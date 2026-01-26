Бесплатные лекарства для льготников в Москве и Московской области: какие документы нужны и как получить
В материале РИАМО рассказываем о том, как и при каких условиях можно получить лекарственные препараты бесплатно или со скидкой в 50%.
Что такое льготное лекарственное обеспечение
В России действует госпрограмма – льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО), согласно которой ряд граждан может получать необходимые им медикаменты бесплатно или со скидкой.
Как правило, к бесплатным лекарствам относятся те, которые входят в список жизненно необходимых для пациента. Этот список формируется Министерством здравоохранения РФ и постоянно пополняется, в данный момент в нем более 800 наименований медицинских препаратов.
Медикаменты из этого списка требуются для лечения или поддержания жизни у пациентов с тяжелыми заболеваниями – начиная от различных видов рака и инфекций и заканчивая системной красной волчанкой, астмой и диабетом. Цены на препараты из списка регулируются государством, а сами лекарства применяются в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В некоторых случаях льготникам также бесплатно положено специальное питание, медицинские изделия и перевязочные материалы.
Кто может получать льготные лекарства
Право на получение бесплатных лекарств или лекарств со скидкой имеют люди, которые нуждаются в особой поддержке государства. В федеральный перечень лиц, которым доступны бесплатные медикаменты, входят, в частности:
- люди с инвалидностью I и II группы;
- дети-инвалиды до 18 лет;
- ветераны боевых действий;
- участники ВОВ;
- люди, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний;
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
- герои СССР и России;
- герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы.
Полный список групп федеральных льготников утвержден в приложении №1 к Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 №890.
Также ряд категорий граждан имеет право на 50-процентную скидку при покупке лекарств. К этим категориям относятся, например:
- пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальном размере;
- работающие инвалиды II группы;
- инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными;
- граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы;
- репрессированные граждане;
- работники тыла.
Полный список федеральных льготников, имеющих право на скидку в 50% при покупке лекарств, приведен в приложении № 2 к постановлению Правительства РФ № 890.
Кроме того, существуют и дополнительные региональные списки льготных категорий граждан. В столице постановлением Правительства Москвы от 27.12.2024 №3163-ПП утвержден перечень, в который входят, в частности, дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет.
В Московской области существует список региональных льготополучателей, в который входят, например, дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет.
При каких заболеваниях выдаются бесплатные лекарства
Число заболеваний, при которых можно рассчитывать на получение бесплатных медикаментов, – более двухсот. В список диагнозов входят, например:
- онкологические, гематологические заболевания;
- ДЦП;
- СПИД, ВИЧ;
- туберкулез;
- ревматизм и ревматоидный артрит;
- бронхиальная астма;
- диабет;
- рассеянный склероз;
- муковисцидоз;
- эпилепсия;
- шизофрения;
- другие категории заболеваний, в том числе состояния после трансплантации.
Как оформить право на бесплатные лекарства
Чтобы иметь возможность получать бесплатные медикаменты, необходимо обратиться в поликлинику, к которой вы приписаны, – к терапевту или профильному специалисту. Также право выписывать рецепты льготным категориям граждан имеют некоторые частные клиники, обслуживающие пациентов по ОМС.
При себе необходимо иметь:
- паспорт,
- полис ОМС,
- СНИЛС,
- документ, подтверждающий льготу (справка об инвалидности либо выписка из амбулаторной карты с заключением врача и указанием диагноза).
Рецепт на бесплатные медикаменты должен быть оформлен на бланке формы № 148−1/у−04 (л), в нем обязательно указывается медицинское учреждение, в котором выписан рецепт, льготная категория пациента, код заболевания по МКБ и процент оплаты лекарства.
В зависимости от выписанного медикамента рецепт может действовать от 15 до 180 дней, после истечения этого срока его нужно выписывать заново.
Где можно получить бесплатные льготные лекарства
Жители Москвы могут получить льготные лекарства в аптеках, приведенных в списке на сайте Мосгорздрава.
Для жителей Подмосковья с декабря 2025 года предусмотрена возможность закрепиться за аптечным пунктом для получения льготных лекарств. Прикрепиться можно, попросив об этом лечащего врача, и именно в выбранную аптеку будут доставляться выписанные медпрепараты. Список аптек сети «Мособлмедсервис» можно найти на сайте Правительства Московской области.
Что делать, если лекарства отказываются выдавать
Если вам отказываются выдать льготный рецепт или бесплатное лекарство, вы можете разместить жалобу на специальной странице портала «Госуслуги». Как правило, вопрос решается в течение 30 календарных дней, но иногда времени на рассмотрение обращения требуется больше – если количество жалоб в данный период времени очень большое. В этом случае, если лекарство нужно срочно, его можно купить на собственные средства, а чек за покупку приложить к обращению.
Иногда пациент не может получить жизненно необходимое бесплатное лекарство, потому что его нет в наличии в аптеках, выдающих льготные медикаменты. В этом случае можно также приобрести лекарственные средства за свой счет, обязательно сохранив все чеки, а затем обратиться в региональное отделение Минздрава за компенсацией. К обращению нужно будет приложить подтверждающие оплату документы и рецепт, по которому вам должны были выдать бесплатное лекарство.
Во всех спорных случаях, связанных с получением льготных медикаментов, можно также звонить на горячую линию Росздравнадзора: 8 800 550-99-03 или горячую линию Мосгорздрава: +7 495 974-63-65.