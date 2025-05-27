Что такое арбитраж криптовалюты и как на этом зарабатывать

Арбитраж криптовалюты — это стратегия получения дохода за счет разницы цен одного и того же актива на различных рынках или в разных торговых парах. В отличие от классического трейдинга, где успех зависит от направления рынка, при арбитраже можно зарабатывать как на росте, так и на падении курсов. Ключевое условие — скорость исполнения сделок, грамотное управление издержками и четкое понимание рисков.

Для трейдера важно учитывать не только разницу котировок, но и суммы комиссий, время перевода средств и возможный слиппедж (от английского slippage — проскальзывание) — расхождение между ожидаемой и фактической ценой исполнения сделки.

Арбитраж базируется на ценовом спреде. Трейдер покупает актив там, где он стоит дешевле, и тут же продает там, где его цена выше. Например, на Binance биткоин стоит 104 500 долларов, а на OKX — 104 300 долларов. Трейдер покупает 1 биткоин на OKX и продает его по более высокому курсу на Binance. Его прибыль — 200 долларов (до вычета комиссий).

Виды арбитража

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Есть несколько схем работы арбитражников. Рассмотрим популярные варианты.

Межбиржевой арбитраж

При межбиржевом арбитраже торги ведутся на двух и более централизованных биржах. Вот на что стоит обратить внимание:

Мониторинг спредов. Используются агрегаторы цен и собственные сканеры, которые в реальном времени отслеживают котировки на десятках платформ.

Организация резервов. На каждой бирже нужно держать начальный капитал: одну часть в стейблкоинах (USDT, USDC), другую — в целевой криптовалюте (BTC, ETH).

Учет издержек. Вычисляется сумма торговых комиссий, сборов за ввод/вывод и комиссии сети.

Рассмотрим доходность. При спреде в 0,8% и совокупных издержках в 0,4% чистая прибыль составит около 0,4%. При объеме торгов 5 тысяч долларов это около 20 долларов за одну сделку.

Разница курса биткоина в торговой паре с USDT на примере ряда криптобирж. Источник: bitinfocharts

«Арбитраж криптовалюты — это не просто способ заработать на разных ценах, а сложная инфраструктурная игра, где успех зависит не только от алгоритмов, но и от оперативности и устойчивости к сбоям», — отметил CEO Crypto Summit Алексей Зюзин.

Тройной внутрибиржевой арбитраж

Этот метод используют внутри одной биржи. Для работы трейдер создает цепочку из трехвалютных пар. Смысл такой схемы заключается в том, чтобы, пройдя по кругу через три актива, получить прибыль за счет несовершенства курсовых соотношений.

Вот как устроена работа:

Выбор пар. Обычно берут один стейблкоин и две наиболее ликвидные криптовалюты, например, USDT/BTC, BTC/ETH, ETH/USDT.

Расчет возможностей. Сопоставляют курсы так, чтобы сумма комиссий за три операции не «съедала» всю прибыль.

Управление объемом. Глубина стакана (суммарный объем заявок на покупку и продажу) должна превышать требуемый объем в несколько раз, чтобы избежать сильного проскальзывания.

Пример работы:

Трейдер работает по USDT–BTC–ETH. Он берет 10 000 USDT, курс BTC/USDT = 50 000, ETH/USDT = 2 000 и BTC/ETH = 25,5 (идеальный кросс-курс 25). Сначала трейдер меняет 10 000 USDT на 0,1998 BTC (0,2 BTC минус 0,1% комиссии), затем — 0,1998 BTC на 5,0898 ETH (до комиссии 5,0949, минус 0,1%), и, наконец, 5,0898 ETH на 10 169,4 USDT (до комиссии 10 179,6, минус 0,1%).

Итоговая сумма около 10 169,4 USDT дает чистую прибыль примерно 169,4 USDT (~1,69%) за одну итерацию при трех комиссиях по 0,1%.

Интересно, что многие автоматизируют арбитраж. В работе трейдерам помогают торговые боты. Автоматизированные программы могут быстро отслеживать изменения курса криптовалют и проводить операции.

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж опирается на исторические корреляции между активами. Суть работы в автоматизированном выявлении и использовании временных отклонений от исторических ценовых корреляций между активами для получения прибыли.

Процесс включает:

Построение модели: применяются методы машинного обучения и статистики.

Обучение и переобучение: модели должны регулярно обновляться, чтобы учитывать изменяющиеся рыночные связи.

Открытие позиций: когда наблюдается отклонение от средних значений, бот выставляет противоположные ордера и закрывает их при восстановлении корреляции.

«Статистический арбитраж позволяет извлекать прибыль из временных отклонений в исторических корреляциях активов, но для стабильного результата необходимы регулярное переобучение моделей и строгий контроль рисков», — обращает внимание главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

Алгоритмический и высокочастотный арбитраж

В эту категорию входят стратегии, основанные на минимальных задержках и специальном оборудовании. Алгоритмический арбитраж использует программируемые стратегии и модели для автоматического поиска и исполнения арбитражных сделок по заранее заданным критериям без участия трейдера. Высокочастотный арбитраж — это его подвид, где с помощью колокации серверов (колокация — это размещение собственного сервера в дата-центре провайдера) и оптимизированного кода минимизируются задержки. Схема позволяет совершать тысячи сделок в секунду и получать прибыль от разницы между покупкой и продажей.