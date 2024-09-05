Что такое ГТО, какие существуют нормативы в 2024 году и что дает значок

В материале РИАМО рассказываем, кто может сдать ГТО, как это сделать и зачем это нужно.

Что такое ГТО Фото - © Медиасток.рф Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение гражданами различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). Начиная с 2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вошел в состав Федерального проекта «Спорт — норма жизни!», который, в свою очередь, является частью Нацпроекта «Демография» на период 2019–2030 гг. Комплекс ГТО сейчас — это возрождение советской практики. Впервые подобная программа была введена аж в 1930-е годы и просуществовала до 1990-х.

Кто может участвовать в ГТО Фото - © Медиасток.рф Участие в программе ГТО — сугубо добровольное. Самые юные участники имеют возраст 6 лет. Верхняя же возрастная граница не ограничена, то есть можно участвовать даже после 70 лет.

Что дает участие в ГТО Фото - © Медиасток.рф Школьникам и абитуриентам За сдачу ГТО старшеклассникам положены дополнительные баллы на ЕГЭ. При наличии знаков отличия университет может добавить от 2 до 10 баллов. Однако стоит учитывать, что при поступлении учитывают награду, которую ученик получил не раньше последнего года. Студентам Учащиеся в университетах и колледжах могут претендовать на повышенную стипендию. Однако эта льгота положена только тем, кто получил золотой знак отличия ГТО. Но итоговое решение о повышении стипендии принимает учебное заведение, ориентируясь на количество студентов, которые претендуют на нее. Работающим гражданам Сотрудники, которые сдают нормативы ГТО, могут претендовать на поощрения и поддержку со стороны работодателя. Правда, на усмотрение последних. В частности, таким работникам могут выписать внеплановую премию или предоставить лишний выходной на время подготовки и сдачи нормативов.

Нормативы ГТО по ступеням Фото - © Медиасток.рф В ГТО существуют свои нормативы для разных категорий граждан. Данные категории называют ступенями, они отличаются по возрасту участников. В зависимости от ступени ГТО меняются нормативы, продолжительность и интенсивность их выполнения и т. д. Если какой-то норматив не удалось сдать, не стоит отчаиваться, некоторые нормативы заменяемы. К тому же всегда можно получше подготовиться и попробовать сдать нормы ГТО на золотой, серебряный или бронзовый значок еще раз. Ступени имеют следующие возрастные категории: 1 ступень — дети 6-7 лет 2 ступень — 8-9 лет 3 ступень — 10-11 лет 4 ступень — 12-13 лет 5 ступень — 14-15 лет 6 ступень — 16-17 лет 7 ступень — 18-19 лет 8 ступень — 20-24 лет 9 ступень — 25-29 лет 10 ступень — 30-34 лет 11 ступень — 35-39 лет 12 ступень — 40-44 лет 13 ступень — 45-49 лет 14 ступень — 50-54 лет 15 ступень — 55-59 лет 16 ступень — 60-64 лет 17 ступень — 65-69 лет 18 ступень — старше 70 лет

Нормативы ГТО Фото - © Медиасток.рф Как уже сказано выше, нормативы зависят от ступеней. 1 ступень Первая ступень — дети 6-7 лет, то есть дошкольники и школьники 1 класса. Норма ГТО для данной категории включает шесть нормативов. Четыре из них — обязательные, а два — на выбор. Чтобы заработать желанный значок, ребята должны выполнить пять тестов на золото, серебро или бронзу. Нормативы включают проверку силы. Для этого дети подтягиваются на турнике, отжимаются от пола в положении лежа, выполняют прыжок в длину и бегают: дистанцию на 30 метров и челночный бег три раза по 10 метров. Кроме того, сдается норматив по ходьбе на лыжах. Помимо силы, проверяется гибкость и выносливость ребят. Если все нормативы выполнены правильно, ребенок получает положительную запись в листе тестирования и значок в соответствии с числом верно выполненных нормативов. 2 ступень Вторая ступень — дети 8-9 лет, то есть это школьники 3-4 класса. Здесь существует семь нормативов, из которых нужно выполнить не менее пяти на бронзу и серебро и шести — на золото. 3 ступень Третья ступень — дети 10-11-летнего возраста. Здесь добавляются нормативы, которые имеют уже более узкую направленность — например, бег по пересеченной местности На данном этапе увеличивается интенсивность упражнений, их продолжительность. 4 ступень Четвертая ступень — это категория нормативов для подростков 12-13-летнего возраста. На данном этапе упражнения становятся более интенсивными. Здесь, например, присутствует метание мяча. Чтобы получить значок, нужно пройти пять или шесть тестов. 5 ступень Пятая ступень — это уже почти взрослая категория. На данном этапе некоторые игровые нормативы заменяются силовыми, повышается интенсивность всех упражнений. Число нормативов по сравнению с 4 ступенью не возрастает. Это связано с тем, что в данном возрасте завершается третий этап полового созревания и могут наблюдаться явления юношеской гипертонии, что влияет на продолжительность двигательной активности. 6 ступень и выше Начиная с 6 ступени идут взрослые нормативы и категории. Нормы ГТО для женщин мягче, чем для мужчин — это может быть проявлено в числе подходов, продолжительности упражнения, исполнении упражнения в облегченном варианте. Подробнее о нормативах можно почитать на официальном сайте, ориентируясь на свой возраст и пол.