Что надеть на 1 сентября школьнику и родителям: тренды на осень 2025

В материале РИАМО собираем образ на День знаний, чтобы начало учебного года получилось радостным и торжественным.

Что надеть школьнице на 1 сентября Фото - © Иван Карпов / Фотобанк Лори Как правило, в российских среднеобразовательных учреждениях установлена единая школьная форма, поэтому дети ломать голову над образом ко Дню знаний не будут. Однако если четких правил в школе нет, можно присмотреть ребенку наряд из блузки/водолазки светлых оттенков, юбки/брюк или сарафана. Сверху можно накинуть кардиган, пиджак или трикотажную кофту. Выгоднее всего покупать наряд костюмом — «двойку» (юбка/брюки + пиджак) или «тройку» (юбка/брюки + жилет + пиджак). Лучше отдать предпочтение темной цветовой гамме (такая одежде меньше пачкается), однако если ученица уже в средней или старшей школе, можно рассмотреть и светлые костюмы. Старшекласснице стоит избегать коротких юбок, глубоких декольте и ажурных колготок — это смотрится вульгарно. Что касается обуви, то лучше подобрать темную. Желательно остановиться на классических моделях туфель или босоножках с закрытой пяткой и носком.

Что надеть школьнику на школьную линейку Фото - © Евгений Мухортов / Фотобанк Лори Мальчикам подобрать образ на 1 сентября гораздо проще: достаточно надеть белую рубашку с коротким или длинным рукавом, а также костюм из брюк и пиджака. Однако если юноша хочет креатива, пиджак можно заменить на кардиган, вязаный джемпер или жилет. Рубашка тоже может быть необязательно белой или светлой — пусть это будет яркая, но однотонная рубашка, без принтов и различных надписей. Из обуви можно выбрать туфли или белые кеды.

Чем дополнить наряд на День знаний Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори Конечно, образ без аксессуаров может показаться скучным, поэтому стоит продумать яркие акценты. Так, для девочек это, безусловно, белые банты в волосах (если речь идет о младшеклассницах). Старшеклассницы могут надеть красивый ободок или трендовые яркие заколки. Можно прицепить к пиджаку или кардигану брошку или надеть бусы. В ушах могут быть неброские сережки. Главное, чтобы бросающихся в глаза деталей не было слишком много — все должно быть в меру. Также стоит избегать вызывающих аксессуаров, например, чокеров, колец с большими камнями или широких браслетов. Мальчики могут прибегнуть к классике и завязать галстук или галстук-бабочку. Некоторые юноши не против брюк с подтяжками — они очень красиво смотрятся с белыми рубашками с закатанными рукавами.