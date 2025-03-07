Что делать, чтобы букет простоял дольше: 10 лайфхаков
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В материале РИАМО рассказываем о том, как продлить жизнь букетам и цветочным композициям.
Выбирайте не до конца распустившиеся бутоны
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Полностью раскрывшиеся цветы (например, розы или тюльпаны) очень выигрышно смотрятся в букете, но срок жизни такого великолепия довольно короткий. Если вы хотите, чтобы букет как можно дольше оставался свежим и красивым, стоит выбирать бутоны, которые только начинают раскрываться. Они покажут свое очарование в следующие дни. Исключение – георгины и бархатцы: их «развитие» останавливается сразу после того, как цветок срезан.
Позаботьтесь о правильной транспортировке цветов
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Если от салона цветов до дверей квартиры вам придется добираться полчаса или более – нужно позаботиться о том, чтобы во время транспортировки букет получал достаточно влаги. Для этого имеет смысл обернуть срезы стеблей мокрой марлей, для гарантии – накрыть сверху полиэтиленовым пакетиком. Также перед транспортировкой желательно опрыскать водой листья и бутоны, чтобы они стали слегка влажными.
Обеспечьте цветам пространство и воздух
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Ставить цветы в вазу прямо в праздничной упаковке не рекомендуется: к бутонам быть свободный доступ воздуха. Также стоит снять со стеблей нижние листья, а у роз – шипы, иначе сначала они будут «забирать» на себя живительную влагу, а со временем в них начнутся гнилостные процессы. В воде должен находиться только голый стебель.
Желательно, чтобы цветы не были плотно стиснуты стенками вазы. Если букет слишком пышный – имеет смысл разделить его на два или три небольших букетика. Цветы, стоящие в тесноте, вянут быстрее из-за недостатка свежего воздуха.
Обрежьте стебли, чтобы обеспечить насыщение влагой
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Перед установкой букета в вазу нужно подрезать стебли под углом 45 градусов, желательно делать это в наполненной водой вазе или под струей холодной воды из-под крана. Для подрезания лучше всего использовать не ножницы, а канцелярский нож. В этом случае волокна внутри стебля не сомнутся и продолжат обеспечивать бутоны влагой и питательными веществами.
Если стебли цветов очень плотные, можно сделать надрезы крест-накрест для лучшего доступа влаги к бутонам и листьям.
Выберите правильное место для букета
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Ваза с цветами должна располагаться в месте, где нет агрессивного воздействия внешней среды. Букет не стоит ставить рядом с плитой, батареей центрального отопления или обогревателем: они сушат воздух, из-за этого цветы быстро теряют влагу и вянут. По этой же причине лучше всего выбирать место, где нет прямых солнечных лучей или сквозняка.
Регулярно меняйте воду
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Для поддержания свежести букета лучше всего подойдет отстоянная, фильтрованная или кипяченая вода. Если вода слишком жесткая, можно добавить в вазу несколько капель яблочного уксуса, щепотку лимонной кислоты или растертую в порошок таблетку аспирина.
Даже если вода выглядит свежей, менять ее стоит ежедневно. Также имеет смысл и промывать саму вазу: это позволит избежать размножения микроорганизмов в воде и на срезах стеблей. При появлении микробов срез цветка нередко становится «мыльным» на ощупь, в этом случае его необходимо слегка промыть и снова подрезать на 1,5–2 сантиметра.
В идеале вода в вазе должна оставаться холодной, для поддержания температуры можно время от времени добавлять в нее кубики льда. Слишком теплая вода способствует размножению бактерий.
Используйте добавки для воды
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Для того, чтобы букет стоял дольше, в вазу можно добавить несколько капель нашатырного спирта или столовую ложку водки. Неплохо проявляет себя обычная поваренная соль: половину чайной ложки следует растворить в половине стакана воды и добавить в вазу.
Также существуют специальные порошки и жидкости, предназначенные для обеззараживания воды в вазе и сохранения свежести букета. Такие средства нужно добавлять в воду по инструкции. В некоторых случаях рекомендуется поместить букет в воду с подкормкой на несколько часов (или даже на ночь) в затемненном месте, а затем переставить в обычную вазу.
Букет в корзине тоже требует полива
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На дно корзины с цветочной композицией, как правило, укладывают пропитанную водой флористическую губку. Она отдает стеблям влагу, поэтому как минимум раз в день губку необходимо слегка поливать. Лучше всего для этой цели подойдет небольшая лейка. Однако нужно соблюдать умеренность и не «переливать» цветы: губка должна быть влажной, но не слишком мокрой, иначе стебли начнут гнить.
Опрыскивайте букет
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Часто одного только питания через стебли недостаточно, чтобы букет сохранял свежесть. Рекомендуется несколько раз в день слегка опрыскивать цветы водой из пульверизатора с расстояния 50-70 см, чтобы мелкие капли влаги равномерно покрывали бутоны и листья.
Для еще не до конца раскрывшихся роз рекомендуются «ночные ванны» в холодной воде. А вот розы, которые уже полностью распустились, в ванну помещать не стоит: скорее всего, они потеряют во время «водных процедур» большую часть лепестков.
Правильно сочетайте цветы в букете
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Некоторые растения могут позитивно или негативно влиять на своих «соседей» по букету. Например, лилии и розы прекрасно «уживаются» в одной вазе, а вот василькам, макам и маргариткам соседство с лилиями противопоказано. Также розы плохо «дружат» с гвоздиками.
Довольно агрессивны к соседям нарциссы: они выделяют в воду клеточный сок, который может помешать другим растениям впитывать влагу. Ландыши и желтая примула лучше всего чувствуют себя в одиночестве и могут навредить другим цветам в букете, так что лучше «расселить» их по отдельным вазам.
Очень вредит цветам соседство с яблоками и бананами: эти фрукты выделяют этилен, который пагубно влияет на обменные процессы в стеблях и бутонах.