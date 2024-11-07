Что такое ЕСИА и как создать учетную запись
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В материале РИАМО рассказываем о том, что такое ЕСИА, для чего нужна система и чем она отличается от «Госуслуг».
Что такое ЕСИА и чем отличается от «Госуслуг»
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Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — это система, которая обеспечивает доступ к различным государственным и муниципальным услугам и порталам, в том числе и к «Госуслугам». То есть система отвечает за подтверждение личности.
В свою очередь «Госуслуги» — это единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), который предоставляет доступ к государственным услугам в онлайн-формате. Через него можно записаться на прием к врачу, подать заявление на получение документов, оплатить штрафы и многое другое. Для работы с ним нужна учетная запись, которую можно создать через ЕСИА.
Соответственно, «Госуслуги» — это лишь один из сервисов, для которых ЕСИА выполняет функцию ключа. При этом ЕСИА использует многоуровневую систему защиты, благодаря чему информация не теряется и остается конфиденциальной.
К каким сервисам можно получить доступ с помощью ЕСИА
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Помимо «Госуслуг», учетная запись в ЕСИА позволяет получить доступ к таким сервисам, как региональные порталы «Госуслуг», например, в Московской области и Москве, к личным кабинетам Федеральной налоговой службы, службы судебных приставов, Соцфонда, Росреестра, Почты России, к электронному дневнику, к ГИС ЖКХ, можно искать вакансии, подавать петиции, получать доступ к негосударственным ресурсам, например, к «Авто.ру», и к сайтам проверки кредитной истории и другим.
На сайтах есть возможность войти с помощью ЕСИА: нажав на кнопку, пользователь попадет на страницу «Госуслуг», на которой нужно авторизоваться и получить доступ к нужному ресурсу.
Типы регистрации в ЕСИА
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Существуют три уровня регистрации в ЕСИА: подтвержденный, стандартный и упрощенный.
- Подтвержденный обеспечивает полный доступ ко всем электронным государственным услугам. Для получения такой учетной записи нужно подтверждать свою личность в МФЦ, через онлайн-банк, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или через mos.ru (для москвичей).
- Стандартный дает ограниченный доступ. Для получения нужно указать СНИЛС, паспортные данные и телефон в профиле.
- Упрощенный позволяет лишь оплатить штрафы, найти ИНН и оплатить судебную задолженность. Для получения такой учетной записи достаточно указать контактные данные при регистрации.
Как авторизоваться в ЕСИА
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1. Через онлайн-банк
Клиенты некоторых банков могут авторизоваться в ЕСИА с помощью онлайн-банка. В приложениях и на сайтах банков есть подробные инструкции по авторизации. При такой регистрации гражданин получит сразу подтвержденную учетную запись.
Регистрация возможна через банки: Сбербанк, Т-банк, ВТБ, ПСБ, МТС Банк, Почта Банк, АкБрас Банк, Газэнергобанк, РНКБ Банк, Банк Авангард, Банк Санкт-Петербург, СКБ Банк, Дело Банк.
2. Через «Госуслуги»
Регистрация возможна непосредственно на «Госуслугах». Для регистрации в ЕСИА нужно перейти по ссылке, неавторизованный пользователь будет переведен на страницу входа в ЕСИА. Для стандартной и подтвержденной учетной записи понадобится как минимум СНИЛС.
Для регистрации необходимо выбрать ссылку «Другой способ регистрации», указать фамилию и имя, номер телефона или электронную почту. Далее вы получите код подтверждения, который нужно ввести в специальном окне. Вы получите упрощенную учетную запись. Для полного доступа ко всем услугам нужно будет заполнить данные паспорт, СНИЛС и подтвердить личность.
3. В центрах обслуживания
Если с онлайн-регистрацией возникают трудности, то создать учетную запись можно лично. Выбрать центр обслуживания можно по ссылке.
С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. При таком способе регистрации также будет создана подтвержденная учетная запись.
Как подтвердить личность в ЕСИА
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Получив упрощенную учетную запись, вы можете повысить ее до стандартной, введя паспортные данные и СНИЛС. Для подтвержденной учетной записи необходимо подтвердить свою личность. При создании учетной записи сам сайт предложит варианты подтверждения, там можно:
- Обратиться в центр обслуживания;
- Получить код подтверждения личности по почте;
- С помощью средства усиленной квалифицированной электронной подписи;
- Через онлайн-банк.
Обратившись в центр обслуживания, вам нужно предоставить паспорт и СНИЛС. При подтверждении через онлайн-банк нужно лишь быть клиентом банка, список которых представлен выше.
При варианте подтверждения заказным письмом нужно указать адрес, по которому будет отправлен код подтверждения личности. После получения письма, содержащего код подтверждения личности, нужно его ввести на странице с личными данными, и учетная запись будет подтверждена. Этот способ самый длительный.
Для подтверждения записи с помощью электронной подписи нужна будет флешка с электронной подписью, выданная аккредитованным удостоверяющим центром. Этот способ получения подтвержденной записи будет доступен только после получения статуса стандартной записи. На странице с персональными данными будет подробная актуальная инструкция по подтверждению с помощью электронной подписи.
Там же всегда доступна поддержка, куда можно обратиться с вопросами и получить разъяснения.