Вышла в свет: что было с носом экс-супруги Аршавина и как она выглядит сейчас

В материале РИАМО читайте о бывшей жене Аршавина Алисе, ее проблемах со здоровьем и о нынешнем ее состоянии.

Отношения Андрея Аршавина и Алисы Казьминой были громкими и очень скандальными. Все развивалось на глазах у фанатов, было много выяснений отношений и публичных оскорблений. Их брак продлился недолго, но запомнился всем, в частности и тем, как у жены футболиста постепенно пропадал нос. В материале рассказываем о том, чем болела Алиса, почему и как она выглядит сейчас.

Роман Аршавина и Алисы Казьминой

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Алиса Казьмина до встречи с Аршавиным жила с мужем, бизнесменом Алексеем Казьминым, и двумя детьми – Алексеем и Алиной. Женщина жила в достатке и брак продлился целых 10 лет. Но в 2015 году Алиса мужа бросила.

А все потому, что она встретила Андрея Аршавина. Познакомились они в Лондоне, и впервые на публике Аршавин с Алисой появились в 2013 году, когда спортсмен жил с Юлией Барановской и пара ждала третьего ребенка. Тогда к Алисе пришла сомнительная слава – ее обвиняли в разрушении двух семей, публика предрекала расплату за такое коварство.

Пожениться пара смогла в 2016 году, расписались супруги в Санкт-Петербурге, Алиса стала Аршавиной и через полгода родила дочь Есению. Но размеренной и спокойной семейную жизнь Аршавиных нельзя было назвать. В этом смысле первый брак Алисы выглядел намного благополучнее. В итоге с футболистом женщина развелась в 2019 году, заявив о многочисленных изменах мужа, которые она какое-то время прощала.

Скандалы в семье Аршавиных

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Развод не был спокойным, да и предшествовали ему много других событий. Уже в 2017 году Алиса заявила об изменах мужа и намерении развестись. Она разыскала одну из предполагаемых любовниц Андрея и стала посылать ей угрозы в соцсетях. Было возбуждено уголовное дело, но все удалось урегулировать.

После расставания Алису в невменяемом состоянии сняли с борта самолета Москва – Алма-Ата. Она выдавала себя за офицера ФСБ и по традиции винила в своих бедах Андрея Аршавина. При разводе Аршавин обвинил жену в краже крупной суммы наличных, Алиса обращалась в суд, пытаясь увеличить алименты. Алименты футболисту назначили, но сумма была значительно уменьшена.

Взаимные обвинения длились долго. Алиса обвиняла экс-супруга в равнодушии и трусости и говорила, что жалеет о том, что ушла от первого мужа.

Что случилось с носом экс-супруги Аршавина: версии и догадки

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После расставания у Алисы начались проблемы со здоровьем. А поддержал ее как раз отец ее старших детей. Она не раз говорила в интервью, что болезнь – это наказание за предательство. Уже в 2019 году Алиса стала прикрывать часть носа, а летом 2020 года проблемы было уже невозможно скрывать – нос женщины стал значительно тоньше, было очевидно, что разрушается хрящевая ткань.

Сама Алиса обвиняла в своих бедах бывшего мужа, который довел ее до нервного срыва, бывшую свекровь, которая «навела на нее порчу из-за денег», даже собственную мать, которая якобы ее отравила.

Многие выдвинули версию неудачной ринопластики. Якобы в попытках исправить последствия Алиса сделала несколько неудачных вмешательств, что привело в итоге к буквальному исчезновению носа. Но Казьмина все отрицала.

В итоге Алиса была вынуждена рассказать всем о том, что с ней происходит, и призналась в болезни в эфире шоу Малахова. Она сообщила, что у нее диагностировали аутоиммунный некроз, вследствие чего кость начала гнить и деформироваться. Женщина перенесла ряд операций и медицинских манипуляций, была даже в состоянии комы. Алиса рассказывала, что врачи вырезали все, что можно, был сепсис, и до мозга оставались миллиметры. В итоге все закончилось хорошо и Алиса продолжила лечение.

Но озвученный диагноз вызвал подозрения. Так, пластический хирург Владимир Платохин сообщил, что при протекании аутоиммунного некроза человек чаще всего погибает от необратимых процессов, так как трудно бороться со своим собственным иммунитетом, который «сам себя съедает». И не исключил все-таки неудачную пластику, которая привела к нарушению кровоснабжения и таким последствиям.

Пластический хирург Сергей Кулагов рассказал , что проседание носа как осложнение после ринопластики бывает, но крайне редко, и сравнил проблемы у Казьминой с теми, что были у Майкла Джексона.

«Если там начался воспалительный процесс типа остеомиелита носовой перегородки, то такое может случиться. Если в ходе операции повреждены основные сосуды, которые желательно не трогать, то после этого может произойти некроз. Например, хирурги сделали Майклу Джексону несколько операций, что нарушило нормальное кровообращение кончика носа и он омертвел», – сказал хирург.

В итоге пациентам приходится делать искусственные насадки. Доктор не исключил ринопластику у Алисы, но последствия не связывает напрямую с операцией. Причиной такого состояния мог быть обычный фурункул, который женщина пыталась лечить самостоятельно. При неблагоприятных условиях фурункул достаточно интенсивно может перекинуться и на гайморовы, и на лобные пазухи, то есть на кости носа.

Вышла в свет: как сейчас выглядит экс-супруга Аршавина

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Алиса Казьмина появилась на публике после долгого молчания и нескольких операций. Она привела дочерей в школу в Санкт-Петербурге, одевшись в облегающее платье миди и классические кеды. Женщина не скрывала нос и благодаря хирургам может выходить в свет.

«Сейчас все замечательно. Недавно была операция, жду, когда заживет», – прокомментировала она свое состояние.