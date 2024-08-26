Белые, рыжики и опята: где и какие грибы можно собирать осенью в Подмосковье
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Читайте в материале РИАМО, как, где и какие грибы можно собирать в Московской области осенью.
Какие грибы растут в Подмосковье осенью
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Осень – самая благоприятная пора для сбора грибов, хотя многое зависит от погоды. Большой урожай можно собрать в сентябре, но при благоприятной погоде грибы можно набрать и в октябре, и в ноябре, если не будет сильных заморозков. Небольшое похолодание не повлияет на рост грибов, особенно если после него потеплеет и выглянет солнце.
В сентябре и октябре хорошо собирать белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята, а в ноябре есть шанс собрать урожай опят и вешенок.
Лучше выкручивать грибы или срезать их ножом. Главное правило – собирать грибы нужно аккуратно, не раскапывая грибную подстилку, чтобы не повредить грибницу. А ямку, которая осталась на месте гриба, надо присыпать землей. И идти за грибами лучше рано утром. Помимо того, что есть шанс собрать больший урожай, мокрые шляпки с утра лучше видны в траве.
Где в Московской области лучше собирать грибы
Фото - © Фотобанк Лори
В Московской области сложилось несколько направлений, где можно собрать неплохой урожай.
- Савеловское направление. В лесах рядом со станциями Икша, Морозки, Турист можно найти подберезовики, опята, маслята, сыроежки, вешенки и моховики.
- Ярославское направление. Самые грибные места здесь у станций Софрино, Ашукинская, Калистово, Абрамцево. Здесь можно собрать сыроежки, свинушки, опята, маслята, реже – белые, подосиновики, подберезовики.
- Киевское направление. На станциях Алабино, Селятино, Бекасово, Дачная, Нара в смешанных лесах хорошо растут боровики, опята, волнушки, маслята, подосиновики, грузди и вешенки.
- Казанское направление. На этом направлении грибники собирают подберезовики, подосиновики, белые, маслята, лисички, а грибными местами считаются Данино, Григорово, Гжель, Бронницы, Луховицы и Егорьевск.
- Павелецкое направление. Грибные места здесь находятся у станций Востряково, Барыбино, Привалово и Шугарово. В лиственных и смешанных лесах можно собрать подберезовики, подосиновики, белые, лисички, сыроежки.
- Курское направление. Белые грибы, подосиновики, подберезовики, сыроежки, лисички можно собирать на этом направлении в Гривно, Чехове, у станций Львовская, Колхозная.
- Горьковское направление. Грибные места находятся у станций Ногинск, Фрязево, Казанское, Храпуново. Отсюда можно уехать с урожаем белых, подосиновиков, подберезовиков, сыроежек, лисичек и опят.
- Белорусское направление. Самые грибные места: станции Жаворонки, Петелино, Малые Вяземы, Голицыно, Хлюпино. Преобладают хвойные и смешанные леса, где можно собрать белые, подберезовики, подосиновики, лисички.
- Рижское направление. В лиственных и смешанных местах здесь можно найти подберезовики, подосиновики и лисички. Самые грибные места: станция Опалиха, Нахабино, Дедовск, Снегири, Холщевики, Ядрошино.
- Ленинградское направление. В Подрезково, Поварово, Головково, Покровке, Фроловском есть шанс собрать урожай белых, подберезовиков, подосиновиков, сыроежек, груздей, опят и маслят.
Где не стоит собирать грибы
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Опытные грибники знают, в каких лесах какие грибы можно собирать, и говорят, что белые хорошо растут в прогреваемых ласах без густых зарослей, подберезовикам лучше в смешанных лесах с березами, а подосиновики растут недалеко от любых лиственных деревьев. Лисички хорошо растут в смешанных хвойно-лиственных лесах в местах, где есть мох, опавшие листья и густая трава. Опята растут на гниющих деревьях смешанных лесов, а маслята лучше искать рядом с соснами или в высокой траве на полях.
Не стоит лезть за урожаем в густые заросли – это небезопасно, и грибов там, скорее всего, не будет. В целом грибы лучше всего искать в хвойных или смешанных лесах, на опушках и вдоль тропинок.
Не стоит собирать грибы вдоль автомобильных дорог, у заводов и фабрик – грибы очень хорошо накапливают тяжелые металлы и могут быть опасны.
Как не отравиться грибами
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В грибной сезон высок риск отравлений, особенно среди детей. Поэтому в лесу крайне важно следить, чтобы дети не пытались съесть гриб, а подозрительные вовсе лучше не класть в корзину.
Чтобы не отравиться грибами, нужно следовать таким правилам:
· Знать, как выглядят несъедобные плодовые тела.
· Если имеются сомнения, что гриб можно есть, то лучше его выбросить.
· Не заниматься тихой охотой по обочинам трасс, на помойках, в городских парках, возле действующих предприятий, поскольку все грибы легко впитывают вредные вещества.
Что необходимо для похода в лес за грибами
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Для похода в лес нужно выбрать удобную закрытую одежду, резиновые сапоги, головной убор. Важно заправить штаны в сапоги, чтобы защититься от клещей. Лучше выбирать непромокаемую одежду либо взять с собой дождевик (не из полиэтилена).
Пригодятся репелленты, спички, фонарик, компас, небольшая аптечка, перекус, вода, заряженный телефон и пауэрбанк, нож и корзина для грибов.
Чтобы не заблудиться, нужно изучить карту местности и рассказать кому-то из близких, куда именно вы идете. Ходите по проложенным тропинкам и старайтесь не уклоняться от маршрута. Не нужно заходить в темные чащи – грибов там почти нет, а шанс заблудиться велик. Если вы поняли, что заблудились, звоните по телефону 112 или 01.