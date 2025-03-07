Что делать, чтобы букет простоял дольше: 10 лайфхаков

В материале РИАМО рассказываем о том, как продлить жизнь букетам и цветочным композициям.

Выбирайте не до конца распустившиеся бутоны Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Полностью раскрывшиеся цветы (например, розы или тюльпаны) очень выигрышно смотрятся в букете, но срок жизни такого великолепия довольно короткий. Если вы хотите, чтобы букет как можно дольше оставался свежим и красивым, стоит выбирать бутоны, которые только начинают раскрываться. Они покажут свое очарование в следующие дни. Исключение – георгины и бархатцы: их «развитие» останавливается сразу после того, как цветок срезан.

Позаботьтесь о правильной транспортировке цветов Фото - © Медиасток.рф Если от салона цветов до дверей квартиры вам придется добираться полчаса или более – нужно позаботиться о том, чтобы во время транспортировки букет получал достаточно влаги. Для этого имеет смысл обернуть срезы стеблей мокрой марлей, для гарантии – накрыть сверху полиэтиленовым пакетиком. Также перед транспортировкой желательно опрыскать водой листья и бутоны, чтобы они стали слегка влажными.

Обеспечьте цветам пространство и воздух Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Ставить цветы в вазу прямо в праздничной упаковке не рекомендуется: к бутонам быть свободный доступ воздуха. Также стоит снять со стеблей нижние листья, а у роз – шипы, иначе сначала они будут «забирать» на себя живительную влагу, а со временем в них начнутся гнилостные процессы. В воде должен находиться только голый стебель. Желательно, чтобы цветы не были плотно стиснуты стенками вазы. Если букет слишком пышный – имеет смысл разделить его на два или три небольших букетика. Цветы, стоящие в тесноте, вянут быстрее из-за недостатка свежего воздуха.

Обрежьте стебли, чтобы обеспечить насыщение влагой Фото - © Медиасток.рф Перед установкой букета в вазу нужно подрезать стебли под углом 45 градусов, желательно делать это в наполненной водой вазе или под струей холодной воды из-под крана. Для подрезания лучше всего использовать не ножницы, а канцелярский нож. В этом случае волокна внутри стебля не сомнутся и продолжат обеспечивать бутоны влагой и питательными веществами. Если стебли цветов очень плотные, можно сделать надрезы крест-накрест для лучшего доступа влаги к бутонам и листьям.

Выберите правильное место для букета Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Ваза с цветами должна располагаться в месте, где нет агрессивного воздействия внешней среды. Букет не стоит ставить рядом с плитой, батареей центрального отопления или обогревателем: они сушат воздух, из-за этого цветы быстро теряют влагу и вянут. По этой же причине лучше всего выбирать место, где нет прямых солнечных лучей или сквозняка.

Регулярно меняйте воду Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Для поддержания свежести букета лучше всего подойдет отстоянная, фильтрованная или кипяченая вода. Если вода слишком жесткая, можно добавить в вазу несколько капель яблочного уксуса, щепотку лимонной кислоты или растертую в порошок таблетку аспирина. Даже если вода выглядит свежей, менять ее стоит ежедневно. Также имеет смысл и промывать саму вазу: это позволит избежать размножения микроорганизмов в воде и на срезах стеблей. При появлении микробов срез цветка нередко становится «мыльным» на ощупь, в этом случае его необходимо слегка промыть и снова подрезать на 1,5–2 сантиметра. В идеале вода в вазе должна оставаться холодной, для поддержания температуры можно время от времени добавлять в нее кубики льда. Слишком теплая вода способствует размножению бактерий.

Используйте добавки для воды Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Для того, чтобы букет стоял дольше, в вазу можно добавить несколько капель нашатырного спирта или столовую ложку водки. Неплохо проявляет себя обычная поваренная соль: половину чайной ложки следует растворить в половине стакана воды и добавить в вазу. Также существуют специальные порошки и жидкости, предназначенные для обеззараживания воды в вазе и сохранения свежести букета. Такие средства нужно добавлять в воду по инструкции. В некоторых случаях рекомендуется поместить букет в воду с подкормкой на несколько часов (или даже на ночь) в затемненном месте, а затем переставить в обычную вазу.

Букет в корзине тоже требует полива Фото - © РИА Новости На дно корзины с цветочной композицией, как правило, укладывают пропитанную водой флористическую губку. Она отдает стеблям влагу, поэтому как минимум раз в день губку необходимо слегка поливать. Лучше всего для этой цели подойдет небольшая лейка. Однако нужно соблюдать умеренность и не «переливать» цветы: губка должна быть влажной, но не слишком мокрой, иначе стебли начнут гнить.

Опрыскивайте букет Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Часто одного только питания через стебли недостаточно, чтобы букет сохранял свежесть. Рекомендуется несколько раз в день слегка опрыскивать цветы водой из пульверизатора с расстояния 50-70 см, чтобы мелкие капли влаги равномерно покрывали бутоны и листья. Для еще не до конца раскрывшихся роз рекомендуются «ночные ванны» в холодной воде. А вот розы, которые уже полностью распустились, в ванну помещать не стоит: скорее всего, они потеряют во время «водных процедур» большую часть лепестков.