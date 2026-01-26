Бесплатные лекарства для льготников в Москве и Московской области: какие документы нужны и как получить

В материале РИАМО рассказываем о том, как и при каких условиях можно получить лекарственные препараты бесплатно или со скидкой в 50%.

Что такое льготное лекарственное обеспечение Фото - © Мастепанов Павел / Фотобанк Лори В России действует госпрограмма – льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО), согласно которой ряд граждан может получать необходимые им медикаменты бесплатно или со скидкой. Как правило, к бесплатным лекарствам относятся те, которые входят в список жизненно необходимых для пациента. Этот список формируется Министерством здравоохранения РФ и постоянно пополняется, в данный момент в нем более 800 наименований медицинских препаратов. Медикаменты из этого списка требуются для лечения или поддержания жизни у пациентов с тяжелыми заболеваниями – начиная от различных видов рака и инфекций и заканчивая системной красной волчанкой, астмой и диабетом. Цены на препараты из списка регулируются государством, а сами лекарства применяются в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В некоторых случаях льготникам также бесплатно положено специальное питание, медицинские изделия и перевязочные материалы.

Кто может получать льготные лекарства Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Право на получение бесплатных лекарств или лекарств со скидкой имеют люди, которые нуждаются в особой поддержке государства. В федеральный перечень лиц, которым доступны бесплатные медикаменты, входят, в частности: люди с инвалидностью I и II группы;

дети-инвалиды до 18 лет;

ветераны боевых действий;

участники ВОВ;

люди, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний;

бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

герои СССР и России;

герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы. Полный список групп федеральных льготников утвержден в приложении №1 к Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 №890. Также ряд категорий граждан имеет право на 50-процентную скидку при покупке лекарств. К этим категориям относятся, например: пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальном размере;

работающие инвалиды II группы;

инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными ;

граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы;

репрессированные граждане;

работники тыла. Полный список федеральных льготников, имеющих право на скидку в 50% при покупке лекарств, приведен в приложении № 2 к постановлению Правительства РФ № 890. Кроме того, существуют и дополнительные региональные списки льготных категорий граждан. В столице постановлением Правительства Москвы от 27.12.2024 №3163-ПП утвержден перечень, в который входят, в частности, дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет. В Московской области существует список региональных льготополучателей, в который входят, например, дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

При каких заболеваниях выдаются бесплатные лекарства Фото - © Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори Число заболеваний, при которых можно рассчитывать на получение бесплатных медикаментов, – более двухсот. В список диагнозов входят, например: онкологические, гематологические заболевания;

ДЦП;

СПИД, ВИЧ;

туберкулез;

ревматизм и ревматоидный артрит;

бронхиальная астма;

диабет;

рассеянный склероз;

муковисцидоз;

эпилепсия;

шизофрения;

другие категории заболеваний, в том числе состояния после трансплантации.

Как оформить право на бесплатные лекарства Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Чтобы иметь возможность получать бесплатные медикаменты, необходимо обратиться в поликлинику, к которой вы приписаны, – к терапевту или профильному специалисту. Также право выписывать рецепты льготным категориям граждан имеют некоторые частные клиники, обслуживающие пациентов по ОМС. При себе необходимо иметь: паспорт,

полис ОМС,

СНИЛС,

документ, подтверждающий льготу (справка об инвалидности либо выписка из амбулаторной карты с заключением врача и указанием диагноза). Рецепт на бесплатные медикаменты должен быть оформлен на бланке формы № 148−1/у−04 (л), в нем обязательно указывается медицинское учреждение, в котором выписан рецепт, льготная категория пациента, код заболевания по МКБ и процент оплаты лекарства. В зависимости от выписанного медикамента рецепт может действовать от 15 до 180 дней, после истечения этого срока его нужно выписывать заново.

Где можно получить бесплатные льготные лекарства Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Жители Москвы могут получить льготные лекарства в аптеках, приведенных в списке на сайте Мосгорздрава. Для жителей Подмосковья с декабря 2025 года предусмотрена возможность закрепиться за аптечным пунктом для получения льготных лекарств. Прикрепиться можно, попросив об этом лечащего врача, и именно в выбранную аптеку будут доставляться выписанные медпрепараты. Список аптек сети «Мособлмедсервис» можно найти на сайте Правительства Московской области.