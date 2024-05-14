Бесплатная путевка в детский лагерь в Подмосковье: кто может ее получить и как оформить компенсацию

В материале РИАМО рассказываем, как в Московской области можно получить бесплатную путевку в детский лагерь и кто на нее может претендовать.

В какие лагеря могут поехать дети из Подмосковья в 2024 году Фото - © Медиасток.рф Летняя оздоровительная кампания в Московской области начнется 30 мая и охватит около 180 тысяч детей. В этом году в Подмосковье будут работать 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и на других территориях. Отдохнуть ребята смогут в 960 пришкольных лагерях и четырех лагерях у моря. Актуальный список лагерей можно найти на сайте Минсоцразвития. Для льготных категорий в Московской области организован не только бесплатный отдых, но и трансфер до лагеря.

Кто имеет право на бесплатные путевки Фото - © Медиасток.рф В Московской области поехать в лагерь бесплатно могут: дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в общеобразовательных организациях с наличием интерната, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, стационарных учреждениях социального обслуживания, а также социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних;

дети-инвалиды;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, находящиеся и воспитывающиеся в государственных учреждениях Московской области, муниципальных и негосударственных организациях в Московской области;

иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

дети участников СВО;

дети из освобожденных регионов. Дети участников спецоперации от 7 до 15 лет получат 3 тысячи бесплатных путевок в лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе. Бесплатный летний отдых доступен для 400 ребят из новых регионов. В августе они отправятся в два лагеря в Краснодарском крае.

Как еще можно получить бесплатную путевку Фото - © Медиасток.рф Поехать в лагерь бесплатно можно не только тем, кто попадает в льготную категорию. Например, в «Орленок» и «Артек» можно попасть благодаря успехам в учебе, спорте или творчестве. «Орленок» организует конкурсы на обучение по дополнительным образовательным программам для юных талантов. А «Артек» дает возможность отдохнуть бесплатно по региональной квоте на основе рейтинга достижений за последние три года. Для того, чтобы попасть в лагерь, нужно подать заявку на сайте и ждать решения. Кроме того, бесплатные путевки можно получить в профсоюзах и компаниях, где работают родители. Тут все зависит от самого работодателя и того, как работает профсоюз. О наличии путевок и возможностях отдыха можно узнать в своей компании.

Как оформить и подать документы для бесплатной путевки Фото - © Adobe Stock Подать заявление на получение бесплатной путевки в детский лагерь можно на региональном портале госуслуг. Предварительно нужно собрать весь пакет документов, который нужно будет прикрепить к заявлению. Претендовать на бесплатную путевку могут только жители Московской области, имеющие постоянную регистрацию в регионе. Ответ заявитель получит в течение семи дней. Отказать в получении путевки могут при неправильно заполненном заявлении, если предоставлены не все документы или заявитель не попадает в льготную категорию.

Какие документы нужны для оформления бесплатной путевки Фото - © Сергей Сергеев / Фотобанк Лори Заявление на бесплатную путевку может подать один из родителей, законный представитель. Сделать это можно лично или через уполномоченного представителя. Нужны будут следующие документы: удостоверяющий личность документ заявителя (родителя, опекуна);

свидетельство о рождении ребенка и паспорт ребенка (если ему больше 14 лет);

документы с подтверждением льготной категории ребенка.

Как в Подмосковье получить компенсацию за детский лагерь Фото - © Медиасток.рф В Подмосковье некоторые категории граждан могут получить компенсацию за отдых в детском лагере. Перед покупкой путевки стоит уточнить в самом лагере, есть ли у них возможность получения компенсации. Деньги вернут после покупки путевки и окончания смены. Сумма компенсации зависит от среднедушевого дохода семьи. Так, семьям, в которых доход не превышает прожиточный минимум в Московской области, компенсируют 100% стоимости путевки. Если среднедушевой доход больше прожиточного минимума, размер компенсации составит от 50% до 90%. Компенсация за детский лагерь составит не больше 18 543 рублей, за санаторно-курортное лечение – не более 23 814 рублей, за санаторий для детей-инвалидов с сопровождающим – не более 28 686 рублей. Эта сумма рассчитана на 21 день. Стоит помнить, что размер компенсации рассчитывается исходя из фактически затраченных средств. Более того, при получении бесплатной путевки в санаторий родители или законные представители детей-инвалидов могут компенсировать затраты на проезд к местам отдыха на личном транспорте. В среднем сумма компенсации составит 11 тысяч рублей.

Кто может оформить компенсацию в 2024 году Фото - © Медиасток.рф В 2024 году госкомпенсация в Московской области положена: детям из многодетных семей;

детям погибших военнослужащих;

детям-инвалидам и сопровождающим их лицам;

иным категориям лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Заявление на компенсацию можно подать на региональном портале госуслуг.