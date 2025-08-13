Что делать, если ребенок не попал в детский сад: куда обращаться и о каких правах надо знать

Почему ребенка могут не принять в детский сад и что делать в этом случае

В материале РИАМО рассказываем, как проходит прием в детские и сады и что делать, если ребенка не приняли.

Как принимают в детский сад Фото - © Андрей Кузьмин / Фотобанк Лори Сад могут посещать дети с 1,5 до 8 лет. Для малышей до трех лет работают ясельные группы, но стоит учитывать, что такие есть не в каждом дошкольном учреждении. Прием в детские сады проходит обычно с 1 июня по 1 сентября, но сроки могут быть другими в зависимости от региона. Например, в Московской области зачисление проходит с 1 апреля по 31 августа. При подаче заявления родители или законные представители указывают те детские сады, в которые они хотели бы попасть. После этого ребенка ставят в очередь, которую можно отслеживать на портале госуслуг. Если в выбранном дошкольном учреждении мест не окажется, то семье предложат альтернативные варианты. Регулируют вопросы распределения детей в дошкольные образовательные учреждения федеральные законы «Об образовании в Российской Федерации» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также административные регламенты местных администраций на основании вышеуказанных федеральных актов.

Почему могут отказать в приеме в детский сад Фото - © Pixabay.com В конкретном детском саду могут отказать в приеме, только если в нем нет свободных мест. При этом муниципалитет должен найти альтернативу, то есть предложить места в другом саду. Может быть отказано в приеме, если нет полного пакета документов, но при их предоставлении место в дошкольном учреждении должны предоставить. Отказывать по каким-либо другим причинам в детском саду не имеют права. Важно понимать, что бесконечно растягивать группу в саду нельзя, как нельзя и нарушать права других детей, стоящих в очереди. Поэтому требовать взять ребенка на чье-то место родители не имеют права. Другими словами, невозможно устроить своего ребенка в сад за счет ущемления прав других детей. Кроме того, родители могут пропустить уведомление о выдаче направления в детский сад. В таком случае заявление переходит в статус «Потребность в получении места не подтверждена», и работа по нему останавливается. Чтобы ее возобновить, нужно обращаться в местную администрацию или департамент образования. При наличии мест ребенка зачислят сразу, при отсутствии — снова поставят в очередь.

Как и когда нужно подавать документы для детского сада Фото - © Gennadiy Poznyakov / Фотобанк Лори Ребенка зачисляют в детский сад в течение всего календарного года при наличии свободных мест, а вот комплектование групп проводится в течение лета перед учебным годом. В остальное время осуществляется доукомплектование учреждения детьми на свободные места. Если кто-то откажется от своего места, его предложат тем, кому мест не хватило по очереди. Подавать заявление о зачислении в детский сад можно с рождения ребенка — так шансы на зачисление увеличиваются. Сделать это можно через «Госуслуги», лично в департаменте образования или в МФЦ. После подачи заявления ребенок ставится на учет в местном органе управления образованием. Когда подойдет очередь и в детском саду освободятся места, в личный кабинет придет направление. Документ действует 30 дней, за этот срок нужно предоставить в выбранный детский сад документы и оформить договор. Важно понимать, что зачисление зависит от популярности учреждения, плотности населения в конкретном районе, количества мест в группах. Так, чем популярнее садик, тем больше родителей захотят отдать туда своих детей. При подаче заявления можно выбирать несколько учреждений — это стоит сделать, чтобы увеличить свои шансы на место.