Что делать, если вы стали жертвой пранка или треш-стрима: советы юристов

Куда обращаться, если вы стали героем неприятного ролика в интернете, и как правильно собирать доказательства, рассказываем в материале РИАМО.

Как распознать пранк или треш-стрим Фото - © Фотобанк Лори Когда человек попадает в конфликтную ситуацию в общественном месте, нередко случается, что эта ситуация специально спровоцирована для записи видеопранка или треш-стрима. «Сегодня любого могут сделать „героем“ многомиллионного ролика за несколько секунд: подойти на улице, спровоцировать, толкнуть, оскорбить, довести до слез, а потом выложить все в сеть под видом пранка», — отмечает TV & Digital продюсер Анастасия Райт. Если на улице человек или несколько людей требуют от вас что-то не совсем адекватное, выводят на конфликт или оскорбляют — постарайтесь посмотреть на ситуацию со стороны и отметьте, не ведется ли трансляция. Если вы понимаете, что вас хотят сделать жертвой пранка или стрима, лучше всего по возможности сразу выйти из числа участников этого ролика, не дожидаясь развития событий. Но если вы уже оказались вовлечены в треш-контент, у вас есть правовые основания наказать тех, кто втянул вас в неприятности против вашей воли.

Какое наказание грозит за пранк или треш-стрим Фото - © Фотобанк Лори «Эпоха, когда агрессивные розыгрыши и унижение людей в кадре списывали на „безобидный юмор“ или „художественный перформанс“, в российском правовом поле окончательно завершилась — сейчас у человека есть достаточно широкий арсенал инструментов, чтобы защитить свои права: от гражданских исков к обидчику до инициирования уголовного преследования», — рассказывает Исмаил Исмаилов, доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ. Действующее административное и уголовное законодательство, напоминает юрист, включает большое количество составов правонарушений за агрессивные действия стримеров и блогеров: от ст 5.61 КоАП за оскорбления на видео до ст. 116 УК РФ за побои из хулиганских побуждений. «Более того, одной из ключевых новелл в уголовном праве стал пункт „т“ ч. 1 ст. 63 УК РФ, в соответствии с которым совершение любого умышленного преступления с публичной демонстрацией в СМИ или интернете (включая стримы) признается официальным отягчающим обстоятельством», — отмечает эксперт. При этом успех борьбы с пранкерами или треш-стримерами зависит от подготовки: необходима фиксация факта нарушения и широкая доказательственная база, хотя заявление в полиции и примут в любом случае (отказ незаконен по ст. 124 УПК РФ).

Как собрать доказательства, что вы пострадали от пранка Фото - © Фотобанк Лори 1. Сохраните видеозапись пранка «Полезно сохранить видеозапись, последовательные снимки экрана и комментарии, которые объясняют контекст. При вероятном удалении материала можно обсудить с нотариусом обеспечение доказательств. Однако нотариальная фиксация не является обязательным условием любого обращения в полицию», — отмечает юрист, партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников. «В качестве юридической рекомендации также можно предложить нотариальный осмотр страницы и ее содержимого для составления протокола осмотра доказательств — это усилит позицию при гражданском иске (ст. 102, 103 Основ законодательства РФ о нотариате)», — подчеркивает Исмаил Исмаилов. В том числе это может быть страховкой на случай удаления видеозаписи автором, если начнется судопроизводство. 2. Найдите записи с камер видеонаблюдения В случае, если запись велась на улице или в местах общего пользования, также возможно запросить записи с камер, но нужно учитывать ограниченный срок их хранения (обычно от 3 до 30 дней), потому обращаться за выгрузкой записи нужно максимально оперативно. «При этом нужно точно обозначать расположение камер, полученный при обращении номер заявки также можно включить при подаче заявления в органы внутренних дел», — советует Исмаил Исмаилов. 3. Обратитесь в медпункт Даже если в результате пранка жертва не получила физического ущерба (ее оскорбили, унизили, напугали, довели до слез, вывели на конфликт), она имеет право обратиться в травмпункт или скорую помощь с целью зафиксировать ухудшение физического состояния. «Медицинские сотрудники могут отразить факт ухудшения самочувствия на фоне психологического стресса или испуга, что станет важным доказательством связи инцидента и медицинских последствий», — поясняет Исмаил Исмаилов. Если же ущерб более серьезный, врачи зафиксируют нанесенные телесные повреждения. При этом обращаться к медикам имеет смысл сразу после инцидента. 4. Найдите свидетелей Если видеозапись велась в общественном месте, возьмите контактные данные свидетелей происшествия: возможно, они выразят готовность рассказать о случившемся представителям правоохранительных органов.

Как составить заявление на пранкера или треш-стримера Фото - © Фотобанк Лори «В заявлении лучше описывать конкретные действия: что говорили, препятствовали ли уходу, применяли ли силу, высказывали ли угрозы и где распространили запись», – рекомендует Константин Лучников. Укажите свидетелей и приложите сохраненные материалы. Если причинен вред здоровью, приложите медицинские документы.

Восстановление справедливости: на что может рассчитывать жертва пранка Фото - © Фотобанк Лори Согласие на съемку и согласие на использование изображения следует оценивать отдельно. Константин Лучников поясняет: «Нахождение в общественном месте не дает автору ролика безусловного разрешения делать конкретного человека основным объектом публикации. Возможны требования о защите изображения, удалении материала и компенсации морального вреда при наличии законных оснований». Сами материалы, пропагандирующие насилие и унижение человеческого достоинства, удаляются во внесудебном порядке, отмечает Исмаил Исмаилов. «Даже отсутствие прямого физического ущерба со стороны контентмейкера не является обстоятельством, исключающим вину – деяние все равно может быть квалифицированно как мелкое хулиганство», – поясняет собеседник РИАМО.