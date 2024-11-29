Бесплатные новогодние подарки для детей: как получить и куда обращаться
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В материале РИАМО рассказываем о том, кто может рассчитывать на бесплатный новогодний подарок и что нужно сделать, чтобы его получить.
Кому выдают социальные новогодние подарки
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Незадолго до наступления Нового года социальные службы начинают принимать заявки от семей, которые хотели бы получить бесплатные подарки для своих детей. Обычно прием заявок открывается в середине ноября.
Категории граждан, которые могут иметь право на новогодние подарки от соцзащиты:
- Многодетные семьи, где воспитываются трое или более детей;
- Малообеспеченные семьи с доходом ниже регионального прожиточного минимума;
- Семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды;
- Семьи, в которых один из родителей имеет инвалидность;
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- Дети родителей-одиночек;
- Дети участников СВО;
- Одаренные дети, проявившие себя в учебе, конкурсах, олимпиадах.
При этом в каждом регионе в конце года формируется собственный список критериев, по которым отбирают получателей новогодних подарков.
Как узнать, положены ли вашей семье социальные новогодние подарки
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Москвичам за информацией о детских новогодних подарках имеет смысл обращаться в управу района. Узнать адрес и расписание работы управы своего района можно во вкладке «Мой район» на сайте Правительства Москвы.
Жители Подмосковья могут узнать, положены ли семье новогодние подарки, в местном отделе соцзащиты. Уточнить адрес, расписание работы и контактные телефоны отдела соцзащиты своего населенного пункта можно на сайте Правительства Московской области.
В отделе соцзащиты или управе вам объяснят, какие документы могут понадобиться для подачи заявления на получение подарка. В частности, могут попросить принести:
- копию паспорта родителя (усыновителя, опекуна),
- копию свидетельства о рождении ребенка (детей),
- справку о регистрации ребенка в квартире/доме,
- документ, подтверждающий льготный статус.
Как получить подарок от соцзащиты и что в него входит
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Если по итогам рассмотрения заявления вам придет положительный ответ, вы сможете получить подарок от органов соцзащиты в удобное для вас время. Как правило, родители забирают подарки самостоятельно, но иногда подарочные наборы привозят на дом или организуют торжественное вручение для группы детей.
В новогодний набор, как правило, входят конфеты, фрукты, другие сладости, игрушки, развивающие игры или билеты на новогоднее представление. Обменять какую-то часть подарка на другую по желанию заявителя нельзя, наборы формируются централизованно.
Как получить подарки на акции «Елка желаний»
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Кроме отделов социальной защиты, раздачей подарков могут заниматься благотворительные организации. Если ваша семья находится под патронажем такой организации, вы можете узнать у куратора или любого другого сотрудника о том, планируется ли подарочная акция перед наступающим праздником. Нередко благотворители также проводят детские новогодние утренники или интерактивные спектакли для маленьких подопечных.
Существует также Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний», которая в 2024 году проводится уже в седьмой раз. Этот проект проводит «Движение первых» при поддержке Росмолодежи.
Получить подарок с «Елки желаний» могут:
- дети из малоимущих семей;
- дети с тяжелыми заболеваниями;
- дети с состоянием здоровья, угрожающим жизни;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей;
- ребята из семей участников СВО;
- дети из новых регионов РФ;
- дети из семей, проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях и пострадавших и/или вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами.
Возраст участников – от 3 до 17 лет включительно. Заявки принимаются до 20 декабря 2024 года.
Для того, чтобы ребенок мог попросить об исполнении своей мечты, ему нужно создать учетную запись на платформе «Движение первых», а затем авторизоваться на сайте новогодней акции.
Можно загадать любое из трех видов желаний:
- материальное: в категорию входят книги, товары для хобби, игрушки, одежда, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь;
- нематериальное: это может быть мероприятие, путешествие, встреча с кем-либо (например, космонавтом или балериной);
- подарок-сюрприз: благотворитель сам выбирает презент, основываясь на рассказе ребенка о его увлечениях.
Новогодние елки, украшенные шарами с детскими желаниями, появятся в десятках городов страны уже в начале декабря. Виртуальная «елка желаний» на сайте проекта будет работать всю календарную зиму.