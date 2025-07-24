Что нужно знать для проезда по Крымскому мосту и как не попасть в пробку

В материале РИАМО рассказываем о том, что необходимо знать автомобилистам перед путешествием в Крым на личном авто через Крымский мост.

Как подготовиться к переезду через Крымский мост Фото - © РИА Новости В летние месяцы и «бархатный сезон» переезд через Крымский мост зачастую сопровождается пробками. В самые загруженные дни и часы скорость движения через пропускные пункты падает, поэтому время ожидания может составлять несколько часов. При подготовке к пересечению Крымского моста нужно учесть несколько важных моментов: Рассчитывайте запас топлива так, чтобы его хватило не только на дорогу, но и на период ожидания досмотра;

Заранее запаситесь питьевой водой, легкими снеками для перекуса: подойдут хлеб, вареные яйца, свежие овощи, зелень, кисломолочные продукты, сыр. Важно, чтобы продукты были свежими, так как на жаре еда довольно быстро портится (по этой причине не стоит брать в дорогу вареную колбасу, шаурму или готовые салаты);

Для детей подготовьте развлечения (игры, мультфильмы, раскраски, музыкальные сказки), а также подушки и пледы для дневного сна;

Заранее изучите карту стационарных точек отдыха вдоль трассы, где расположены туалеты, кафе, заправки, тенты от солнца, волонтерские пункты с питьевой водой. Также на этих площадках можно будет компактно переложить багаж, убрать лишние вещи из салона в сумки или рюкзаки.

В какое время лучше ехать через Крымский мост Фото - © РИА Новости За плотностью трафика на подъезде к мосту можно следить в официальном телеграм-канале: здесь каждый час публикуется количество автомобилей на трассе с обеих сторон и приблизительное время ожидания в очереди. Учитывая эти сведения, при необходимости можно перенести поездку на несколько часов, чтобы уменьшить шансы встать в пробке. Как правило, самые длинные заторы наблюдаются на въезде со стороны Краснодарского края в начале недели, а вот поток из Керчи обычно более загруженный ближе к выходным. Впрочем, многое зависит также от погодных условий: в ненастные дни ситуация может меняться непредсказуемо. Мониторить информацию имеет смысл за несколько часов до выезда к мосту. Как правило, больше всего шансов преодолеть мост «с ветерком» – в ночной период, с 1:00 до 7:00.

Как подготовиться к досмотру на Крымском мосту в 2025 году Фото - © РИА Новости Минтранс подготовил памятку для въезжающих на Крымский мост. Досмотр проводится для всех без исключения транспортных средств. Если вы едете на легковом авто, заранее переложите вещи в сумки таким образом, чтобы их легко было вынуть из салона или багажника и открыть. «Завалы» из пакетов, гаджетов, туристического снаряжения, игрушек, инструментов, одежды и продуктов только задержат процесс досмотра. Стоит учитывать, что сотрудники транспортной безопасности имеют право проверить машину повторно, если у них возникнут какие-либо сомнения или вопросы.

Как проходит досмотр на Крымском мосту в 2025 году Фото - © РИА Новости Во время досмотра пассажиры должны выйти из салона авто с личными вещами и ручной кладью. Если вы путешествуете с домашними питомцами, их тоже придется вывести или вынести из машины. В салоне остается только водитель. По требованию сотрудника транспортной безопасности он должен открыть все двери машины, капот, багажник и внутренние багажные отделения и ниши. Также он должен предъявить паспорт (для проверки по базам розыска), водительское удостоверение и документы на автомобиль. Паспорта проверяют выборочно, при этом можно предъявить документ как в бумажном виде, так и в смартфоне – через подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». Пока сотрудники транспортной безопасности проверяют машину, пассажиры проходят с личными вещами через рамку металлодетектора, а их личные вещи проезжают через ленту интроскопа, по аналогии с системой контроля в аэропорту. Имейте в виду, что максимальный размер багажа для прохода через интроскоп – 65х75 см, поэтому более объемные сумки лучше оставить в автомобиле.