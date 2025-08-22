Что надеть на 1 сентября школьнику и родителям: тренды на осень 2025
Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори
В материале РИАМО собираем образ на День знаний, чтобы начало учебного года получилось радостным и торжественным.
Что надеть школьнице на 1 сентября
Фото - © Иван Карпов / Фотобанк Лори
Как правило, в российских среднеобразовательных учреждениях установлена единая школьная форма, поэтому дети ломать голову над образом ко Дню знаний не будут.
Однако если четких правил в школе нет, можно присмотреть ребенку наряд из блузки/водолазки светлых оттенков, юбки/брюк или сарафана. Сверху можно накинуть кардиган, пиджак или трикотажную кофту.
Выгоднее всего покупать наряд костюмом — «двойку» (юбка/брюки + пиджак) или «тройку» (юбка/брюки + жилет + пиджак). Лучше отдать предпочтение темной цветовой гамме (такая одежде меньше пачкается), однако если ученица уже в средней или старшей школе, можно рассмотреть и светлые костюмы.
Старшекласснице стоит избегать коротких юбок, глубоких декольте и ажурных колготок — это смотрится вульгарно.
Что касается обуви, то лучше подобрать темную. Желательно остановиться на классических моделях туфель или босоножках с закрытой пяткой и носком.
Что надеть школьнику на школьную линейку
Фото - © Евгений Мухортов / Фотобанк Лори
Мальчикам подобрать образ на 1 сентября гораздо проще: достаточно надеть белую рубашку с коротким или длинным рукавом, а также костюм из брюк и пиджака.
Однако если юноша хочет креатива, пиджак можно заменить на кардиган, вязаный джемпер или жилет. Рубашка тоже может быть необязательно белой или светлой — пусть это будет яркая, но однотонная рубашка, без принтов и различных надписей.
Из обуви можно выбрать туфли или белые кеды.
Чем дополнить наряд на День знаний
Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори
Конечно, образ без аксессуаров может показаться скучным, поэтому стоит продумать яркие акценты. Так, для девочек это, безусловно, белые банты в волосах (если речь идет о младшеклассницах). Старшеклассницы могут надеть красивый ободок или трендовые яркие заколки.
Можно прицепить к пиджаку или кардигану брошку или надеть бусы. В ушах могут быть неброские сережки. Главное, чтобы бросающихся в глаза деталей не было слишком много — все должно быть в меру. Также стоит избегать вызывающих аксессуаров, например, чокеров, колец с большими камнями или широких браслетов.
Мальчики могут прибегнуть к классике и завязать галстук или галстук-бабочку. Некоторые юноши не против брюк с подтяжками — они очень красиво смотрятся с белыми рубашками с закатанными рукавами.
Что надеть маме и папе на 1 сентября
Фото - © Иван Карпов / Фотобанк Лори
Не стоит одеваться броско или вычурно в День знаний. Избегайте роскошных, романтических или повседневных нарядов. Лучше всего отдать предпочтение деловому стилю. Можно выбрать костюм из пиджака/кардигана и юбки ниже колена в крупную складку или плиссе.
Если хочется надеть брюки, то можно выбрать модные сейчас расклешенные модели и приталенный пиджак как дополнение. В качестве украшения можно прицепить крупную брошь в виде цветка — это сейчас по-прежнему тренд.
Что точно не следует надевать на 1 сентября, так это мини-юбки, платья и сарафаны в пол, одежду с рюшами/кружевами, блузы и платья с открытыми декольте, а также полупрозрачные блузы. Под запретом должна быть и одежда с «хищными» принтами — леопардовыми пятнами, например. Но и с официальным стилем перебарщивать не стоит, иначе вы будете похожи на учительницу.
Мужчинам проще: для праздника идеально подходит костюм с однотонной рубашкой. Как вариант — надеть вместо пиджака жилет или вязаный джемпер.