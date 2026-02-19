Чего не хотят женщины: топ-8 самых дурацких подарков на 8 Марта

1. Слепок мужского члена

Фото - © Freepik.com

Впечатлить женщину на самом деле не так сложно, но для этого точно не стоит делать слепок собственного полового органа. Такой своеобразный юмор трудно оценить позитивно, и, главное, непонятно, что делать с гипсовым слепком во всей красе. Порой возникают и идеи делать мужской половой орган в виде мыла.

«Мне мой бывший, когда еще не был бывшим, сделал такой подарок. Я сначала была в недоумении, потом стало очень смешно, когда я представила, как этот слепок делали. Мылом я не пользовалась, вообще странная идея», — рассказывает москвичка Надя.

2. Мужские подарки: дрель, набор отверток и шуруповерт

Фото - © Freepik.com

На маркетплейсах есть наборы отверток с розовыми ручками и шуруповерты с блестками, и некоторые мужчины решили, что это хороший и практичный презент, особенно для сильной и независимой. Возможно, такие наборы нужны, как и сковородки, и кастрюли, и прочее, но делать такие подарки лучше, если женщина сама об этом просит. В противном случае это выглядит как «Дорогая, ты такая сильная, что справишься со всем сама». Даже несмотря на историю праздника, такой подарок не будет желанным, женщины ждут романтики, внимания и заботы.

3. «Оригинально упакованные» цветы и продукты

Фото - © Freepik.com

Многим представителям сильной половины человечества кажется забавным дарить цветы, завернутые в газету, или шутить, преподнося розу в целлофане. А еще верхом юмора считается подарить корюшку, собранную в букет.

«Смешно делать женщине мужские подарки, если только она — не фанат сушеной и вяленой рыбки. Я бы такой букет вернула кавалеру или коллеге», — говорит менеджер Татьяна.

4. Набор прокладок и стиральный порошок

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Такой набор можно рассматривать как ответочку на набор «носки—пена для бритья—одеколон», но ведь мужчины выше банальной мести, тем более женщине. Разве нет? Эти вещи всегда нужные, безусловно, но вряд ли бытовые предметы могут создать атмосферу праздника. Да и в целом такой презент может быть и намеком женщине на ее неопрятность, например, что точно неприлично.

5. Фаллоимитатор и жиросжигающие таблетки

Фото - © Freepik.com

Такие предметы дарить в принципе не слишком мудрое решение. Даже мужу, даже в качестве шутки и даже если заходила речь о секс-игрушках или лишнем весе женщины, стоит сто раз подумать, прежде чем делать такой подарок. А уж таблетки от брата, свекра или коллеги — вовсе хамство.

6. Подушка, брелок, тапочки: любые предметы в виде мужского члена

Фото - © Freepik.com

Вопреки мнению мужчин, что женщины приходят в восторг от «прикольных подарков» в виде мужского полового органа, слабый пол вряд ли оценит такие шутки. Подушки, брелоки, тапочки, открывашки, подвески на машину и прочие предметы с видом гениталий — так себе идея. Женщины не мечтают все время созерцать детородный орган, как и мужчины не видят идеального подарка в виде вагины.

7. Курсы по соблазнению мужчины

Фото - © Freepik.com

Подобных курсов сегодня множество. На них учат соблазнять, ублажать в постели, делать вещи, «от которых ваш мужчина точно от вас не уйдет». Возникает вопрос: «Для чего такой презент и на что он намекает?» Если курсы покупает муж или любимый человек, это для женщины повод задуматься об их сексуальной жизни? Если подарок от друга или родственника, почему он позволяет себе лезть в чужую жизнь? Такой подарок скорее вызовет конфликт и будет очень обидным.

8. Сексуальное белье

Фото - © Freepik.com

Подарок в виде белья для сексуальных игрищ может говорить только о том, что мужчину не устраивает текущее положение, а обсуждать он это не готов, поэтому делает такие недвусмысленные подарки. Презент, если таковой не обсуждали заранее, вызовет подозрения, упреки и не приведет к разнообразию сексуальной жизни.