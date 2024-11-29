Бесплатные новогодние подарки для детей: как получить и куда обращаться

В материале РИАМО рассказываем о том, кто может рассчитывать на бесплатный новогодний подарок и что нужно сделать, чтобы его получить.

Кому выдают социальные новогодние подарки Фото - © Freepik.com Незадолго до наступления Нового года социальные службы начинают принимать заявки от семей, которые хотели бы получить бесплатные подарки для своих детей. Обычно прием заявок открывается в середине ноября. Категории граждан, которые могут иметь право на новогодние подарки от соцзащиты: Многодетные семьи, где воспитываются трое или более детей;

Малообеспеченные семьи с доходом ниже регионального прожиточного минимума;

Семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды;

Семьи, в которых один из родителей имеет инвалидность;

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

Дети родителей-одиночек;

Дети участников СВО;

Одаренные дети, проявившие себя в учебе, конкурсах, олимпиадах. При этом в каждом регионе в конце года формируется собственный список критериев, по которым отбирают получателей новогодних подарков.

Как узнать, положены ли вашей семье социальные новогодние подарки Фото - © gpointstudio/Freepik.com Москвичам за информацией о детских новогодних подарках имеет смысл обращаться в управу района. Узнать адрес и расписание работы управы своего района можно во вкладке «Мой район» на сайте Правительства Москвы. Жители Подмосковья могут узнать, положены ли семье новогодние подарки, в местном отделе соцзащиты. Уточнить адрес, расписание работы и контактные телефоны отдела соцзащиты своего населенного пункта можно на сайте Правительства Московской области. В отделе соцзащиты или управе вам объяснят, какие документы могут понадобиться для подачи заявления на получение подарка. В частности, могут попросить принести: копию паспорта родителя (усыновителя, опекуна),

копию свидетельства о рождении ребенка (детей),

справку о регистрации ребенка в квартире/доме,

документ, подтверждающий льготный статус.

Как получить подарок от соцзащиты и что в него входит Фото - © prostooleh/Freepik.com Если по итогам рассмотрения заявления вам придет положительный ответ, вы сможете получить подарок от органов соцзащиты в удобное для вас время. Как правило, родители забирают подарки самостоятельно, но иногда подарочные наборы привозят на дом или организуют торжественное вручение для группы детей. В новогодний набор, как правило, входят конфеты, фрукты, другие сладости, игрушки, развивающие игры или билеты на новогоднее представление. Обменять какую-то часть подарка на другую по желанию заявителя нельзя, наборы формируются централизованно.