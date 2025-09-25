Бердвотчинг: что это такое, в чем его польза и как начать наблюдение за пернатыми

В материале РИАМО рассказываем о том, что такое бёрдвотчинг, кто им занимается, зачем и где наблюдать за пернатыми в Москве и Московской области.

Что такое бёрдвотчинг Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори Бёрдвотчинг с английского birdwatching дословно переводится как наблюдение за птицами. По сути, это такая любительская форма орнитологии, когда люди просто из интереса к природе и пернатым наблюдают за ними и изучают или просто наслаждаются их пением. Как хобби бёрдвотчинг возник примерно в XIX веке и развивался в основном в Европе, а потом в Северной Америке среди натуралистов и ученых, которые занимались классификацией птиц. Потом наблюдение за птицами стало не просто научной целью, а превратилось еще и в способ отдыха на природе. Так бёрдвотчинг стал распространяться по всему миру и с каждым годом обретает новых последователей – люди с удовольствием ищут птиц, наблюдают за ними, ведут дневники и делают фотографии, снимают видео и считают популяцию, делают зарисовки и готовы ехать на край света, чтобы увидеть новую птицу. Сейчас бёрдвотчинг снова набирает обороты и становится не просто хобби, а частью природоохранной деятельности, а бёрдвотчеры – это уже целое сообщество, которое занимается просветительской деятельностью, рассказывает о птицах и среде их обитания. Бёрдвотчинг – спокойное занятие, которое доступно абсолютно всем, и каждый наблюдает за птицами так, как ему интересно и удобно, – в отличие от бёрдинга, в котором есть уже спортивная составляющая. В бёрдинге участники составляют рейтинги, ведут таблицы, чек-листы, ради которых ездят по всему миру.

Почему и кому может быть интересно наблюдать за птицами Фото - © Ольга Визави / Фотобанк Лори Птицы вообще удивительные создания, которые умеют летать, в отличие от людей, что уже само по себе интересно. В целом наблюдать за природой и за птицами в частности может быть интересно тем, у кого есть жилка исследователя. Кроме того, внимание к пернатым может помочь развить познавательные навыки у детей. Достаточно на прогулке привести несколько фактов о птичках, понаблюдать вместе за воробьем, например, или синичкой, и вполне возможно, что это заинтересует ребенка и у него появится новое интересное увлечение. Для взрослого бёрдвотчинг может быть интересен как еще один способ медитации. Можно даже после работы пройтись по тихому парку, остановиться и прислушаться к птицам, попытаться их рассмотреть. Это позволяет заземлиться и отвлечься от бытовых проблем. Бёрдвотчинг помогает заботиться о птицах, ведь за простым наблюдением часто следует желание больше узнать о пернатых, об их потребностях и способах им помочь, если птица пострадала. Все эти знания помогают обращать внимание специалистов на проблемы не только у птиц, но и в экосистеме в целом. Например, бёрдвотчеры могут вовремя заметить, что птицы стали погибать, им не хватает воды или корма. Наблюдатели посоветуют, чем кормить птиц зимой, и помогут пернатым пережить непростое время в городе. Более того, наблюдение за птицами развивает биологическое мышление и помогает в учебе. «Я помню, что в школе мы ездили в трехдневный поход, и там у нас было задание – посчитать птиц в лесу и занести все данные в таблицу. Тогда это занятие нам казалось странным и неинтересным. Уже став взрослой, я однажды смотрела в окно и обратила внимание на то, как вороны буквально играют какой-то детской игрушкой, забытой на площадке. Заинтересовалась, почему птицы так играют, стала изучать информацию, и вот теперь я – бёрдвотчер, и мне очень нравится мой способ медитации», – рассказывает жительница Подмосковья Анна. Она теперь вместе с детьми наблюдает за птицами в городе и во время походов, в которые их семья часто выбирается. Их увлечение уже вышло за рамки Московской области, и они ездят по всей России, чтобы увидеть разных птиц и попытаться их сфотографировать.

Когда начинается сезон бёрдвотчинга и где наблюдать за пернатыми Фото - © Николай Гернет / Фотобанк Лори Бёрдвотчеры говорят, что лучший сезон для наблюдений – конец мая и начало июня. В это время часть пернатых возвращается с зимовок, птицы активно ищут пару, отвоевывают территории и в целом очень активные. Можно наблюдать за птицами и осенью, когда они сбиваются в стаи и готовятся к отлету, а зимой птицы часто прилетают к кормушкам. Активнее всего пернатые на рассвете, когда можно разглядеть и редкие виды, и услышать их пение. При этом не важно, где наблюдать – в городе, деревне, в лесу или парке. На самом деле мир птиц разнообразен и в городе, где, казалось бы, обитают только голуби, вороны и воробьи. В Москве, например, более 250 видов птиц, среди которых есть чибисы, удоды, дятлы, совы, жаворонки, трясогузки, свиристели и многие другие.

Как начать наблюдать за птицами Фото - © Евгений Харитонов / Фотобанк Лори Начать наблюдать за птицами крайне просто, и в целом каждый из нас когда-то был бёрдвотчером – все мы иногда ищем дятла, когда слышим, как он стучит по дереву, и наблюдаем в листве деревьев стайку щебечущих воробьев. Чтобы заниматься наблюдением более основательно, нужно вооружиться терпением, биноклем и мобильным приложением, по которому можно определить птиц региона. Открытые данные о птицах можно найти на популярных сайтах https://www.inaturalist.org/ или https://ru-birds.ru/. Начать наблюдать можно с собственного двора или ближайшего парка. Обращайте внимание на детали: размер птицы, окрас оперения, форму клюва, особенности поведения. Можно вести дневник и записывать все данные туда, потом сравнивать с данными сайтов о птицах. Возможно, вы станете первооткрывателем и найдете птицу, которую никто никогда не видел. Пригодится и фотоаппарат или простой смартфон, на который можно фиксировать свои наблюдения. Поймать птичку в кадр – особенное удовольствие, ведь пернатые довольно шустрые и пугливые. Приложения для смартфона, такие как eBird и INaturalist, предоставляют целую базу данных, где можно найти внешний вид птицы, узнать о ее образе жизни и прослушать запись звуков, которые она издает. Кроме того, можно найти единомышленников на тематических форумах, где уже опытные наблюдатели расскажут о птицах и помогут в поисках видов для записи. Отправляясь на охоту за красивыми кадрами и данными для своего дневника, не забудьте одеться по погоде, использовать репелленты, если идете в лес летом, и возьмите перекус.