13-я зарплата: кому она положена и как выплачивается

13-я зарплата — это дополнительная премия, которую некоторые компании выплачивают своим работникам в конце года. Таким образом работодатели поощряют своих сотрудников, отмечая их результаты и вовлеченность. Понятие 13-й зарплаты в Трудовом кодексе РФ не закреплено. Выплата подобного рода остается полностью на усмотрение руководителя.

Кому положена 13-я зарплата

В России нет закона, по которому работодатели обязаны выплачивать 13-ю зарплату сотрудникам. Возможность премиальных выплат, их размер и формулу расчета устанавливает руководитель организации, отмечает эксперт.

По ее словам, 13-я зарплата обычно выплачивается всем сотрудникам, которые проработали в компании весь год и показали высокую эффективность. Однако в некоторых случаях 13-ю зарплату могут получить только определенные категории сотрудников, такие как менеджеры, руководители отделов или сотрудники с особыми достижениями. Это решение принимает работодатель на свое усмотрение.

«Не выплачивают 13-ю зарплату, как правило, сотрудникам, которые работают на испытательном сроке. Премия также не предусмотрена для работников, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Отменить выплату могут и сотрудникам, которые в течение года получали выговоры или нарушали трудовую дисциплину», — говорит Доманская.

В России сложилась практика выплачивать 13-ю зарплату по одной из трех методик: процент от оклада, в виде фиксированной выплаты или в виде целого оклада.