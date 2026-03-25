Апрельская индексация пенсий 2026 года: сколько и кому прибавят и как ее получить

Кому положена прибавка к пенсии с 1 апреля 2026 года, в каком размере и как ее получить, читайте в материале РИАМО.

С 1 апреля 2026 года в России проводится плановая индексация социальных пенсий. Коэффициент повышения составит 6,8% (Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2026 года № 197).

Кому повысят пенсию с 1 апреля Фото - © Медиасток.рф Апрельское повышение касается только получателей социальной пенсии. Это отдельный вид государственного обеспечения, который не зависит от трудового стажа и пенсионных баллов. К данной категории относятся: Граждане без стажа: пенсионеры, которым не хватает стажа или баллов для назначения страховой пенсии (выход на социальную пенсию происходит на 5 лет позже: в 2026 году — мужчины в 69 лет, женщины в 64 года).

Малочисленные народы Севера: при условии постоянного проживания в регионах традиционного проживания (мужчины с 55 лет, женщины с 50 лет).

Инвалиды: люди с инвалидностью I, II, III группы (при отсутствии страхового стажа), а также дети-инвалиды.

Потерявшие кормильца: несовершеннолетние дети и студенты-очники до 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, а также дети умершей матери-одиночки.

Дети «подкидыши»: несовершеннолетние дети и студенты-очники до 23 лет, оба родителя которых неизвестны. Социальная пенсия не выплачивается в период официального трудоустройства (по трудовому или гражданско-правовому договору). Если пенсионер устроился на работу, он обязан уведомить Социальный фонд, чтобы избежать переплат.

Страховая и социальная пенсия: в чем разница Фото - © Медиасток.рф Чтобы не путаться в том, почему одну пенсию повысили в январе, а другую в апреле, используйте эту таблицу-шпаргалку: Характеристика Страховая пенсия Социальная пенсия Основание Трудовой стаж и пенсионные баллы (ИПК) Отсутствие стажа, инвалидность, потеря кормильца Когда индексируют 1 января (в 2026 г. — на 7,6%) 1 апреля (в 2026 г. — на 6,8%) Кому повысили/повысят Работающим и неработающим пенсионерам со стажем Категориям, перечисленным в разделе 1

На сколько вырастет пенсия с 1 апреля Фото - © Медиасток.рф С 1 апреля 2026 года выплаты будут увеличены на 6,8%. После индексации средний размер социальной пенсии по России составит примерно 16 500 рублей. Чтобы узнать свою новую сумму, умножьте текущий размер выплаты (за март 2026 года) на 1,068.

Как получить прибавку к пенсии с 1 апреля Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори Для получения проиндексированной пенсии никаких заявлений подавать не нужно. Автоматический режим: Социальный фонд России (СФР) проводит перерасчет самостоятельно на основании данных, имеющихся в распоряжении фонда. Сроки выплаты: Повышенная сумма придет в ближайшую дату доставки пенсии после 1 апреля 2026 года. Дата зависит от графика выплат в вашем регионе (обычно с 3 по 25 апреля).

Что нужно сделать пенсионеру Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори Нужно убедиться, что вы относитесь к получателям социальной пенсии (если вы получили прибавку в январе, апрельское повышение вас не касается).

Если вы официально трудоустроены, социальная пенсия выплачиваться не должна. При трудоустройстве необходимо сообщить об этом в СФР, чтобы не возникло задолженности по переплате.

Необходимо уточнить сумму, то есть сравнить выплату за март и апрель. Разница — это ваша прибавка. Если сумма не изменилась, при этом право на соцпенсию у вас есть — обратитесь в клиентскую службу СФР или МФЦ.

Если ваша пенсия была проиндексирована в январе 2026 года на 7,6%, это означает, что вы получаете страховую пенсию. Повторной индексации (второго этапа) для страховых пенсий в 2026 году не предусмотрено. Следующее изменение для работающих пенсионеров (страховая категория) произойдет только в августе 2026 года в виде перерасчета за накопленные баллы.