6 неглупых вопросов о клещах: умеют ли клещи летать, видят ли они человека и чего боятся

В материале РИАМО рассказываем о том, где живут и как нападают клещи, а также – чего они боятся и при каких условиях могут выжить или погибнуть.

Какие бывают клещи Фото - © Гер Олег / Фотобанк Лори Клещи – подкласс членистоногих класса паукообразных, всего их насчитывается более 54 тысяч видов. Они могут жить практически в любом климате, включая арктический, тропический и пустынный. Одни виды питаются кровью теплокровных животных, другие – мелкими членистоногими, пыльцой растений и спорами грибов, третьи – твердой растительной пищей, а также кожей, перьями и шерстью (волосами) теплокровных существ, есть также клещи, которые паразитируют на пчелах. Люди чаще всего сталкиваются с пылевыми клещами, живущими в квартирах, и иксодовыми, которые населяют леса и поля. Пылевые клещи поедают омертвевшие частички кожи человека, соседство с ними нередко вызывает аллергию. Иксодовые клещи питаются кровью, они являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний – например, энцефалита и болезни Лайма.

Умеют ли клещи летать и прыгать Фото - © Гер Олег / Фотобанк Лори В народе довольно распространено мнение, что клещи живут на деревьях (например, на березах) и при приближении человека спрыгивают на него. Также есть поверье, что клещи умеют летать вслед за добычей и преследовать ее в полете. На самом деле ни то, ни другое не соответствует действительности. Клещи обычно обитают в густой траве или кустарнике и не поднимаются по стеблям выше, чем на метр-полтора. Максимум стремительных действий, на которые способен клещ – упасть с травинки на руку или ногу оказавшегося рядом человека.

Как клещи нападают на человека и куда кусают Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори У иксодовых клещей (тех самых переносчиков энцефалита) нет глаз, вместо них – светочувствительные клетки. Человека такие клещи «видят» при помощи других органов чувств: они ориентируются на тепло, исходящее от тела, и его запах. Клещи могут оценить концентрацию углекислого газа и специфические компоненты запаха человека или животного (сероводород, аммиак, молочная кислота), а также его тепловое излучение на расстоянии до 10 м. Почуяв потенциальную «жертву», клещ дожидается ее приближения и падает на нее, либо цепляется за одежду (в случае животных – за шерсть). Далее он ползет по телу, подыскивая удобное место для укуса – чаще всего это подмышки, руки, шея, спина или голова. Если человек ушел до того, как клещ не успел на него сесть или упасть, догнать свою «добычу» паразит уже не сможет.

Чего боятся клещи Фото - © Гер Олег / Фотобанк Лори Многие люди полагают, что можно избежать укусов клещей, если перед прогулкой в лесу потереть открытые части тела чесноком либо пихтовым или цитрусовым эфирным маслом. Однако сами по себе «отпугивающие» запахи, отмечают ученые, клещей не пугают. Если паразит почуял добычу, неприятные запахи он просто игнорирует. Обезопасить себя во время прогулки или пикника на природе можно только с помощью репеллентов-акарицидов, на которых есть пометка именно об отпугивании клещей. Но, как показывает практика, даже эти средства не обеспечивают стопроцентную защиту, и нужно дополнительно надевать максимально закрытую (желательно светлую) одежду и регулярно проверять себя и спутников на наличие клещей. Впрочем, клещи довольно избирательны в выборе растений для проживания: они избегают селиться на кавказской ромашке, календуле, мяте, розмарине, базилике и пижме. Эти травы рекомендуется высаживать на дачных участках, чтобы паразитов было меньше.

При какой температуре и погоде опасны клещи Фото - © Гер Олег / Фотобанк Лори После зимы клещи начинают «оттаивать» уже при температуре от +1 до +7 градусов, активно кусать – при температуре около +10 и выше. Наиболее активны эти членистоногие во влажных условиях (до и после дождя, в пасмурную погоду), когда воздух прогревается до 18–20 градусов. В жару паразиты предпочитаются прятаться среди травы поближе к влажной и прохладной земле, а при температуре около нуля – впадают в спячку. Зимой клещи погибают, когда воздух остывает до минус пятнадцати и ниже, однако под снегом температура редко опускается до таких значений. Поэтому в снежные зимы клещи спокойно переживают даже тридцатиградусные морозы, впадая в анабиоз и «оттаивая» вместе с весенним потеплением.