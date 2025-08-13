Что делать, если ребенок не попал в детский сад: куда обращаться и о каких правах надо знать
В материале РИАМО рассказываем, как проходит прием в детские и сады и что делать, если ребенка не приняли.
Как принимают в детский сад
Сад могут посещать дети с 1,5 до 8 лет. Для малышей до трех лет работают ясельные группы, но стоит учитывать, что такие есть не в каждом дошкольном учреждении.
Прием в детские сады проходит обычно с 1 июня по 1 сентября, но сроки могут быть другими в зависимости от региона. Например, в Московской области зачисление проходит с 1 апреля по 31 августа.
При подаче заявления родители или законные представители указывают те детские сады, в которые они хотели бы попасть. После этого ребенка ставят в очередь, которую можно отслеживать на портале госуслуг. Если в выбранном дошкольном учреждении мест не окажется, то семье предложат альтернативные варианты.
Регулируют вопросы распределения детей в дошкольные образовательные учреждения федеральные законы «Об образовании в Российской Федерации» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также административные регламенты местных администраций на основании вышеуказанных федеральных актов.
Почему могут отказать в приеме в детский сад
В конкретном детском саду могут отказать в приеме, только если в нем нет свободных мест. При этом муниципалитет должен найти альтернативу, то есть предложить места в другом саду. Может быть отказано в приеме, если нет полного пакета документов, но при их предоставлении место в дошкольном учреждении должны предоставить.
Отказывать по каким-либо другим причинам в детском саду не имеют права.
Важно понимать, что бесконечно растягивать группу в саду нельзя, как нельзя и нарушать права других детей, стоящих в очереди. Поэтому требовать взять ребенка на чье-то место родители не имеют права. Другими словами, невозможно устроить своего ребенка в сад за счет ущемления прав других детей.
Кроме того, родители могут пропустить уведомление о выдаче направления в детский сад. В таком случае заявление переходит в статус «Потребность в получении места не подтверждена», и работа по нему останавливается. Чтобы ее возобновить, нужно обращаться в местную администрацию или департамент образования. При наличии мест ребенка зачислят сразу, при отсутствии — снова поставят в очередь.
Как и когда нужно подавать документы для детского сада
Ребенка зачисляют в детский сад в течение всего календарного года при наличии свободных мест, а вот комплектование групп проводится в течение лета перед учебным годом. В остальное время осуществляется доукомплектование учреждения детьми на свободные места. Если кто-то откажется от своего места, его предложат тем, кому мест не хватило по очереди.
Подавать заявление о зачислении в детский сад можно с рождения ребенка — так шансы на зачисление увеличиваются. Сделать это можно через «Госуслуги», лично в департаменте образования или в МФЦ.
После подачи заявления ребенок ставится на учет в местном органе управления образованием. Когда подойдет очередь и в детском саду освободятся места, в личный кабинет придет направление. Документ действует 30 дней, за этот срок нужно предоставить в выбранный детский сад документы и оформить договор.
Важно понимать, что зачисление зависит от популярности учреждения, плотности населения в конкретном районе, количества мест в группах. Так, чем популярнее садик, тем больше родителей захотят отдать туда своих детей. При подаче заявления можно выбирать несколько учреждений — это стоит сделать, чтобы увеличить свои шансы на место.
Что делать, если ребенка не берут в детский сад: 4 варианта
1. Взять ходатайство у работодателя
Если нет мест в детском саду для ребенка младше трех лет, можно обратиться в местный департамент образования и на личном приеме объяснить, почему место вам необходимо. Например, вам необходимо работать как родителю, который один воспитывает ребенка. При этом нужно иметь ходатайство от работодателя, в котором должно быть указано, что вы ценный работник и вам необходимо выйти на работу.
2. Выбрать другой детский сад
Если мест нет в детском саду рядом с домом, можно рассмотреть варианты чуть дальше. Их обычно сразу предлагают при рассылке уведомлений. Можно присмотреться, например, к детским садам рядом с работой или недалеко от близких родственников, которые смогут помогать с ребенком.
3. Пойти в частный детский сад
В некоторых регионах и муниципалитетах Московской области родителям выплачивается компенсация за непредоставление мест детям в муниципальных детских садах на основании решения органов местного самоуправления и при условии предоставления в муниципальный орган управления образованием необходимых документов. Для решения вопроса необходимо обращаться в управление образованием месту жительства.
Если таких компенсаций нет, то можно выбрать любой частный детский сад, подходящий по бюджету, расположению и программе образования. Оплачивать детский сад можно из средств материнского капитала.
Находиться в частном детском саду можно до того момента, пока не подойдет очередь в муниципальный детский сад.
4. Обратиться в прокуратуру и суд
Если мест в детском саду нет и вы видите, что ваши права нарушаются — например, в очереди вас постоянно отодвигают назад и никак это не объясняют — вы можете обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку и восстановить ваши права.
Кроме того, при необоснованном отказе в месте в детском саду родители могут обратиться в суд. Муниципалитет обязан принять все меры для того, чтобы обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях — строить пристройки, открывать новые сады, планировать прием детей на годы вперед. Если этого не сделано, суд может обязать не только обеспечить место в саду, но и выплатить компенсации за нянь и частные сады, к которым пришлось обратиться.