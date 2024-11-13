Что делать, если вас укусила собака: физические, психологические и уголовные последствия

В материале РИАМО рассказываем о том, какие действия необходимо предпринять, если вас укусила собака.

Первая помощь при укусе собаки Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори В первую очередь рекомендуется промыть рану с мылом, под сильной струей теплой воды в течение 10-15 минут. Лучше всего использовать хозяйственное мыло, так как оно обладает антимикробными свойствами. Затем необходимо обработать рану перекисью водорода, хлоргексидином, мирамистином или спиртом. Йод рекомендуется использовать только в случаях, когда рана поверхностная. Если укус глубокий и вызвал обильное кровотечение, нужно сильно прижать и перетянуть бинтом поврежденное место. Если кровотечение слабое, лучше его не останавливать: с кровью из раны выйдут частицы слюны и болезнетворные микроорганизмы. Когда рана обработана, на ее поверхность нужно нанести мазь с содержанием антибиотика, наложить стерильную повязку и мягко обернуть бинтом, не пережимая ткани. По статистике, не менее 20% укусов собак приводят к инфекционным осложнениям. После оказания первой помощи следует обратиться в травмпункт – до того, как начнется отек тканей и воспаление. Врач проведет профессиональную обработку раны и назначит соответствующее лечение.

Что делать, если укусила своя собака Фото - © Медиасток.рф В пасти любого домашнего питомца, даже если он здоров, вакцинирован и никогда не выходил на улицу, живут миллиарды болезнетворных бактерий. Рана, нанесенная даже маленькой собачкой, может привести к развитию различных инфекционных заболеваний, например, столбняка. Поэтому, независимо от размеров и состояния здоровья питомца, рану необходимо показать врачу.

Что делать после укуса собаки, хозяев которой вы знаете Фото - © Unsplash.com Животные, находящиеся на свободном выгуле, на цепи или часто гуляющие без поводка, нередко становятся переносчиками бешенства. Во время инкубационного периода болезнь может никак себя не проявлять, и животное будет выглядеть вполне здоровым, но в его слюне уже будет большая концентрация вируса. Сразу после укуса обработайте рану и обратитесь в травмпункт, сообщив обстоятельства происшествия и место, где можно найти собаку. Скорее всего, вам придется пройти антирабическую терапию: курсовое введение вакцины против бешенства и иммуноглобулина. Попросите хозяев собаки наблюдать за питомцем в течение недели: не проявляются ли у него симптомы болезни. Если через несколько дней у пса появились водобоязнь, слюнотечение, агрессивное или неадекватное поведение, вам придется пройти вакцинацию полностью: она включает введение вакцины и антирабического иммуноглобулина в день обращения, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни после обращения. Если в течение 7-10 дней собака осталась здоровой, курс вакцинации против бешенства прекращают.

Что делать после укуса бездомной собаки Фото - © Медиасток.рф Укус бездомной собаки опасен всегда, даже если в результате появились лишь небольшие царапины от зубов. Бездомные собаки – главный переносчик вируса бешенства на территории России, поэтому любая уличная собака с немалой вероятностью может быть заражена смертельной болезнью. Слюна собаки, попав даже в маленькие ссадины на коже, может проникнуть в кровь и привести к заражению. Если под рукой есть вода, нужно промыть рану сразу же после происшествия, даже если вы находитесь на улице. Далее обработайте рану в домашних условиях, как указано выше, и немедленно отправляйтесь в ближайший травмпункт. В травмпункте сообщите точное время и обстоятельства укуса, как выглядела собака и как себя вела, где ее можно найти. Ваше описание поможет сотрудникам Санэпиднадзора найти собаку и поместить ее на карантин. Антирабическая терапия после укуса бездомной собаки назначается всем без исключения. Одежда и обувь, которые прокусила или порвала бездомная собака, опасности для здоровья не представляют, так как вирус бешенства быстро гибнет в условиях окружающей среды. Если вы не готовы выбросить прокушенную куртку или джинсы – достаточно постирать их с порошком при температуре 40 градусов. Кожаную обувь можно вымыть и обработать любым дезинфицирующим средством.

Как справиться со психотравмой после укуса собаки Фото - © Freepik.com У многих людей – и детей, и взрослых – укус собаки может иметь психологические последствия. Возникает своего рода посттравматический синдром. Пострадавших могут мучить навязчивые воспоминания о произошедшем, панические атаки при виде собак, ночные кошмары, бессонница, в некоторых случаях развивается кинофобия – патологическая боязнь любых собак. В таких случаях рекомендуется обратиться за помощью к психотерапевту или психологу, который подберет правильную терапию. Довольно эффективными методами считаются, например, когнитивно-поведенческая терапия, техники медитации и релаксации. Существует также такой метод, как канистерапия – психологическая реабилитация при взаимодействии со специально обученными дружелюбными и ласковыми собаками, которые помогут восстановить доверие и снять посстравматический стресс.