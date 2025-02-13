Что делать и куда обращаться, если задерживают или не выплачивают зарплату

О том, как должна выплачиваться зарплата и что делать, если ее не выплачивают вовремя, читайте в материале РИАМО.

Как должны выплачивать зарплату По Трудовому кодексу зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. При этом дни выплаты аванса и зарплаты должны быть прописаны в трудовом договоре. Если дни выплат попадают на выходные, то деньги перевести должны накануне, а перед отпуском работник должен получить деньги за три дня до начала отдыха. При увольнении сотрудника, кроме положенной ему зарплаты, выплачивается и компенсация за неиспользуемый отпуск. Все платежи должны быть переведены в его последний день на работе. При приеме на работу не стоит соглашаться на «серые» и «черные» зарплаты. Во-первых, если выплаты прекратятся, защитить свои права будет невозможно, а во-вторых, если вы не оформлены официально, значит, вы не платите налоги и не имеете социальных гарантий (банк не выдаст кредит, не будет оплачиваемых больничных и прочего), к тому же придется перед налоговой отвечать за уход от налогов.

Как написать жалобу руководству в случае задержки зарплаты Начинать действовать можно с первого дня задержки зарплаты – по крайней мере, в устной форме интересоваться о сроках выплат. Если зарплата не поступила на счет в течение 15 дней, то нужно писать заявление руководству с требованием выплатить деньги. Заявление нужно составлять в двух экземплярах – для себя и работодателя. На заявлении нужно проставить регистрационный номер, дату и должность принявшего документ. Если заявление не принимают, то его нужно отправить заказным письмом с уведомлением и описью. Это будет доказательством в суде, если до него дойдет дело. После подачи заявления вы имеете право приостановить работу до тех пор, пока зарплату вам не выплатят. Но о такой приостановке нужно тоже предупредить работодателя – иначе это будет просто прогул. Уведомление также нужно составлять в двух экземплярах и либо получать входящий номер, либо направлять заказным письмом. Важно убедиться, что уведомление ваши руководители получили. Дни вынужденного простоя тоже должны быть оплачены, но воспользоваться этим могут не все. Не могут не работать люди социально значимых профессий: учителя, врачи, коммунальщики.

Как составить жалобу в Роструд, если не выплачивают долго Если зарплату не выплачивают долго и такие случаи становятся обычной практикой, то, помимо поиска нового места работы, можно написать жалобу в Роструд. Также можно позвонить по телефону: 8(800)707-88-41. Кроме того, можно обратиться онлайн на сайте или подать жалобу через «Госуслуги». Подать заявление анонимно нельзя, но можно письменно заявить о том, что вы не хотите разглашать свои данные. Так работодатель не узнает, кто стал инициатором проверки. Заявление будет обработано в течение 30 дней, после чего Рострудинспекция выдаст предписание об устранении правонарушения и может оштрафовать компанию или бюджетную организацию. При серьезных нарушениях и сама инспекция, и работник могут обратиться в прокуратуру и суд. Присуждать компенсацию или восстанавливать сотрудника на работе будут также прокурор и суд – у трудовой инспекции нет таких полномочий.

Когда стоит обращаться в суд и прокуратуру Обращаться в прокуратуру и суд нужно уже тогда, когда все принятые меры не приносят результата. В прокуратуру можно написать на сайт или через «Госуслуги» при наличии личного кабинета. В суд обратиться можно с помощью сервиса. При этом можно обратиться к юристам и действовать через адвокатов, а можно обращаться самому. При обращении в суд по трудовым спорам работники освобождены от уплаты государственной пошлины, но нужно учитывать почтовые расходы, оплату юриста (если нужно) и другие расходы.