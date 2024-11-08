Великомученик Димитрий Солунский: кому помогает, когда и о чем молиться

В день памяти великомученика Димитрия Солунского рассказываем о великомученике, его житии и о том, кому и когда ему стоит молиться.

Житие Димитрия Солунского

Фото - © Мозаика из Михайловского монастыря (Киев) (конец XII — начало XIII века)/Wikipedia.org

Димитрий Солунский родился в Солуни, городе в Греции, ныне называемом Салоники, во времена правления нечестивых царей-богоборцев Диоклетиана и Максимиана. Родители Димитрия были тайными христианами и долго не могли зачать ребенка. Но они молились Господу и верили, что однажды у них появится малыш. Всемилостивый Господь внял их молитвам и даровал им сына, которого они назвали Димитрием. Когда он подрос, родители, пригласив священника, тайно крестили его в своем потаенном домашнем храме и постоянно наставляли в вере.

Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий достиг совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил Димитрия на место отца властителем и воеводой Фессалонийской области. Димитрий должен был защищать свою область от внешних врагов, однако император требовал от него, чтобы он истреблял христиан. Димитрий ослушался императора и вместо этого стал искоренять язычество, а язычников посвящать в Христианскую веру.

Вскоре император благодаря доносам узнал, что Солунский – христианин. Понимая, что ему грозит погибель, Димитрий раздал все свое имущество бедным, а сам предался молитвам и посту. Вскоре император посадил Димитрия в темницу. Здесь он удостоился посещения Ангела Христова, после чего еще сильнее возжелал подвига мученического. В темнице он был наставником в вере благочестивого Нестора, который пострадал мученически за Христа.

После жестоких издевательств святой великомученик Димитрий был пронзен копьями. От нетленных мощей святого впоследствии истекло миро, так что весь город наполнился благоуханием.

Почитание Димитрия Солунского

Фото - © Рака с мощами святого Дмитрия Солунского, Салоники/Wikipedia.org

На Руси Димитрий Солунский издавна пользуется особенно благоговейным почитанием. О нем упоминает в своей летописи еще преподобный Нестор.

Удельные князья считали Димитрия своим покровителем и скорым помощником. Поэтому они старались приобретать в свое владение что-либо от его мощей. Так, княгиня Евфросиния Полоцкая привезла из Палестины крест, в котором в числе других святынь была заключена частица от мощей великомученика.

В 1198 году 10 января великому князю Всеволоду Юрьевичу была привезена во Владимир из Солуни икона Димитрия Солунского. С 1380 года икона эта хранится в московском Успенском соборе, в приделе великомученика Димитрия, имевшем особенно важное значение для русских князей и царей. Русские князья с особенной охотой давали своим старшим сыновьям имена в честь Димитрия Солунского и посвящали ему возводимые ими монастыри и храмы.

Иконы, посвященные Димитрию Солунскому

Фото - © Святой Димитрий Солунский (псковская икона XV века, Русский музей)

Изображения Димитрия Солунского наиболее распространены в православных странах, уступая по своему количеству (среди изображений святых) лишь изображениям великомученика Георгия Победоносца. В западноевропейской живописи изображения Димитрия практически неизвестны.

Изначально святого Димитрия изображали как мученика в патрицианских одеждах (например, мозаики V—VII веков в базилике Святого Димитрия, Салоники). Поскольку, согласно житию, святой Димитрий был воином и правителем Солуни, то сообразно с этим с XI века он стал изображаться в военном облачении, с копьем и мечом, но более ранний вариант иконографии продолжал использоваться.

Чудеса Димитрия Солунского

Фото - © Святой Димитрий Солунский (русская икона, XII–нач. XIII вв.)

О том, что икона действительно помогает, свидетельствуют несколько чудесных историй, произошедших уже после того, как Димитрий Солунский получил венец мученика.

Один воин был одержим бесами и самостоятельно не мог просить о помощи. По молитвам его друзей совершилось чудо. Они оставили одержимого воина в храме святого великомученика Димитрия на ночь. А утром нашли его абсолютно здоровым.

Другая история рассказывает о спасении от голодной смерти родного города Фессалоники, покровителем которого является святой Димитрий Солунский.

Когда и о чем стоит молиться Димитрию Солунскому

Фото - © Медиасток.рф

8 ноября православные христиане отмечают день великомученика Димитрия Солунского, жившего во времена Римской империи.

В народе этот день прозвали Дмитриевым или же Мироточец из-за представления о мироточении мощей святого.

Считается, что молитвы перед образом Димитрия Солунского помогают в излечении от многих заболеваний, особенно от глазных недугов и головной боли. Перед этой иконой молятся также о помощи тем, кто нуждается в укреплении духа перед лицом опасности.

Димитрия называют покровителем воинов и защитником от вражеских нападений. Военные и их близкие могут молиться святому о том, чтобы выжить в боевых действиях и преодолеть тяжести несения службы.

Чего нельзя делать в Дмитриев день

Фото - © Медиасток.рф

Дмитриев день не подходит для тяжелой работы. Выматывающий физический труд может надолго приковать человека к постели.

Заниматься уборкой тоже не стоит. Вместе с пылью и мусором дом покинут мир и благополучие.

Считалось, что в этот день не стоит брать в руки острые предметы, например, ножи. Тому, кто поранится, в скором времени придется очень тяжко. По этой же причине не рекомендуется стричь волосы. Якобы таким образом можно жизнь свою укоротить. Рукоделие также стоит отложить в сторону до более удачного момента.

В Дмитриев день нельзя хвастаться: велика вероятность сглаза. В таком случае можно лишиться того, что составляет предмет вашей гордости.

В Дмитриев день опасно веселиться. Тому, кто будет шутить и смеяться, в ближайшем будущем придется горькие слезы лить.

Если верите приметам, не выходите из дома одетыми не по погоде. Легкие вещи якобы могут разозлить зиму, из-за чего она окажется очень суровой.

Особый запрет существовал на Руси и для представительниц прекрасного пола. Так, незамужним девушкам в старину строго-настрого запрещалось гладить котов. Считалось, что таким образом красавица будет привлекать только легкомысленных кавалеров и никогда не будет счастлива в браке из-за постоянных измен второй половинки.

7 ноября – последний день, когда разрешалось играть свадьбы. Начиная с 8-го числа, никто не женился; запрет действовал два месяца, и отправиться к алтарю влюбленные могли только после Рождества.