этапе увеличивается интенсивность упражнений, их продолжительность.
4 ступень
Четвертая ступень — это категория нормативов для подростков 12-13-летнего возраста. На данном этапе упражнения становятся более интенсивными. Здесь, например, присутствует метание мяча. Чтобы получить значок, нужно пройти пять или шесть тестов.
5 ступень
Пятая ступень — это уже почти взрослая категория. На данном этапе некоторые игровые нормативы заменяются силовыми, повышается интенсивность всех упражнений. Число нормативов по сравнению с 4 ступенью не возрастает. Это связано с тем, что в данном возрасте завершается третий этап полового созревания и могут наблюдаться явления юношеской гипертонии, что влияет на продолжительность двигательной активности.
6 ступень и выше
Начиная с 6 ступени идут взрослые нормативы и категории. Нормы ГТО для женщин мягче, чем для мужчин — это может быть проявлено в числе подходов, продолжительности упражнения, исполнении упражнения в облегченном варианте.
Подробнее о нормативах можно почитать на официальном сайте, ориентируясь на свой возраст и пол.
Как сдать нормативы ГТО
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- Зарегистрироваться на официальном сайте ГТО. После регистрации вам будет присвоен индивидуальный номер. Здесь же можно скачать нормативы ГТО, которые вам предстоит сдавать.
- Войти в личный кабинет и выбрать удобный центр тестирования, где вам было бы удобно сдать нормы ГТО. Вы также можете позвонить по контактному телефону и записаться на сдачу нормативов.
- Получить допуск врача к сдаче нормативов. Дети могут получить его у педиатра или в школе, студенты и взрослые — в поликлинике, к которой они прикреплены.
- В назначенное время прийти в выбранный центр тестирования. При себе нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении, а также справку с допуском от врача. Дети могут сдать ГТО в школе, где они обучаются.
- Сдать нормативы. Результаты сдачи будут отображаться в личном кабинете на сайте gto.ru.
- После прохождения тестирований дождаться уведомления на электронную почту о времени и месте вручения значка ГТО в соответствии с вашим результатом.