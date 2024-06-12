12 июня 2024 года: как в России будут отдыхать в июне и когда лучше брать отпуск

В материале РИАМО рассказываем, как в России будут отдыхать на 12 июня в 2024 году.

Сколько выходных дней в июне 2024 года Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори Первый летний месяц в этом году начинается и заканчивается выходными днями. В июне 2024 года десять обычных выходных и один праздничный день – 12 июня, который выпадает на среду. Итого получается, что в июне при пятидневной рабочей неделе 11 дней выпадает на выходные и 19 – на рабочие дни. 12 июня в России отметят День России. В этот день в 1990 году на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России, а также провозглашено главенство Конституции России.

Как отдыхаем 12 июня 2024 года Фото - © Медиасток.рф Согласно производственному календарю, который формируется на основании соответствующих постановлений правительства, 12 июня будет единственным выходным, так как выпадает на среду. Но 11 июня, как предпраздничный день, станет коротким рабочим вторником.

Как работодатель оплачивает дни в июне Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори В зависимости от того, как работает гражданин, будет рассчитываться и заработная плата. Норма отработки в 2024 году в июне при 40-часовой рабочей неделе составит 151 час, при 36-часовой — 135,8 часа, а при 24-часовой — 90,2 часа. По трудовому кодексу при переработке в будний день за первые два часа положена оплата в полуторном размере, а последующие часы – в двойном. При работе в выходные дни сотруднику положена двойная оплата труда. Но можно выбрать одинарную оплату с отгулом. При сменном графике оплачивается в двойном размере работа в праздничный день. За смену 12 июня оплата будет двойной, а 11 июня – обычной.