Что делать, если эвакуировали машину в 2025 году

В материале РИАМО рассказываем о последовательности действий в случае эвакуации автомобиля.

Как понять, что автомобиль был эвакуирован Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори Автомобиль может покинуть место парковки по двум причинам: угон или эвакуация. Для того, чтобы убедиться, что авто было именно эвакуировано, существует несколько вариантов: Воспользоваться приложением «Парковки Москвы» или «Парковки России».

Позвонить по телефону 112.

Позвонить на горячую круглосуточную линию Московского парковочного пространства по номеру 3210.

Обратиться на портал mos.ru в раздел об эвакуации либо на сайт ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Здесь же можно настроить автоматические уведомления об эвакуации в виде SMS или письма на электронную почту.

Отправить бесплатное SMS на короткий номер 7377 в виде «эв Госномер», например «эв А123АА77» (буквы должны быть написаны кириллицей). В ответ сервис направит вам информацию об эвакуации авто и адресе спецстоянки.

В каких случаях автомобиль могут эвакуировать Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори Причины, по которым производится эвакуация, описаны в статье 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства». Как правило, самая распространенная причина для эвакуации машины – нарушение правил парковки: оставление авто под знаком, запрещающим парковку;

оставление автомобиля на месте, предназначенном для транспорта экстренных служб;

оставление авто на тротуаре или пешеходном переходе;

оставление машины на месте остановки общественного транспорта или на трамвайных путях;

оставление авто в тоннеле;

оставление авто на месте для инвалидов при отсутствии специального разрешения.

Можно ли предотвратить эвакуацию авто Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори Если владелец оказался рядом с машиной до того, как ее погрузили на эвакуатор и увезли, он может предотвратить эвакуацию. При этом у водителя должны быть при себе документы, подтверждающие право управления данным автомобилем. Эти документы необходимо показать инспектору ГИБДД или МАДИ (Московской административной дорожной инспекции). Если эвакуатор еще не начал движение, водителю выписывают административный штраф и возвращают машину. Если авто установлено на платформу эвакуатора, а инспектор уже покинул место происшествия, прервать процесс не удастся: оператор эвакуатора не имеет права снять машину с платформы и вернуть владельцу, он обязан отвезти ее на спецстоянку. При этом водитель, в свою очередь, не имеет права препятствовать эвакуации.

Какие документы нужны, чтобы забрать эвакуированное авто Фото - © Анатолий Володин / Фотобанк Лори В первую очередь водитель должен посетить подразделение ГИБДД или МАДИ, инспектор которой оформлял эвакуацию. С собой необходимо иметь паспорт или другой документ, подтверждающий личность, а также документы на авто (СТС или ПТС). Если вы управляете машиной, не являясь ее владельцем (либо представляете владельца авто, не имея права управления ТС), придется принести также водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО. В подразделении ГИБДД или МАДИ вам выдадут копию протокола о задержании автомобиля и копию протокола об административном правонарушении с пометкой об устранении причины задержания. Эти документы понадобятся для «вызволения» авто со штрафстоянки.

Что делать, если документы эвакуированы с машиной Фото - © Антон Вахрушев / Фотобанк Лори Если документы на ТС остались внутри эвакуированного автомобиля, перед визитом в ГИБДД или МАДИ придется посетить спецстоянку и оформить заявление на вскрытие транспорта. Принять такое заявление могут: у собственника,

у водителя, имеющего право управления машиной и вписанного в полис ОСАГО,

у водителя, имеющего доверенность на ТС (в случае «открытой» страховки, для неограниченного числа водителей). В присутствии заявителя сотрудники стоянки должны вскрыть авто, выдать документы и опломбировать машину снова.

Документы для получения машины со спецстоянки Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори На штрафстоянке придется предъявить копии протоколов, полученных в подразделении ГИБДД или МАДИ. Владелец машины также должен иметь при себе документ, подтверждающий право собственности. Представитель владельца автомобиля, кроме этого, должен предъявить полис ОСАГО, доверенность на получение авто со спецстоянки либо путевой лиц (для юрлиц), а также иметь при себе паспорт или иной документ, подтверждающий личность.

Сколько стоит штрафстоянка в Москве Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори За первые сутки пребывания автомобиля на спецстоянке платить не нужно, стоимость хранения ТС начинает исчисляться начиная со вторых суток. Если оплатить перемещение и хранение до момента получения авто, можно получить скидку в размере 25%. В Москве существуют утвержденные тарифы на эвакуацию и пребывание ТС на штрафстоянке. Сумма зависит от категории и мощности автомобиля. Стоимость эвакуации: Категория М, А, В с мощностью двигателя до 80 л.с. (включительно) – 7 600 рублей.

Категория В с мощностью двигателя свыше 80 л.с. до 250 л.с. (включительно) – 11 400 рублей.

Категория В с мощностью двигателя свыше 250 л.с. и иные ТС с разрешенной максимальной массой до 4 тонн (включительно) – 11 845 рублей.

ТС с разрешенной максимальной массой свыше 4 тонн и негабаритные ТС – 67 728 рублей. Стоимость пребывания авто на штрафстоянке (в сутки): Категория М, А – 1 210 рублей.

Категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонн – 2 200 рублей.

Категория D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонн, категории C, ВE, СЕ, DE, а также негабаритные ТС – 2 893 рублей. Оплату нужно произвести в течение 60 дней после получения машины.