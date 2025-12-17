13-я зарплата: кому она положена и как выплачивается
Кому положена 13-я зарплата, когда ее выплачивают и нужно ли платить налоги в случае ее получения, РИАМО рассказала HR-директор Open Group Валерия Доманская.
Что такое 13-я зарплата
13-я зарплата — это дополнительная премия, которую некоторые компании выплачивают своим работникам в конце года. Таким образом работодатели поощряют своих сотрудников, отмечая их результаты и вовлеченность. Понятие 13-й зарплаты в Трудовом кодексе РФ не закреплено. Выплата подобного рода остается полностью на усмотрение руководителя.
Кому положена 13-я зарплата
В России нет закона, по которому работодатели обязаны выплачивать 13-ю зарплату сотрудникам. Возможность премиальных выплат, их размер и формулу расчета устанавливает руководитель организации, отмечает эксперт.
По ее словам, 13-я зарплата обычно выплачивается всем сотрудникам, которые проработали в компании весь год и показали высокую эффективность. Однако в некоторых случаях 13-ю зарплату могут получить только определенные категории сотрудников, такие как менеджеры, руководители отделов или сотрудники с особыми достижениями. Это решение принимает работодатель на свое усмотрение.
«Не выплачивают 13-ю зарплату, как правило, сотрудникам, которые работают на испытательном сроке. Премия также не предусмотрена для работников, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Отменить выплату могут и сотрудникам, которые в течение года получали выговоры или нарушали трудовую дисциплину», — говорит Доманская.
В России сложилась практика выплачивать 13-ю зарплату по одной из трех методик: процент от оклада, в виде фиксированной выплаты или в виде целого оклада.
Когда выплачивается 13-я зарплата
Выплачивают 13-ю зарплату либо в конце года, либо в начале нового как поощрение за высокие результаты и лояльность к компании.
Решение о выплате бонуса принимают стейкхолдеры и топ-менеджеры компании по финансовым итогам года. В каждой компании итоги подводят в разное время, поэтому дата выплаты этого бонуса зависит от работодателя, поясняет эксперт.
Нужно ли платить налоги с 13-й зарплаты
13-я зарплата облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%, если суммарный годовой доход составляет ниже 2,4 млн рублей. Если с выплатой бонуса годовой доход сотрудника превышает 2,5 млн рублей в год, но ниже 5 млн налог составит 15%, 18% — для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год, но ниже 20 млн, 20% — для доходов, которые превышают 20 млн рублей в год, но ниже 50 млн рублей, 22% - для доходов больше 50 млн рублей в год.
Что делать, если не выплатили 13-ую зарплату
Работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату, если это не предусмотрено его локальными актами. Поэтому вопрос о том, можно ли принудить работодателя к выплате данной премии, если работник ее не получил, зависит от условий, прописанных в положении об оплате труда, отмечает HR-директор Open Group.
«Если, в соответствии с положением, сумма премии работнику должна быть начислена, то ее можно взыскать с работодателя в судебном порядке в соответствии со ст. 419 ТК РФ. Также работник вправе затребовать возмещения морального вреда (ст. 237 ТК РФ)», — говорит Доманская.
Как 13-я зарплата влияет на мотивацию сотрудников
13-я зарплата — один из инструментов мотивации и удержания сотрудников. Выплата бонуса мотивирует персонал в течение года показывать стабильно высокие результаты в работе, перевыполнять планы и повышает вовлеченность сотрудников, полагает эксперт.