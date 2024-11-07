Что такое ЕСИА и как создать учетную запись

В материале РИАМО рассказываем о том, что такое ЕСИА, для чего нужна система и чем она отличается от «Госуслуг».

Что такое ЕСИА и чем отличается от «Госуслуг» Фото - © Adobe Stock Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — это система, которая обеспечивает доступ к различным государственным и муниципальным услугам и порталам, в том числе и к «Госуслугам». То есть система отвечает за подтверждение личности. В свою очередь «Госуслуги» — это единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), который предоставляет доступ к государственным услугам в онлайн-формате. Через него можно записаться на прием к врачу, подать заявление на получение документов, оплатить штрафы и многое другое. Для работы с ним нужна учетная запись, которую можно создать через ЕСИА. Соответственно, «Госуслуги» — это лишь один из сервисов, для которых ЕСИА выполняет функцию ключа. При этом ЕСИА использует многоуровневую систему защиты, благодаря чему информация не теряется и остается конфиденциальной.

К каким сервисам можно получить доступ с помощью ЕСИА Фото - © Adobe Stock Помимо «Госуслуг», учетная запись в ЕСИА позволяет получить доступ к таким сервисам, как региональные порталы «Госуслуг», например, в Московской области и Москве, к личным кабинетам Федеральной налоговой службы, службы судебных приставов, Соцфонда, Росреестра, Почты России, к электронному дневнику, к ГИС ЖКХ, можно искать вакансии, подавать петиции, получать доступ к негосударственным ресурсам, например, к «Авто.ру», и к сайтам проверки кредитной истории и другим. На сайтах есть возможность войти с помощью ЕСИА: нажав на кнопку, пользователь попадет на страницу «Госуслуг», на которой нужно авторизоваться и получить доступ к нужному ресурсу.

Типы регистрации в ЕСИА Фото - © Сергей Лабутин / Фотобанк Лори Существуют три уровня регистрации в ЕСИА: подтвержденный, стандартный и упрощенный. Подтвержденный обеспечивает полный доступ ко всем электронным государственным услугам. Для получения такой учетной записи нужно подтверждать свою личность в МФЦ, через онлайн-банк, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или через mos.ru (для москвичей).

Стандартный дает ограниченный доступ. Для получения нужно указать СНИЛС, паспортные данные и телефон в профиле.

Упрощенный позволяет лишь оплатить штрафы, найти ИНН и оплатить судебную задолженность. Для получения такой учетной записи достаточно указать контактные данные при регистрации.

Как авторизоваться в ЕСИА Фото - © Adobe Stock 1. Через онлайн-банк Клиенты некоторых банков могут авторизоваться в ЕСИА с помощью онлайн-банка. В приложениях и на сайтах банков есть подробные инструкции по авторизации. При такой регистрации гражданин получит сразу подтвержденную учетную запись. Регистрация возможна через банки: Сбербанк, Т-банк, ВТБ, ПСБ, МТС Банк, Почта Банк, АкБрас Банк, Газэнергобанк, РНКБ Банк, Банк Авангард, Банк Санкт-Петербург, СКБ Банк, Дело Банк. 2. Через «Госуслуги» Регистрация возможна непосредственно на «Госуслугах». Для регистрации в ЕСИА нужно перейти по ссылке, неавторизованный пользователь будет переведен на страницу входа в ЕСИА. Для стандартной и подтвержденной учетной записи понадобится как минимум СНИЛС. Для регистрации необходимо выбрать ссылку «Другой способ регистрации», указать фамилию и имя, номер телефона или электронную почту. Далее вы получите код подтверждения, который нужно ввести в специальном окне. Вы получите упрощенную учетную запись. Для полного доступа ко всем услугам нужно будет заполнить данные паспорт, СНИЛС и подтвердить личность. 3. В центрах обслуживания Если с онлайн-регистрацией возникают трудности, то создать учетную запись можно лично. Выбрать центр обслуживания можно по ссылке. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. При таком способе регистрации также будет создана подтвержденная учетная запись.