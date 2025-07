Жизнь и смерть рок-легенды: биография, карьера и последние дни Оззи Осборна

Биография Оззи Осборна

Фото - © РИА Новости, Аркадий Семенов

Джон Майкл Осборн (настоящее имя музыканта) родился 3 декабря 1948 года в Великобритании, в Бирмингеме. Прозвище Оззи появилось у него, когда он учился в школе: дело в том, что будущий музыкант очень любил книгу «Волшебник страны Оз».

Всего в его семье было шесть детей, а Оззи был четвертым. Его родителями были отец Джон Томас, который трудился в компании General Electric и почти не бывал дома из-за нагрузки, а мать Лилиан работала на фабрике.

В возрасте 15 лет мальчика выгнали из школы и он пошел работать. Впрочем, не по своей воле — у его семьи было бедственное финансовое положение. Он успел освоить множество профессий: работал и на скотобойне, и автомехаником, и водопроводчиком, и кем только не.

Была в биографии Оззи даже тюрьма. Его поймали на краже со взломом, а отец отказался платить за него штраф. В результате юноше пришлось полтора месяца отсидеть в тюрьме. Именно так он сделал свою знаменитую татуировку на фалангах пальцев левой руки — OZZY.

Первые музыкальные достижения

Фото - © РИА Новости, Владимир Вяткин

Оззи с детства грезил о карьере музыканта. Едва освободившись из тюрьмы, он стал пробовать свои силы в качестве вокалиста — два концерта он отработал с группой Music Machine.

Далее последовала еще одна группа, с которой Оззи оставался чуть более десяти лет. В коллектив Black Sabbath входили Оззи, Гизель Батлер, Билл Уорд и Тони Айомми (с которым, кстати, Осборн учился в одной школе, но дружбы тогда не случилось). В таком составе музыканты завоевали мировую популярность, выпустив в 1970-м году диск Paranoid — он рвал все хит-парады и оставался на вершине чартов.

После смерти отца Оззи Осборн стал часто выпивать и скатился в депрессию, поэтому стал обузой для группы, которая собиралась отправиться в турне. Поэтому его попросили покинуть коллектив. Об этом, к слову, Оззи нисколько не пожалел.

Сольная карьера Оззи

Фото - © РИА Новости, Н. Синицына

С группой Black Sabbath Осборн пробыл до конца 70-х годов, а уже в 1980 записал сольный диск Blizzard of Ozz — и стал мегапопулярным буквально в одночасье. В тот альбом входит песня Crazy Train, которую фанаты считают визитной карточкой певца, и вообще его «лицом». Тем не менее высоких строчек в рейтингах она никогда не занимала.

Оззи — достаточно эксцентричный артист, о чем свидетельствуют его многочисленные выходки. Так, например, когда он пришел в звукозаписывающую компанию с предложением записать его первый сольный альбом, он принес с собой двух белых голубей. Вообще-то он собирался отпустить их в небо, но по какой-то причине внезапно откусил одному из голубей голову. Сотрудники студии были в шоке, но контракт с исполнителем все же подписали.

И это не единственные его выходки. Когда Оззи отправился в гастрольный тур со вторым альбомом Diary of Madman, он кидался со сцены в фанатов кусками мяса. Что удивительно, фанатов это не оттолкнуло, а, напротив, только раззадорило: в ответ в Осборна летели трупы лягушек, кошек, птиц. Однажды он на сцене откусил голову летучей мыши, которую кто-то кинул ему. Животное оказалось не без характера — в попытке спастись ранило певца, и ему пришлось ехать в больницу. Закончилось все, слава Богу, благополучно для Оззи.

В 1989 мир услышал лучшую балладу в истории хеви-метала — Close My Eyes Forever. Следом выходили все новые альбомы Оззи, однако такого же успеха, как первые два, они не имели. И вот выходит No More Tears, который четыре раза получает статус платинового в США.

Таким же успехом могли похвастаться еще несколько альбомов Оззи: Ozzmosis, записанный в 1995, и Down to Earth, вышедший в 2001.

В 2020 году Оззи выпускает свой 12-й альбом и готовится к прощальному туру. Однако ему не суждено было состояться из-за проблем со здоровьем у музыканта. Прощальный концерт в итоге состоялся в 2025 году: артист восседал на стилизованном троне, поскольку не мог стоять на ногах, а среди гостей мероприятия были замечены многие легенды тяжелой музыки, в том числе Metallica, Korn, Стивен Тайлер и другие. Ради концерта Оззи воссоединился с группой Black Sabbath. «Вы не представляете, что я чувствую. Спасибо вам от всего сердца», — сказал тогда 76-летний музыкант публике.

Что известно о здоровье Осборна

Фото - © РИА Новости, Аркадий Семенов

Здоровье Оззи Осборна часто его подводило. Так, например, накануне гастролей в 2019 году он повредил пальцы на руке, что потребовало срочной операции. Затем он и вовсе подхватил инфекцию легких, и ему медики запретили отправляться в турне в зимний сезон.

Была у него проблема и с позвонками. В том же злополучном 2019 году он упал, находясь в своем доме, и это привело к защемлению нервов. Понятное дело, боль в шее, спине, плечах и руках была нестерпимая, и в 2000 году ему поставили металлические позвонки. В общей сложности Осборн пережил три операции. В феврале 2023 года Оззи отменил свои концерты и перенес четвертую операцию на позвоночнике. Тем не менее прекращать свою музыкальную карьеру он не планировал — был готов появляться перед фанатами даже в инвалидном кресле, а однажды и вовсе ему пришла мысль поставить себе бионические ноги.

В 2024 году здоровье Оззи резко ухудшилось — самостоятельно он передвигаться уже не мог, поэтому опирался на трость, а еще ему помогала ходить ассистентка. В общей сложности артист пережил семь операций на позвоночнике.

В 2020 году также стало известно о болезни Паркинсона у Оззи.

Смерть Оззи Осборна

Фото - © Валерий Мельников/РИА Новости

22 июля 2025 года Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Официальная причина смерти до сих пор не объявлена.

«С такой грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн», — говорится в заявлении родных.