Алименты на ребенка с 1 марта 2026: главные изменения — шпаргалка для родителей

Что изменится с 1 марта в начислении алиментов в 2026 году

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Основное нововведение касается не самих алиментных выплат, а порядка их учета при назначении единого пособия на детей. Теперь Социальный фонд будет по-новому оценивать доход семей, где родители в разводе, но алименты официально не оформлены.

Как было раньше: если между родителями не было судебного решения или нотариального соглашения, при расчете нуждаемости семьи алименты условно «дорисовывали» к доходу, отталкиваясь от федерального МРОТ.

Как стало с 1 марта 2026 года: согласно постановлению правительства РФ от 28.11.2025 №1928, при отсутствии официальных документов об алиментах их размер для пособия будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону (по данным Росстата за предыдущий год).

Суть нововведения заключается в следующем: если алименты не назначены судом и нет нотариального соглашения, государство теперь будет считать, что родитель платит не с минимальной зарплаты (МРОТ), а со среднестатистической по вашему региону. Для многих регионов это значительно увеличивает сумму, которую «приплюсуют» к доходу семьи, что может помешать получить единое пособие.