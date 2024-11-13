Что делать, если вас укусила собака: физические, психологические и уголовные последствия
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В материале РИАМО рассказываем о том, какие действия необходимо предпринять, если вас укусила собака.
Первая помощь при укусе собаки
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В первую очередь рекомендуется промыть рану с мылом, под сильной струей теплой воды в течение 10-15 минут. Лучше всего использовать хозяйственное мыло, так как оно обладает антимикробными свойствами. Затем необходимо обработать рану перекисью водорода, хлоргексидином, мирамистином или спиртом. Йод рекомендуется использовать только в случаях, когда рана поверхностная.
Если укус глубокий и вызвал обильное кровотечение, нужно сильно прижать и перетянуть бинтом поврежденное место. Если кровотечение слабое, лучше его не останавливать: с кровью из раны выйдут частицы слюны и болезнетворные микроорганизмы.
Когда рана обработана, на ее поверхность нужно нанести мазь с содержанием антибиотика, наложить стерильную повязку и мягко обернуть бинтом, не пережимая ткани.
По статистике, не менее 20% укусов собак приводят к инфекционным осложнениям. После оказания первой помощи следует обратиться в травмпункт – до того, как начнется отек тканей и воспаление. Врач проведет профессиональную обработку раны и назначит соответствующее лечение.
Что делать, если укусила своя собака
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В пасти любого домашнего питомца, даже если он здоров, вакцинирован и никогда не выходил на улицу, живут миллиарды болезнетворных бактерий. Рана, нанесенная даже маленькой собачкой, может привести к развитию различных инфекционных заболеваний, например, столбняка. Поэтому, независимо от размеров и состояния здоровья питомца, рану необходимо показать врачу.
Что делать после укуса собаки, хозяев которой вы знаете
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Животные, находящиеся на свободном выгуле, на цепи или часто гуляющие без поводка, нередко становятся переносчиками бешенства. Во время инкубационного периода болезнь может никак себя не проявлять, и животное будет выглядеть вполне здоровым, но в его слюне уже будет большая концентрация вируса.
Сразу после укуса обработайте рану и обратитесь в травмпункт, сообщив обстоятельства происшествия и место, где можно найти собаку. Скорее всего, вам придется пройти антирабическую терапию: курсовое введение вакцины против бешенства и иммуноглобулина.
Попросите хозяев собаки наблюдать за питомцем в течение недели: не проявляются ли у него симптомы болезни. Если через несколько дней у пса появились водобоязнь, слюнотечение, агрессивное или неадекватное поведение, вам придется пройти вакцинацию полностью: она включает введение вакцины и антирабического иммуноглобулина в день обращения, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни после обращения.
Если в течение 7-10 дней собака осталась здоровой, курс вакцинации против бешенства прекращают.
Что делать после укуса бездомной собаки
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Укус бездомной собаки опасен всегда, даже если в результате появились лишь небольшие царапины от зубов. Бездомные собаки – главный переносчик вируса бешенства на территории России, поэтому любая уличная собака с немалой вероятностью может быть заражена смертельной болезнью. Слюна собаки, попав даже в маленькие ссадины на коже, может проникнуть в кровь и привести к заражению.
Если под рукой есть вода, нужно промыть рану сразу же после происшествия, даже если вы находитесь на улице. Далее обработайте рану в домашних условиях, как указано выше, и немедленно отправляйтесь в ближайший травмпункт.
В травмпункте сообщите точное время и обстоятельства укуса, как выглядела собака и как себя вела, где ее можно найти. Ваше описание поможет сотрудникам Санэпиднадзора найти собаку и поместить ее на карантин.
Антирабическая терапия после укуса бездомной собаки назначается всем без исключения.
Одежда и обувь, которые прокусила или порвала бездомная собака, опасности для здоровья не представляют, так как вирус бешенства быстро гибнет в условиях окружающей среды. Если вы не готовы выбросить прокушенную куртку или джинсы – достаточно постирать их с порошком при температуре 40 градусов. Кожаную обувь можно вымыть и обработать любым дезинфицирующим средством.
Как справиться со психотравмой после укуса собаки
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У многих людей – и детей, и взрослых – укус собаки может иметь психологические последствия. Возникает своего рода посттравматический синдром. Пострадавших могут мучить навязчивые воспоминания о произошедшем, панические атаки при виде собак, ночные кошмары, бессонница, в некоторых случаях развивается кинофобия – патологическая боязнь любых собак.
В таких случаях рекомендуется обратиться за помощью к психотерапевту или психологу, который подберет правильную терапию. Довольно эффективными методами считаются, например, когнитивно-поведенческая терапия, техники медитации и релаксации.
Существует также такой метод, как канистерапия – психологическая реабилитация при взаимодействии со специально обученными дружелюбными и ласковыми собаками, которые помогут восстановить доверие и снять посстравматический стресс.
Кто несет ответственность, если вас укусила собака
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После происшествия нужно сделать фотографии раны, по возможности – фотографии собаки, а также сохранить все медицинские справки о нанесенной травме и назначенном лечении. Также имеет смысл собрать контактные данные свидетелей происшествия. Возможно, вам также удастся выяснить, кому принадлежит напавшая на вас собака.
После этого можно подать заявление в полицию, приложив собранные сведения и документы.
Ответственность за вред, причиненный гражданину укусом безнадзорного животного в соответствии с положениями статей 125, 1069, 1071 Гражданского Кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 158 Бюджетного Кодекса Российской Федерации лежит на должностных лицах органов местного самоуправления. Пострадавший имеет право обратиться в районный суд с требованием компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение.
Ответственность за вред, причиненный домашним животным, несет его владелец. Если будет доказано, что вред здоровью причинен умышленно (хозяин натравил собаку на пострадавшего), владельцу животного может грозить уголовная ответственность. Если собака нанесла тяжкий вред здоровью потерпевшего «по неосторожности» (сорвалась с поводка, убежала с цепи), хозяина также будут судить по уголовной статье.
Если вред здоровью будет расценен как легкий, а происшествие случилось без умысла хозяина, уголовное дело не заводят. Однако пострадавший может подать гражданский иск к владельцу собаки о компенсации морального и физического ущерба, потребовать возмещение расходов на лечение и даже покупку новой одежды взамен испорченной. Для этого потребуется собрать все чеки на лекарства, перевязочные материалы и предметы гардероба, а также приложить справку о потере в зарплате из-за пребывания на больничном.