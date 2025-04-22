Зураб Церетели: жизнь и творчество невероятно работоспособного мастера

Детство, учеба и первые работы Зураба Церетели

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В ночь на вторник 22 апреля 2025 года в Переделкино остановилось сердце скульптора Зураба Церетели. Ему был 91 год. Он называл свои работы детьми и не выделял ни одну из них, одинаково любил все.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Его отец был инженером-строителем, мать — представительница княжеского рода. Детство Зураба прошло в доме дяди, живописца Георгия Нижарадзе. Там будущий скульптор проводил много времени с грузинскими художниками.

В 1958 году Церетели окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств, после которой поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии, участвовал в исследовательских экспедициях. Потом работал старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината Художественного фонда Грузии, где начал экспериментировать с бронзой, камнем, стеклом, деревом и мозаикой. Тогда же он начал создавать групповые заказы для общественных зданий.

В 1964 году Зураб Церетели во Франции познакомился с художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом. По его признанию, там он увидел, что художник может заниматься одновременно и скульптурой, и живописью, и графикой.

Вернувшись на родину, Церетели занялся крупными формами, став одним из главных художников-оформителей Абхазии. В Гаграх, Пицунде и Новом Афоне он создал автобусные остановки в стиле модерн — остановки стандартных форм и расцветок, покрытые глянцевой мозаикой, до сих пор привлекают внимание туристов.

Молодой скульптор постепенно начал получать крупные заказы. В составе группы архитекторов он участвовал в создании юбилейного ленинского мемориала в Ульяновске, в оформлении Дома кино в Москве, в строительстве Дома политпросвещения в Тбилиси, который оформил яркой абстрактной мозаикой, участвовал. В итоге Церетели окончательно перебрался в Москву, став главным художником Министерства иностранных дел СССР.

Расцвет творческой карьеры скульптора Церетели

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Начиная с 1970-х, работы Церетели стали появляться и в республиках СССР, и в других странах мира. Это и архитектурные работы, и скульптурные. Первую скульптуру для иностранцев Церетели создал в 1979 году — это был 20-метровый монумент «Наука, образование — миру» в городе Брокпорт, штат Нью-Йорк. Потом были монумент «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, монумент «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятник Колумбу в Пуэрто-Рико и статуя Иоанна Павла II в Париже.

В 1980 году Зураб Церетели стал главным художником Олимпиады-80 в Москве. Занимался, в том числе, оформлением гостиницы «Спорт», а также создал громадный многометровый барельеф, который и сегодня украшает киноконцертный зал «Измайлово». За работу над гостиничным комплексом «Измайлово» участвовавшие архитекторы были награждены Государственной премией СССР.

В 1979 году Церетели избрали членом-корреспондентом Академии художеств СССР. В 1983–1985 годах заведовал кафедрой монументально-декоративного искусства Тбилисской академии художеств. В 1997 году Церетели был избран президентом Российской академии художеств. Спустя два года добился открытия Московского музея современного искусства и стал его директором. В 2001 году появилась Галерея искусств Зураба Церетели.

Скульптор-монументалист удостоен множества наград и почетных званий. Таких как звание Народного художника СССР и России, Героя Социалистического Труда. Церетели — лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и России, премии Пикассо, Государственной премии Грузии. А еще он — посол доброй воли ЮНЕСКО, кавалер орденов «Дружбы народов» и «За заслуги перед Отечеством» III, II и I степеней.

Церетели работал не только с крупными скульптурными формами, хотя они были главными в творческой карьере. Художник не бросал живопись и периодически проводил выставки своих картин. Церетели не раз говорил о том, что работа для него — отдых и излюбленный вид досуга, и время на живопись находил всегда. Скульптор стал автором более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно) и других.

Он работал не только в Москве, но и в Грузии. Этот работоспособный мастер успевал везде и часто говорил, что у него две родины. В 2003 году получил российское гражданство и окончательно переехал в Москву.

Личная жизнь Зураба Церетели

Фото - © РИА Новости

Зураб Церетели женился в ранней юности и прожил с женой, княжной Инессой Андроникашвили, 40 лет, до самой ее смерти в 1998 году. У него есть дочь, три внука и четыре правнука.

В первые годы семейной жизни Церетели зарабатывал 22 рубля в месяц, с женой и дочкой жили на чердаке. При этом пришлось взять на воспитание еще двух девочек, с которыми дочь познакомилась во дворе. Их отец погиб, мама пила, а детьми некому было заниматься. Церетели признавался, что официально их не удочерял, но всегда считал своими детьми.

Зураб Церетели известен своей благотворительной деятельностью, работой с детьми: часть работ безвозмездно дарил тому или иному городу, учреждению, фонду. Художник часто проводил мастер-классы, где делился своим опытом с молодежью.

Памятник Петру I в Москве

Фото - © Александр Щепин / Фотобанк Лори

Много шума было вокруг монумента Петру I (памятник «В ознаменование 300-летия российского флота») в Москве. Он появился в 1997 году по заказу правительства Москвы на искусственном острове, засыпанном в развилке Москвы-реки и Водоотводного канала. Высота памятника составляет 98 метров, и это делает его одним из самых высоких монументов не только в России, но и в мире.

Многие считали, что памятнику не место в Москве — он смотрится несуразно. Юрия Лужкова тогда обвиняли в гигантизме, безвкусии и чрезмерной любви к скульптору Церетели. В 2010 году исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин на совещании в администрации предложил перенести памятник в другое место. О намерении принять у себя памятник основателю российского флота заявили Азов, Иваново, Петрозаводск, Воронеж и другие российские города.

Несмотря на дискуссии и критику, в 2011 году префект Центрального административного округа (ЦАО) Москвы Сергей Байдаков заявил на пресс-конференции: «Петр I как стоял, так и будет стоять. Я вообще считаю, что все должно быть, как создали наши предки».

Знаменитые работы Зураба Церетели

Фото - © Владимир Чинин / Фотобанк Лори Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори Фото - © Paco Abato Helguera/Wikipedia.org

В 1995 году Зураб Церетели стал главным художником Мемориального комплекса на Поклонной горе. Его авторству принадлежит монумент Победы в виде памятника Георгию Победоносцу и стелы высотой 142 метров.

В 1995–2000 годах Церетели участвовал в работе над воссозданием храма Христа Спасителя в Москве, а в 1997 году создал дизайнерское решение новой Манежной площади и интерьеров ТК «Охотный ряд».

В 2017 году в центре Москвы, в Петроверигском переулке, открылся скульптурный памятник работы Зураба Церетели «Аллея правителей» России. Это 33 бюста, которые установлены на территории Музея военной формы одежды РВИО.

Церетели занимался оформлением новых станций столичного метро — «Парк Победы» и «Трубная».

Среди знаменитых скульптурных работ Церетели также: