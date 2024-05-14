Бесплатная путевка в детский лагерь в Подмосковье: кто может ее получить и как оформить компенсацию
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В материале РИАМО рассказываем, как в Московской области можно получить бесплатную путевку в детский лагерь и кто на нее может претендовать.
В какие лагеря могут поехать дети из Подмосковья в 2024 году
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Летняя оздоровительная кампания в Московской области начнется 30 мая и охватит около 180 тысяч детей. В этом году в Подмосковье будут работать 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и на других территориях. Отдохнуть ребята смогут в 960 пришкольных лагерях и четырех лагерях у моря. Актуальный список лагерей можно найти на сайте Минсоцразвития.
Для льготных категорий в Московской области организован не только бесплатный отдых, но и трансфер до лагеря.
Кто имеет право на бесплатные путевки
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В Московской области поехать в лагерь бесплатно могут:
- дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в общеобразовательных организациях с наличием интерната, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, стационарных учреждениях социального обслуживания, а также социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних;
- дети-инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, находящиеся и воспитывающиеся в государственных учреждениях Московской области, муниципальных и негосударственных организациях в Московской области;
- иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- дети участников СВО;
- дети из освобожденных регионов.
Дети участников спецоперации от 7 до 15 лет получат 3 тысячи бесплатных путевок в лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе. Бесплатный летний отдых доступен для 400 ребят из новых регионов. В августе они отправятся в два лагеря в Краснодарском крае.
Как еще можно получить бесплатную путевку
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Поехать в лагерь бесплатно можно не только тем, кто попадает в льготную категорию. Например, в «Орленок» и «Артек» можно попасть благодаря успехам в учебе, спорте или творчестве. «Орленок» организует конкурсы на обучение по дополнительным образовательным программам для юных талантов. А «Артек» дает возможность отдохнуть бесплатно по региональной квоте на основе рейтинга достижений за последние три года. Для того, чтобы попасть в лагерь, нужно подать заявку на сайте и ждать решения.
Кроме того, бесплатные путевки можно получить в профсоюзах и компаниях, где работают родители. Тут все зависит от самого работодателя и того, как работает профсоюз. О наличии путевок и возможностях отдыха можно узнать в своей компании.
Как оформить и подать документы для бесплатной путевки
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Подать заявление на получение бесплатной путевки в детский лагерь можно на региональном портале госуслуг. Предварительно нужно собрать весь пакет документов, который нужно будет прикрепить к заявлению.
Претендовать на бесплатную путевку могут только жители Московской области, имеющие постоянную регистрацию в регионе. Ответ заявитель получит в течение семи дней.
Отказать в получении путевки могут при неправильно заполненном заявлении, если предоставлены не все документы или заявитель не попадает в льготную категорию.
Какие документы нужны для оформления бесплатной путевки
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Заявление на бесплатную путевку может подать один из родителей, законный представитель. Сделать это можно лично или через уполномоченного представителя. Нужны будут следующие документы:
- удостоверяющий личность документ заявителя (родителя, опекуна);
- свидетельство о рождении ребенка и паспорт ребенка (если ему больше 14 лет);
- документы с подтверждением льготной категории ребенка.
Как в Подмосковье получить компенсацию за детский лагерь
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В Подмосковье некоторые категории граждан могут получить компенсацию за отдых в детском лагере. Перед покупкой путевки стоит уточнить в самом лагере, есть ли у них возможность получения компенсации. Деньги вернут после покупки путевки и окончания смены.
Сумма компенсации зависит от среднедушевого дохода семьи. Так, семьям, в которых доход не превышает прожиточный минимум в Московской области, компенсируют 100% стоимости путевки. Если среднедушевой доход больше прожиточного минимума, размер компенсации составит от 50% до 90%.
Компенсация за детский лагерь составит не больше 18 543 рублей, за санаторно-курортное лечение – не более 23 814 рублей, за санаторий для детей-инвалидов с сопровождающим – не более 28 686 рублей. Эта сумма рассчитана на 21 день. Стоит помнить, что размер компенсации рассчитывается исходя из фактически затраченных средств.
Более того, при получении бесплатной путевки в санаторий родители или законные представители детей-инвалидов могут компенсировать затраты на проезд к местам отдыха на личном транспорте. В среднем сумма компенсации составит 11 тысяч рублей.
Кто может оформить компенсацию в 2024 году
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В 2024 году госкомпенсация в Московской области положена:
- детям из многодетных семей;
- детям погибших военнослужащих;
- детям-инвалидам и сопровождающим их лицам;
- иным категориям лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Заявление на компенсацию можно подать на региональном портале госуслуг.
Какие документы нужны для получения компенсации за детский лагерь
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Для получения компенсации потребуется собрать следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка и паспорт ребенка (если ему больше 14 лет);
- документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, опекуна);
- документ, содержащий реквизиты для выплаты компенсации;
- договор на приобретение путевки либо договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления ребенка;
- документ, подтверждающий оплату путевки (кассовый чек или квитанция к приходному кассовому ордеру);
- документы, подтверждающие частичную оплату (компенсацию) стоимости путевки за счет других источников (при наличии таковых);
- документ, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления и санаторно-курортной организации;
- документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления детей;
- сведения, подтверждающие доходы членов семьи ребенка за три последних календарных месяца, предшествующих четырем календарным месяцам подачи заявления о компенсации стоимости путевки;
- согласие субъектов персональных данных, указанных в заявлении о компенсации стоимости путевки, на обработку персональных данных.
Компенсацию, как и бесплатную путевку, можно получить только один раз в год.