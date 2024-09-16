Автокредиты на подержанные автомобили: какие банки предлагают самые выгодные условия

О том, какие программы автокредитования для покупки подержанных машин содержат самые оптимальные условия по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.

Особенности автокредитования подержанных машин в 2024 году Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори Темпы роста инфляции стимулируют россиян к наращиванию объемов кредитования, несмотря на высокие процентные ставки. Поскольку темпы роста доходов автолюбителей отстают от скорости повышения «ценника» на машины, люди стараются купить технику до очередного подорожания, которые следуют одно за другим. Причем кредиты берут не только на новые, но и на подержанные автомобили. В последнем случае следует учесть, что многие банки стали ограничивать предельный возраст кредитного автомобиля, отмечают эксперты «Выберу.ру». Часто в условиях кредитования дополнительно указывают предпочтительную страну-производителя и лимит пробега. Процентные ставки в кредитах на подержанные машины могут быть выше, чем на новые, так как стоимость залога у банка меньше. Однако программы кредитования остаются наиболее доступным и удобным способом воплотить мечту и сесть за руль своего авто. Благодаря залоговому автомобилю банки гибко маневрируют ставками, размером первоначального взноса и другими условиями автокредитов. Вместе с тем нужно понимать, что банк вправе забрать залоговый автомобиль у клиента в случае просрочки.

Почему целевой автокредит выгоднее потребительского кредита Фото - © Фотобанк Лори Ключевое преимущества автокредита в том, что он дает возможность приобрести и использовать собственный автомобиль сразу, а выплачивать его стоимость банку постепенно. Целевой автокредит, по мнению экспертов «Выберу.ру», во многих случаях более выгодное решение для автолюбителя, чем стандартный потребительский кредит наличными. «Это специальный банковский продукт, предназначенный именно для покупки транспортного средства. По ставке ниже и с гибкими условиями, включая срок погашения долга — до восьми лет», — подчеркивают эксперты.

Способы оформления автокредитов: на что надо обратить внимание Фото - © Фотобанк Лори Рейтинг «Выберу.ру» включает программы автокредитования, которые можно оформить разными способами: у дилера в автосалоне, который является партнером банка;

самостоятельно подав заявку в банк. Иногда кредитная организация может запросить экспертизу технического состояния машины, чтобы определить ее рыночную стоимость. Специалисты также советуют обратить внимание, что при оформлении кредита процентная ставка может сильно увеличиться, если заемщик откажется от оформления полиса КАСКО и страхования жизни и здоровья.