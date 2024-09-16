Автокредиты на подержанные автомобили: какие банки предлагают самые выгодные условия
Фото - © Фотобанк Лори
О том, какие программы автокредитования для покупки подержанных машин содержат самые оптимальные условия по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.
Особенности автокредитования подержанных машин в 2024 году
Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори
Темпы роста инфляции стимулируют россиян к наращиванию объемов кредитования, несмотря на высокие процентные ставки. Поскольку темпы роста доходов автолюбителей отстают от скорости повышения «ценника» на машины, люди стараются купить технику до очередного подорожания, которые следуют одно за другим. Причем кредиты берут не только на новые, но и на подержанные автомобили.
В последнем случае следует учесть, что многие банки стали ограничивать предельный возраст кредитного автомобиля, отмечают эксперты «Выберу.ру». Часто в условиях кредитования дополнительно указывают предпочтительную страну-производителя и лимит пробега.
Процентные ставки в кредитах на подержанные машины могут быть выше, чем на новые, так как стоимость залога у банка меньше. Однако программы кредитования остаются наиболее доступным и удобным способом воплотить мечту и сесть за руль своего авто.
Благодаря залоговому автомобилю банки гибко маневрируют ставками, размером первоначального взноса и другими условиями автокредитов. Вместе с тем нужно понимать, что банк вправе забрать залоговый автомобиль у клиента в случае просрочки.
Почему целевой автокредит выгоднее потребительского кредита
Фото - © Фотобанк Лори
Ключевое преимущества автокредита в том, что он дает возможность приобрести и использовать собственный автомобиль сразу, а выплачивать его стоимость банку постепенно.
Целевой автокредит, по мнению экспертов «Выберу.ру», во многих случаях более выгодное решение для автолюбителя, чем стандартный потребительский кредит наличными.
«Это специальный банковский продукт, предназначенный именно для покупки транспортного средства. По ставке ниже и с гибкими условиями, включая срок погашения долга — до восьми лет», — подчеркивают эксперты.
Способы оформления автокредитов: на что надо обратить внимание
Фото - © Фотобанк Лори
Рейтинг «Выберу.ру» включает программы автокредитования, которые можно оформить разными способами:
- у дилера в автосалоне, который является партнером банка;
- самостоятельно подав заявку в банк.
Иногда кредитная организация может запросить экспертизу технического состояния машины, чтобы определить ее рыночную стоимость.
Специалисты также советуют обратить внимание, что при оформлении кредита процентная ставка может сильно увеличиться, если заемщик откажется от оформления полиса КАСКО и страхования жизни и здоровья.
ТОП-20 самых выгодных автокредитов на подержанные автомобили в российских банках
Фото - © Фотобанк Лори
1. Автокредит наличными, банк ВТБ
Сумма — от 300 тысяч до 10 миллионов рублей. Срок 1-7 лет. ПСК (полная стоимость кредита — прим. ред.) — 18,307%-30,225%. Первый взнос — любой.
2. Автокредит «Кредит на авто», Почта Банк
Сумма — от 300 тысяч до 7 миллионов рублей. Срок 3-7 лет. ПСК — 20,734%-41,112%. Первый взнос — любой.
3. «Автомобиль с пробегом в автосалоне», Банк Уралсиб
Сумма — от 100 тысяч до 8 миллионов рублей. Срок 1-7 лет. ПСК —15,877%-25,477%. Первый взнос — любой.
4. Автокредит «На покупку подержанного автомобиля», Газпромбанк
Сумма — от 500 тысяч до 7 миллионов рублей. Срок от 13 месяцев до восьми лет. ПСК — 16,476%-28,300%. Первый взнос — любой.
5. Автокредит «Из рук в руки Выгодный», Совкомбанк
Сумма — от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Срок от 18 месяцев до пяти лет. ПСК — 14,885%-14,894%. Первый взнос — любой.
6. Автокредит «Автомобиль с пробегом», банк «Зенит»
Сумма — от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Срок от двух лет до 100 месяцев. ПСК 19,007%-30,225% Первый взнос — любой.
7. Автокредит на приобретение подержанного автомобиля, Дальневосточный банк
Сумма — от 300 тысяч до 10 миллионов рублей. Срок — до семи лет. ПСК — 22,619%-30,225%. Первый взнос — любой.
8. Автокредит на любую машину, Альфа-Банк
Сумма — от 300 тысяч до 13 миллионов рублей. Срок 1-8 лет. ПСК — 24,142%-29,998%. Первый взнос — любой.
9. Автокредит «Надежный комфорт плюс», Драйв Клик Банк
Сумма — от 100 тысяч до 20 миллионов рублей. Срок 2-7 лет. ПСК — 24,351%-27,379%. Первый взнос — любой.
10. «Легкий Драйв», Азиатско-Тихоокеанский Банк
Сумма — от 300 тысяч до 7 миллионов рублей. Срок 2-8 лет. ПСК — 20,476%-23,880%. Первый взнос — любой.
11. Автокредит «Кредит на автомобиль», Банк «АК Барс»
Сумма — от 20 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок от 13 месяцев до пяти лет. ПСК — 8,796%-41,459%. Первый взнос — любой.
12. «Авто с пробегом», Росбанк
Сумма — от 100 тысяч до 12 миллионов рублей. Срок 1-8 лет. ПСК — 19,424%-22,386%. Первый взнос — от 20%.
13. Автокредит «Авто с пробегом», РНКБ
Сумма — от 150 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок 1-7 лет. ПСК — 18,700%-24,400%. Первый взнос — от 15%.
14. Автокредит, Т-Банк
Сумма — от 100 тысяч до 8 миллионов рублей. Срок 1-5 лет. ПСК — 15,799%-39,999%. Первый взнос — любой.
15. Автокредит «На подержанный автомобиль», Примсоцбанк
Сумма — от 100 тысяч до 20 миллионов рублей. Срок 2-7 лет. ПСК — 24,577%-30,225%. Первый взнос — от 15%.
16. «На подержанное авто», Кредит Урал Банк
Сумма — от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок от 13 месяцев до семи лет. ПСК — 18,222%-20,293%. Первый взнос — любой.
17. Автокредит «Легковой автомобиль», Банк «Центр-Инвест»
Сумма — от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Срок 1-7 лет. ПСК — 19,998%-26,998%. Первый взнос — от 10%.
18. Автокредит, БыстроБанк
Сумма — от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок от 13 месяцев до восьми лет. ПСК — 22,900%-30,225%. Первый взнос — любой.
19. Автокредит «Автомобиль с пробегом. Стандарт», Ингосстрах Банк
Сумма — от 200 тысяч до 6,5 миллиона рублей. Срок 1-7 лет. ПСК — 23,984%-30,225%. Первый взнос — от 10%.
20. Автокредит «Из рук в руки», Экспобанк
Сумма — от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Срок от шести месяцев до восьми лет. ПСК — 22,900%-25,000%. Первый взнос — любой.