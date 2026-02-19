Банк отказал в ипотеке: почему это происходит и что делать, чтобы заявку одобрили
Фото - © WalDeMarus / Фотобанк Лори
Почему банк может отказать в ипотеке и какие у заемщиков есть возможности повысить шансы на ее одобрение, РИАМО рассказал управляющий партнер Консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.
1. Плохая кредитная история
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Кредитная история (КИ) — важнейший показатель, по которому банк оценивает надежность клиента. Она представляет собой отчет о том, как человек выполняет финансовые обязательства перед кредитными и другими организациями. В этом досье также отражаются судебные задолженности.
Кредитную историю проверяют как до, так и после предварительного одобрения заявки на ипотеку. Это позволяет оценить бэкграунд клиента и его способность выплатить кредит.
Согласно Федеральному закону «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ, банки в течение пяти дней должны передавать в бюро кредитных историй (БКИ) информацию о выданных кредитах:
- Суммы
- Сроки
- Даты и размер ежемесячного платежа
- Наличие беспроцентного периода
Банки также обязаны сообщать об изменении этих данных, если, например, клиент внес досрочный платеж и уменьшил общий срок займа или просрочил выплату, что привело к появлению непогашенной задолженности.
«Красные флаги» для банков — наличие просрочек по другим займам, новые кредиты или запросы на них, уклонения от платежей, судебные разбирательства по договорам, невыплаченные штрафы, долги за коммунальные услуги, алименты и иные задолженности. Из-за этого кредитные организации могут отказать в выдаче ипотеки.
Что делать?
- Проверить кредитную историю.
Когда будущий заемщик принял решение о покупке жилья в ипотеку, ему стоит проверить свою кредитную историю.
Узнать, в каком из БКИ хранятся данные, можно через «Госуслуги». Электронную версию досье можно запросить либо на этом портале, либо на сайте самого бюро.
В кредитной истории будут отражены сведения обо всех займах за последние 7 лет — кто и когда их выдавал, как производились выплаты.
Помимо этого, клиент сможет узнать свой персональный кредитный рейтинг — от 1 до 999 баллов. Чем он выше, тем более благонадежным является конкретный человек и тем больше шансов, что банк одобрит ипотеку. Хорошим считается показатель, превышающий 600 баллов.
Если в кредитной истории содержится неверная информация, следует подать заявление в бюро кредитных историй и попросить внести необходимые изменения.
БКИ направит запрос в кредитную организацию, которая предоставила сведения, не соответствующие действительности. Ответ с результатами проверки пользователь должен получить в течение 20 рабочих дней.
Если банк признает ошибку, в кредитную историю внесут изменения. Если нет, заемщик может обратиться в суд и оспорить там результаты проверки.
- Проверить наличие штрафов и задолженностей
Следует также проверить наличие неоплаченных штрафов ГИБДД, долгов за коммунальные услуги, задолженностей по алиментам.
- Действия клиента, который ранее был признан банкротом
Банки относятся к банкротству граждан по-разному. Бесспорно, это показывает, что раньше потенциальный заемщик не смог справиться с кредитными или иными финансовыми обязательствами.
В то же время, если речь идет об ипотечном кредитовании, риски банков не так уж высоки. Выдавая займ, кредитор получает в залог недвижимость клиента. Если что-то пойдет не так, банк продаст ее и вернет деньги.
Кроме того, для оформления ипотеки у гражданина должен быть первоначальный взнос. Если он не сможет выплачивать кредит, то потеряет и жилье, и уже вложенные средства.
2. Отсутствие кредитной истории
Фото - © Иван Карпов / Фотобанк Лори
Многие считают отсутствие кредитной истории препятствием к получению ипотеки. Если такого досье нет, банку действительно труднее проверить платежеспособность клиента. Но шанс получить кредит на покупку недвижимости все равно есть.
Что делать?
Можно оформить в банке кредит на небольшую сумму и выплатить его, не допуская просрочек. Другой вариант — открыть кредитную карту и своевременно вносить платежи.
3. Недостаточный уровень дохода
Фото - © Aleksandra Selivanova / Фотобанк Лори
Если говорить о доходе заемщика, обычно банк интересуют следующие вопросы:
- Есть ли у клиента стабильный доход
- Сможет ли он выплатить кредит
Кроме того, у человека должны оставаться деньги на питание, оплату коммунальных услуг, налоги, содержание неработающих членов семьи и т.д.
Что делать?
- Критически оценить уровень своего дохода и, возможно, изменить параметры кредита. Можно выбрать жилье подешевле, уменьшить размер будущего займа или увеличить сумму первоначального взноса. Заемщик также может взять ипотеку на более долгий срок, тогда ежемесячный платеж будет меньше.
- Привлечь созаемщиков. Определяя сумму ипотечного кредита, банк учитывает доходы других людей, вступающих в ипотеку.
- Сообщить о дополнительных источниках дохода. Если у клиента есть подработка, он получает доход от сдачи жилья в аренду и т. п., об этом стоит сообщить банку.
4. Значительная кредитная нагрузка
Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори
Случается, что банки не выдают ипотеку людям с высокими доходами и хорошими кредитными историями. Вероятно, такие клиенты уже выплачивает несколько кредитов.
Любой банк рассчитывает показатель долговой нагрузки заемщика. Если размер ежемесячных платежей по кредиту будет превышать 50% его дохода, шанса получить кредит на покупку жилья нет.
В кредитную нагрузку входят и поручительства по чужим кредитам. При возникновении каких-либо проблем банк также не выдаст ипотеку.
Что делать?
- Рассчитаться по своим кредитам.
- Закрыть кредитные карты. Заемщику, который выполнил пункты 1 и 2, нужно знать, что в БКИ сведения о погашении кредита обычно обновляются в течение месяца.
- Проверить созаемщиков.
5. Недостоверная информация
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Кредитная организация проверяет все сведения, полученные от потенциальных заемщиков. Если при заполнении анкеты клиент предоставил недостоверные или неточные данные о себе, банк посчитает это обманом и откажет в выдаче ипотеки.
Что делать?
- Внимательно проверять документы. Следует проверить действительность всех предоставленных документов на момент подачи заявки на кредит.
- Указывать только достоверную информацию. Важно не только подать правдивые сведения, но и позаботиться о том, чтобы банк смог получить подтверждение.
Лучше предупредить своего руководителя, сотрудников HR-отдела и бухгалтерии, а также созаемщиков о возможном звонке из кредитной организации.
6. Неподходящая недвижимость
Фото - © Александр Лычагин / Фотобанк Лори
Случается, что банк отказывает в предварительно одобренном кредите во время проверки объекта недвижимости.
Как было сказано ранее, если человек покупает жилье в ипотеку, оно остается в залоге у банка до момента выплаты займа. Поэтому кредитор должен удостовериться, что с нем все в порядке.
Банк проверяет документы на недвижимость и документы по участникам сделки. Только после этого принимается решение о выдаче ипотеки.
Что делать?
Заемщику следует проверить объект недвижимости на соответствие требованиям банка.
Каждый случай индивидуален, и кредитор будет проверять весь пакет документов. Однако есть моменты, которые на которые обязательно стоит обратить внимание.
- Недвижимость должна располагаться в России.
- Здание не должно быть ветхим, подлежать сносу либо расселению (исключение — дома, включенные в московскую программу реновации)
- Недвижимость не должна быть под арестом.
- Перепланировки должны быть согласованы.
- При покупке земельного участка или дома с участком должно быть проведено межевание.
- Не должно быть рисков утраты права собственности.
Будущему заемщику следует проверить юридическую чистоту недвижимости и выбрать вариант, соответствующий требованиям банка.
7. Трудовой стаж и возраст заемщика, не соответствующие требованиям банка
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Требования кредитных организаций отличаются, но есть общие моменты, которые стоит учесть:
- Возраст: от 18 до 70-75 лет на момент выплаты ипотечного кредита.
- Постоянная регистрация на территории России.
- Стабильный доход.
- Стаж на существующем работы от трех месяцев.
Что делать?
Следует подавать заявку на ту ипотечную программу, которой клиент максимально соответствует по возрасту, стажу работы, профессии и другим характеристикам.
Так, некоторые ипотечные кредиты распространяются только на IT-специалистов или семьи с детьми.