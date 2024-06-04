Что делать, если обнаружили ошибку во внутреннем или загранпаспорте

О том, чем грозят ошибки в паспорте, как внутреннем, так и заграничном, и что делать при обнаружении ошибки, читайте в материале РИАМО.

Чем грозит ошибка в паспорте Фото - © Фотобанк Лори МВД России предупреждает, что любая неточность, выявленная в паспорте гражданина Российской Федерации, – основание для замены документа, так как фактически делает его недействительным. Более того, самостоятельное исправление ошибок или внесение каких-либо сведений недопустимо и тоже делает документ недействительным. Грубо говоря, в паспорт нельзя самостоятельно вписать групп крови, например. Ее ставят на предпоследней странице в медицинском учреждении, где был сдан анализ. Так с любыми пометками в документах. Как показывает практика, незначительные ошибки, например, написание букв «е» и «ё», не сказываются на получении социальных пособий и каких-либо услуг. Обычно считается, что эти буквы равны при использовании, и если других противоречащих сведений нет, то гражданин просто получает услугу. Однако ошибки, даже незначительные, могут стать препятствием при получении наследства, например, или при выезде за границу. Поэтому важно очень внимательно относиться к своим документам, особенно если могут быть неточности. Например, родившиеся в Ленинграде до 1991 года могут внезапно оказаться рожденными в Санкт-Петербурге, когда такого города по документам не существовало. Или Наталия может стать Натальей. Практика говорит о том, что правильно писать в паспорте те сведения, которые указаны в свидетельстве о рождении. А уж если ошибки в этом документе, то менять сведения придется в ЗАГСе, а уже потом получать паспорт.

Какие сведения должны быть в паспорте Фото - © Фотобанк Лори В российском паспорте должны быть сведения о месте регистрации или о снятии с регистрационного учета. Обычно это штамп-клише, куда вписываются данные, или напечатанный штамп специальным принтером. Но подпись в нем ставится ручкой. Прямоугольный штамп о регистрации ставят на пятой странице паспорта и далее по заполнению до 12-й страницы включительно. Если места для новых штампов нет, надо сначала поменять паспорт. Этот штамп обязателен. На 13-й странице должен быть штамп о воинском учете при наличии. При замене паспорта штамп тоже переносят. Военнообязанным в паспорте подпись ставят и сотрудники военкомата. По желанию граждан в российский паспорт можно поставить штамп о регистрации или расторжении брака, внести сведения о детях до 14 лет. Эти сведения не обязательны, но пригодятся, например, при установлении родства. Также в паспорт можно поставить штампы об ИНН и о группе крови и резус-факторе. Их ставят только в налоговой инспекции и медицинских учреждениях соответственно. Кроме того, в паспорте проставляют штампы о ранее выданных паспортах на 18-й и 19-й страницах. В загранпаспорте должны быть проставлены все имеющиеся визы, фамилия и имя должны быть транслитерированы на латиницу, указаны место и дата рождения, гражданство и пол. На свободных страницах проставляются штампы о пересечении границы или продлении срока пребывания в стране. Размеры и номера страниц прописаны на сайтах консульств и визовых центров. В паспорт старого образца по желанию можно проставить сведения о детях.

Какие метки нельзя ставить в паспорте Фото - © Фотобанк Лори В паспорт нельзя вносить никаких изменений самостоятельно, нельзя ставить отметки о прохождении границы. Например, по внутреннему российскому паспорту можно ездить в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, но ставить отметки о пересечении границы в них нельзя. Если нужен штамп, то можно взять загранпаспорт. Нельзя вклеивать фотографии детей, ламинировать страницы, исправлять ошибки самостоятельно и, естественно, нельзя подделывать штампы.

Что делать, если в паспорте нашли ошибку Фото - © Фотобанк Лори При обнаружении ошибки во внутреннем или заграничном паспорте нужно обращаться в ближайший МФЦ или МВД. Записаться можно на портале Госуслуг. Важно помнить, что если ошибку вы обнаружите до того, как распишетесь в получении документа, то все исправления сделают бесплатно. Если паспорт вы уже забрали, то при исправлении придется снова платить госпошлину (российский паспорт – 300 рублей, загранпаспорт с биометрией – 6 тысяч рублей и 3 тысячи рублей для россиян до 14 лет, без биометрии – две и одна тысяча рублей соответственно).