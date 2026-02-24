Алименты на ребенка с 1 марта 2026: главные изменения — шпаргалка для родителей
С 1 марта 2026 года в России начинают действовать важные нововведения, касающиеся учета алиментов. Что конкретно изменится, как теперь будут считать доход семьи и на что обратить внимание, чтобы не потерять пособие, читайте в материале РИАМО.
Что изменится с 1 марта в начислении алиментов в 2026 году
Основное нововведение касается не самих алиментных выплат, а порядка их учета при назначении единого пособия на детей. Теперь Социальный фонд будет по-новому оценивать доход семей, где родители в разводе, но алименты официально не оформлены.
Как было раньше: если между родителями не было судебного решения или нотариального соглашения, при расчете нуждаемости семьи алименты условно «дорисовывали» к доходу, отталкиваясь от федерального МРОТ.
Как стало с 1 марта 2026 года: согласно постановлению правительства РФ от 28.11.2025 №1928, при отсутствии официальных документов об алиментах их размер для пособия будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону (по данным Росстата за предыдущий год).
Суть нововведения заключается в следующем: если алименты не назначены судом и нет нотариального соглашения, государство теперь будет считать, что родитель платит не с минимальной зарплаты (МРОТ), а со среднестатистической по вашему региону. Для многих регионов это значительно увеличивает сумму, которую «приплюсуют» к доходу семьи, что может помешать получить единое пособие.
Как будут считать алименты для единого пособия
Если отец и мать ребенка в разводе, но мать не обращалась к приставам и у нее на руках нет судебного приказа или соглашения, то для оформления единого пособия специалисты Социального фонда автоматически рассчитают алименты по новым правилам.
Размер учитываемого дохода будет зависеть от количества детей, на которых должны платиться алименты:
- на одного ребенка: 1/4 (25%) от средней зарплаты по региону;
- на двоих детей: 1/3 (около 33,3%) от средней зарплаты по региону;
- на троих и более детей: 1/2 (50%) от средней зарплаты по региону.
Важно подчеркнуть, что для расчета берутся официальные данные Росстата о средней номинальной зарплате в конкретном регионе за прошлый год.
Кого не коснутся изменения в алиментах с 1 марта (и кому это выгодно)
Новые правила расчета для Социального фонда не распространяются на семьи, где алименты уже оформлены официально. Это ключевой момент, который разделяет всех получателей на две группы:
- Есть судебное решение, судебный приказ или нотариальное соглашение. В этом случае для назначения пособия учтут фактически поступившие суммы. Если бывший супруг платит 3000 рублей в месяц по соглашению, эти 3000 рублей и будут учтены в доходе. Новый расчет от средней зарплаты здесь не применяется.
- Нет никаких документов (только устные договоренности). Вот здесь вступает в силу новый расчет от средней зарплаты по региону. Это сделано для того, чтобы защитить детей: государство не может учитывать устные договоренности и будет исходить из того, что родитель обязан содержать ребенка хотя бы на среднестатистическом уровне.
Эксперты рекомендуют, чтобы при оформлении пособия учитывались реальные (возможно, небольшие) суммы алиментов, а не «виртуальные» от средней зарплаты по региону, необходимо оформить алименты официально — через суд или нотариальное соглашение.
Как начисляют алименты сейчас
Важно понимать: мартовские поправки — это корректировка социального законодательства, а не семейного. То, как назначают алименты суды и приставы, остается прежним.
Базовые принципы выплаты алиментов согласно Семейному кодексу РФ:
- Форма выплат: либо процент от дохода, либо твердая сумма.
- Процентные ставки:
25% (1/4) дохода — на одного ребенка.
33% (1/3) — на двоих.
50% (1/2) — на троих и более.
- Когда назначают «твердую сумму»: Если у плательщика «серый» или нерегулярный доход (например, он самозанятый, вахтовик или безработный). Суд устанавливает фиксированную выплату, привязанную к прожиточному минимуму на ребенка. Такая сумма автоматически растет при увеличении минимума.
Кстати, если говорить о должниках, то нужно напомнить, что в начале года на «Госуслугах» запустили специальный реестр. В него вносят только злостных неплательщиков — тех, кого уже привлекали к ответственности или объявляли в розыск. Сервис позволяет любому пользователю проверить контрагента на наличие долгов по алиментам, что особенно актуально при заключении сделок или приеме на работу.
Что нужно помнить разведенным родителям
Главный вывод из мартовских новшеств прост: если вы получаете алименты без документального оформления, готовьтесь к тому, что при попытке получить пособие от государства ваш официальный доход «утяжелят» до среднерегионального уровня.
Чтобы этого избежать, достаточно легализовать алиментные отношения. Нотариальное соглашение — быстрый и цивилизованный способ зафиксировать реальные договоренности и обезопасить свой семейный бюджет при оценке нуждаемости.