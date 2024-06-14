Белые ночи в Санкт-Петербурге 2024: что это такое и куда можно сходить в это время

Вообще белые ночи в Петербурге длятся примерно с середины мая до середины июля. Самое светлое время по ночам приходится на период с 11 июня по 2 июля. Самая «белая» ночь в 2024 году будет 20 июня.

Белые ночи – очень красивое природное явление, которое характерно для приполярных широт. Заключается оно в том, что Солнце не опускается за горизонт ниже 6 градусов. Сумерки в таком случае переходят не в ночь, а в новый день. Например, в день летнего солнцестояния, 21 июня, светило зайдет в 22:26, и до половины четвертого утра будут сумерки, а затем Солнце снова появится на небосклоне.

Что касается других стран, то белыми ночами любуются, к примеру, жители и туристы Шетландских островов в Швейцарии, в Рейкьявике в Исландии, на Лофотенских островах в Норвегии, в Лапландии в Финляндии, в Бьерклидене в Швеции.

Если говорить о России, то белые ночи можно также наблюдать в Мурманске или в Архангельске.

Фото - © Горожане гуляют по набережной Петрозаводска во время белых ночей./РИА Новости

Куда сходить в Санкт-Петербурге, пока будут белые ночи

Фото - © Фотобанк Лори

Фестиваль «Алые паруса»

Этот знаменитый фестиваль даже внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двадцати странах Евросоюза.

Вообще же это в прошлом советский, а ныне российский праздник выпускников средних общеобразовательных школ. Он отмечается ежегодно. Впервые праздник состоялся в тогда еще Ленинграде 28 июня 1968 года.

Сначала на Дворцовой площади пройдет шоу о значимых для истории России событиях: полете человека в космос, победа Александра Невского и т.д. Далее состоится концерт со звездами современной эстрады. На музыкальную часть могут только школьники – по пригласительным билетам.

А вот «водную» часть шоу можно будет посмотреть всем, главное, выбрать удобное для просмотра место. После полуночи под залпы салюта по Неве пройдет фрегат с алыми парусами. Торжественное представление будет длиться до самого утра.

В этом году «Алые паруса» пройдут 28 июня. Посмотреть шоу можно с нескольких обзорных точек: с Адмиралтейской, Университетской, Петровской и Мытнинской набережной или с Биржевого, Благовещенского или Литейного моста. С причала «Сенатская пристань» открывается самый лучший вид, но вход туда доступен только по билетам.

Фестиваль «Белые ночи»

17 и 18 июля в Санкт-Петербурге состоится долгожданный Музыкальный фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга». Гостей Ледового дворца ждут современные и уже полюбившиеся публике артисты.

Точная программа пока еще не объявлена, но организаторы в официальной группе VK советуют следить за объявлениями и не пропустить список звезд, которые выступят перед аудиторией, и старт продажи билетов.

Марафон «Белые ночи»

Если вам захочется прогуляться поздно вечером 29 июня, можно посмотреть на бегунов марафона «Белые ночи». Регистрация на участие уже закрыта, но можно поболеть за бегущих, тем самым придать им сил перед забегом.

Старт полной марафонской дистанции назначен на 22:00. Старт на 10 км — на 21:00. Таким марафон задумывался еще в 1990 году. Благодаря вечернему формату проведения марафонцы не будут бороться с июньской жарой. Участники смогут показать высокие результаты и насладиться красотой тех самых белых ночей, которые дали имя забегу.

В этом году старт и финиш забега будут находиться в разных местах. Маршрут обеих дистанций начнется на Дворцовой площади и завершится около памятника Медному Всаднику на Сенатской площади.

Разводные мосты

Развод мостов во время белых ночей в Санкт-Петербурге – нечто совершенно уникальное и невероятно красивое. Их отлично видно из-за сумрачного розоватого света, а уличное ночное освещение не отключают, что добавляет этому действу особого шарма.

Самое главное – успеть занять удачное место, где вам никто не помешает сделать красивые фотографии. Сам график разведения мостов можно посмотреть на официальном сайте.

Фото - © Фотобанк Лори

Самый популярный мост, конечно, Дворцовый. Он находится в самом центре города, рядом с Невским проспектом и Дворцовой площадью. Кстати, во время разведения именно этого моста звучит музыка – отрывки из мировой классики.

Поплавать на теплоходе

Нет ничего более романтичного, чем ночная экскурсия под развод мостов на теплоходе. Во время белых ночей большинство компаний проводят их круглосуточно. Осталось только выбрать подходящую под свой бюджет и удобное время.

Иногда в экскурсию включен ужин, музыкальное сопровождение.

Фестиваль «Звезды белых ночей»

С 27 мая по 1 августа в Санкт-Петербурге проходит Международный музыкальный фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей». Фестиваль состоялся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Художественный руководитель фестиваля – Валерий Гергиев.

На фестивале показывают лучшую программу Мариинского театра, но это не все. Помимо спектаклей, можно увидеть балет и оперу других театров России и всего мира.

За программой можно следить здесь.

Прогуляться по питерским крышам

Еще один вариант отлично провести белые ночи в Санкт-Петербурге – подняться на любую открытую крышу. Приглушенный сумрачный свет, летнее тепло и завораживающая красота города никого не оставит равнодушным.

Например, можно подняться на колоннаду Исаакиевского собора. Она считается лучшей, так как с нее открываются панорамные виды на самые значимые достопримечательности центрального района. Отсюда же можно понаблюдать за разведением мостов.

Чтобы попасть наверх, не нужно проходить в сам собор: к колоннаде ведет отдельный вход с южной стороны здания. Стоимость билета на колоннаду – 300 рублей. Дополнительно турист получает аудиоэкскурсию «Панорама Санкт-Петербурга».

Вход в вечернее время (после 18:00) – 500 рублей. Цена входного билета на смотровую площадку и крышу Исаакиевского собора единая, льготы на нее не распространяются.

Чтобы не стоять в очереди, билета на колоннаду Исаакиевского собора можно купить онлайн.

Погулять или сходить на концерт в «Севкабель Порту»

На территории и в пространствах Севкабель Порта проходит более 700 событий в год. Образовательные программы, спектакли, концерты, выставки, спортивные занятия, маркеты, кинопоказы, гастрономические и музыкальные фестивали — это самая живая событийная площадка в России.

21 июня, например, состоится Atlanta act summer festival, где будут разные активности и креативные зоны, киберспорт площадки, фотозоны и фудкорты.

Подробнее с программой «Севкабель Порта» можно ознакомиться здесь https://sevcableport.ru/ru