Битва за урожай: как правильно выбрать семена и что лучше всего растет в Подмосковье

О том, как выбирать семена, как обрабатывать и где покупать, рассказываем в материале РИАМО.

Какие овощи лучше всего растут в Подмосковье Фото - © Медиасток.рф По словам Алексея Бирюкова, заместителя начальника отдела биологических исследований испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по г. Москве и Московской области, столичный регион достаточно сложный с точки зрения климатических условий. Поэтому дачникам следует выбирать те сорта овощей, ягод и фруктов, которые имеют хорошую скорость роста в короткий период. «Стандартные для нашего региона – это морковь, картофель, свекла, кабачки, огурцы, помидоры, в последнее время удается выращивать неплохие баклажаны даже в открытом грунте. Конечно, южные культуры в нашем климате растут плохо, и даже если удается вырастить, например, виноград, то он получается кислым», – говорит Бирюков. Конечно, есть умельцы и экспериментаторы, которые выращивают и арбузы, и арахис, и виноград, и батат, но все это лишь пробы и эксперименты, и говорить об урожаях и стабильных плодах не приходится. Эксперт говорит, что хорошо в Подмосковье растут клубника, вишня, смородина разных сортов, малина. При этом отмечает, что малину для посадки можно выбирать как обычную, так и ремонтантные сорта, которые плодоносят на двухлетних и однолетних побегах. Такая малина защищена от вредителей и имеет такой же сладкий вкус, как и летняя. А урожай можно снимать вплоть до поздней осени при условии ежегодного осеннего скашивания.

Что влияет на урожай и какие новые тенденции появились Фото - © Медиасток.рф Сотрудник лаборатории говорит, что на урожайность влияет много факторов – качество почвы, климат, полив, качество семян, уход за растениями и многое другое. В центральном регионе в связи с потеплением изменился состав садов и огородов. «Сейчас мы заметили тенденцию, что вишни стали болеть и постепенно исчезать из садов. Им на замену пришло более южное растение – черешня. Кроме того, развитие селекции и изменения климата приводят и к тому, что груши сегодня растут в таком же количестве, как и яблоки, которые всегда были более традиционными для нашего региона», – отмечает эксперт. Он обращает внимание на то, что в последние годы в Подмосковье конец лета и начало осени бывают сухими и теплыми, что положительно влияет на урожай. Влияет и развитие селекции, которая помогает выводить растения с высокой урожайностью и скороспелостью. «При этом они безопасны для человека. У дачников сегодня большой выбор и много способов вырастить урожай с хорошими вкусовыми характеристиками. Но все-таки пока рано говорить о том, чтобы стабильно выращивать вкусный виноград в открытом грунте в нашем регионе», – добавляет Бирюков.

Как понять, сколько семян нужно сажать Фото - © Медиасток.рф Эксперт отмечает, что для определения необходимого количества семян существует такое понятие, как масса 1000 семян. Но для обычного дачника эта норма ни к чему. Для того, чтобы понять, сколько потребуется семян, нужно понимать, какую площадь необходимо засеять, и выбрать способ посева. Потом нужно просто ориентироваться на инструкции, где написано, сколько семян сажать, на каком расстоянии и как. Исходя из этого, можно приобретать семена в необходимом количестве. «Важно помнить, что если нужно сажать по одной семечке, то так и надо делать. Не надо сажать сразу несколько, надеясь на то, что одна из них точно прорастет. Лишнее превращается в сорняки, и тогда вы рискуете получить еще меньший урожай. Лучше посадить по одной, и даже если часть не прорастет, урожайность все равно будет хорошей. Это хорошо видно на примере моркови», – предупреждает эксперт. И рекомендует еще один способ – перед посадкой семена прорастить. В таком случае сразу понятно, из каких семян получится урожай. После этого можно высаживать растения в теплицу или в грунт.

Как выбрать семена при покупке Фото - © Фотобанк Лори Сначала нужно выбрать сорт, какой именно вы хотите сажать. Ассортимент обычно очень большой, и поэтому сначала стоит четко определиться. Начинающим дачникам лучше посоветоваться сначала с более опытными коллегами. После того, как сорт выбран, проверить его можно на сайте Госсорткомиссии. «Это учреждение, которое занимается оценкой сортов сельскохозяйственных растений и допуском их к использованию на территории Российской Федерации. Там проводятся испытания, есть реестр, в котором все написано подробно и непредвзято. У каждого сорта указывается урожайность и вкусовые характеристики. То есть в рекламе вам скажут, что вкус отличный, а на официальном сайте у того же сорта вкус просто хороший и это уже разница», – делится Бирюков. Нужно понимать, для чего вы выращиваете тот или иной сорт. Если для консервации вкусовые характеристики не так важны, как урожайность, то для употребления непосредственно в пищу без хранения важнее вкус, нежели количество выращенных овощей и фруктов. После выбора сортов нужно обратить внимание на то, где вы покупаете семена. Лучше выбирать большие или маленькие магазины с хорошей проходимостью, чтобы товар там долго не лежал. Иначе есть риск купить семена, которые не взойдут. «Кроме того, всегда обращайте внимание на производителя. Выбирать стоит крупные компании, которые дорожат своей репутацией. И старайтесь не брать непопулярные сорта, даже если они вам очень нравятся. Либо берите их вместе с популярными и относитесь как к эксперименту – будьте готовы к тому, что урожай эти семена могут не дать», – предупреждает эксперт.

Как провести предпосевную подготовку Фото - © Медиасток.рф После покупки семян нужно провести их предпосевную подготовку. Есть два вида семян – протравленные и непротравленные. Первый вид всегда окрашен в яркие цвета. И протравленные семена не требуют никакой подготовки, их можно сразу высаживать. Они уже защищены и обработаны препаратами для защиты от болезней и вредителей. «Сами по себе эти семена, конечно, вредны. Их нельзя есть, нельзя давать домашним животным, и брать их рекомендовано в перчатках. Но количество пестицидов и химикатов в них таково, что сами растения, когда вы будете убирать урожай, не будут содержать пестицидов. И такая форма обработки самая безопасная и эффективная», – говорит Бирюков. Непротравленные семена лучше прорастить и проверить их таким образом на всхожесть. Кроме того, так можно получить более ранний урожай. Неопытному дачнику лучше брать протравленные семена. Протравливают обычно качественные семена, которые лучше всходят.

Что такое семена гибридов Фото - © Медиасток.рф Эксперт говорит, что семена гибридов имеют и достоинства, и недостатки. Самый главный недостаток таких семян – их нельзя пересевать. То есть каждый раз нужно покупать новые семена. Если их пересевать, то результат будет непредсказуемым. «После скрещивания определенных сортов получаются растения с семенами гибридов первого поколения, которые и продают. И плоды дачник получит те, которые обещает производитель и которые его полностью устраивают. А если их пытаться пересеять, получится расщепление, и не более половины будут соответствовать сорту, а в остальных случаях непонятно что будет», – объясняет сотрудник лаборатории. При этом семена гибридов дают хорошие и красивые плоды, обладают высокой урожайностью, более защищены от болезней и капризов погоды. Так, гибриды огурца более устойчивы к условиям выращивания, и большинство таких сортов не будут горчить, даже если их плохо поливать или если внезапно ударят холода. У обычного сортового огурца такой защиты нет, и ему требуются определенные условия, чтобы не горчить. «В целом дачник сам выбирает, что ему ближе. Либо он зависит от гибридов и каждый год их покупает, либо пересевает свои выбранные сорта, но при этом тратит на урожай больше сил. У всего есть свои плюсы и минусы», – говорит эксперт.