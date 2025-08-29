Что такое функция «Быстрый проход» и кто ею может воспользоваться

В материале РИАМО рассказываем, как воспользоваться услугой «Быстрого прохода» к поездам в столичном регионе, которая с 1 сентября заработает на новых направлениях.

Что такое функция «Быстрый проход» Фото - © РИА Новости «Быстрый проход» — это функция быстрого прохода к поездам для федеральных льготников, которая заработала в столичном регионе с 22 июня 2024 года. Как сообщала пресс-служба Минтранса Московской области, «Быстрый проход» избавляет льготников от необходимости оформления разового льготного билета в кассе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перед каждой поездкой. После запуска технология быстрого прохода стала доступна для федеральных льготников на 333 станциях Москвы и области, где есть валидаторы или турникеты. Эту технологию могли применять три миллиона держателей карты москвича с бесплатным проездом — однако лишь на 137 станциях в пределах Московских центральных диаметров (МЦД). «Мы продолжаем развивать возможности нашей цифровой системы и масштабировать ее на все категории пассажиров», — отмечал после запуска «Быстрого прохода» генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Где заработает «Быстрый проход» с 1 сентября 2025 года Фото - © Абрамов Роман Николаевич / Фотобанк Лори С 1 сентября 2025 года пассажиры электричек ЦППК и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК), имеющие социальные карты москвича и обладающие региональными льготами, смогут пользоваться услугой «Быстрый проход» на всем полигоне ЦППК в Москве и Подмосковье, где станции оборудованы турникетами или валидаторами. После расширения зоны действия сервиса он охватит проход к пригородным поездам при поездках между 350 станциями Москвы и области, включая Ярославское и Павелецкое направления. По оценкам специалистов, благодаря расширению зоны действия «Быстрого прохода» за пределы МЦД жители Москвы смогут сэкономить в общей сложности 1,2 миллиона часов ежегодно.

Как работает функция «Быстрый проход» Фото - © Сайт мэра Москвы Для использования функции «Быстрый проход» федеральным льготникам достаточно раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте, а потом просто прикладывать ее к турникету или валидатору при поездках в пределах Москвы и Подмосковья. После активации больше не потребуется обращаться ни в кассы, ни к билетным автоматам перед поездкой. При этом социальную карту с активированной функцией нужно обязательно предъявлять по требованию кассира-контролера.

Каковы особенности функции «Быстрый проход» Фото - © РИА Новости Функция «Быстрый проход» позволяет существенно ускорить время прохода на посадку к поездам ЦППК, поскольку льготникам благодаря ей не требуется обращаться в кассу при каждой поездке. Однако при использовании этой технологии важно соблюдать определенные правила. Так, для корректной работы сервиса нужно прикладывать карту москвича дважды — на входе и на выходе. При отсутствии валидации на входе поездка не будет считаться начатой, и при выходе турникеты не откроются — потребуется оформление разового билета в билетопечатающем автомате или кассе. В случае отсутствия валидации на выходе услуга «Быстрый проход» будет временно приостановлена. Для ее возобновления (услуга бесплатна) потребуется обратиться в любую кассу ЦППК.