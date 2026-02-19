Банк отказал в ипотеке: почему это происходит и что делать, чтобы заявку одобрили

1. Плохая кредитная история

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Кредитная история (КИ) — важнейший показатель, по которому банк оценивает надежность клиента. Она представляет собой отчет о том, как человек выполняет финансовые обязательства перед кредитными и другими организациями. В этом досье также отражаются судебные задолженности.

Кредитную историю проверяют как до, так и после предварительного одобрения заявки на ипотеку. Это позволяет оценить бэкграунд клиента и его способность выплатить кредит.

Согласно Федеральному закону «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ, банки в течение пяти дней должны передавать в бюро кредитных историй (БКИ) информацию о выданных кредитах:

Суммы

Сроки

Даты и размер ежемесячного платежа

Наличие беспроцентного периода

Банки также обязаны сообщать об изменении этих данных, если, например, клиент внес досрочный платеж и уменьшил общий срок займа или просрочил выплату, что привело к появлению непогашенной задолженности.

«Красные флаги» для банков — наличие просрочек по другим займам, новые кредиты или запросы на них, уклонения от платежей, судебные разбирательства по договорам, невыплаченные штрафы, долги за коммунальные услуги, алименты и иные задолженности. Из-за этого кредитные организации могут отказать в выдаче ипотеки.

Что делать?

Проверить кредитную историю.

Когда будущий заемщик принял решение о покупке жилья в ипотеку, ему стоит проверить свою кредитную историю.

Узнать, в каком из БКИ хранятся данные, можно через «Госуслуги». Электронную версию досье можно запросить либо на этом портале, либо на сайте самого бюро.

В кредитной истории будут отражены сведения обо всех займах за последние 7 лет — кто и когда их выдавал, как производились выплаты.

Помимо этого, клиент сможет узнать свой персональный кредитный рейтинг — от 1 до 999 баллов. Чем он выше, тем более благонадежным является конкретный человек и тем больше шансов, что банк одобрит ипотеку. Хорошим считается показатель, превышающий 600 баллов.

Если в кредитной истории содержится неверная информация, следует подать заявление в бюро кредитных историй и попросить внести необходимые изменения.

БКИ направит запрос в кредитную организацию, которая предоставила сведения, не соответствующие действительности. Ответ с результатами проверки пользователь должен получить в течение 20 рабочих дней.

Если банк признает ошибку, в кредитную историю внесут изменения. Если нет, заемщик может обратиться в суд и оспорить там результаты проверки.

Проверить наличие штрафов и задолженностей

Следует также проверить наличие неоплаченных штрафов ГИБДД, долгов за коммунальные услуги, задолженностей по алиментам.

Действия клиента, который ранее был признан банкротом

Банки относятся к банкротству граждан по-разному. Бесспорно, это показывает, что раньше потенциальный заемщик не смог справиться с кредитными или иными финансовыми обязательствами.

В то же время, если речь идет об ипотечном кредитовании, риски банков не так уж высоки. Выдавая займ, кредитор получает в залог недвижимость клиента. Если что-то пойдет не так, банк продаст ее и вернет деньги.

Кроме того, для оформления ипотеки у гражданина должен быть первоначальный взнос. Если он не сможет выплачивать кредит, то потеряет и жилье, и уже вложенные средства.