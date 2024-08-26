Белые, рыжики и опята: где и какие грибы можно собирать осенью в Подмосковье

Какие грибы растут в Подмосковье осенью

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Осень – самая благоприятная пора для сбора грибов, хотя многое зависит от погоды. Большой урожай можно собрать в сентябре, но при благоприятной погоде грибы можно набрать и в октябре, и в ноябре, если не будет сильных заморозков. Небольшое похолодание не повлияет на рост грибов, особенно если после него потеплеет и выглянет солнце.

В сентябре и октябре хорошо собирать белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята, а в ноябре есть шанс собрать урожай опят и вешенок.

Лучше выкручивать грибы или срезать их ножом. Главное правило – собирать грибы нужно аккуратно, не раскапывая грибную подстилку, чтобы не повредить грибницу. А ямку, которая осталась на месте гриба, надо присыпать землей. И идти за грибами лучше рано утром. Помимо того, что есть шанс собрать больший урожай, мокрые шляпки с утра лучше видны в траве.