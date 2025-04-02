Вадим Лобов: «Хотим сделать российских художников заметнее для международного арт-бизнеса»

«Арт Россия 2025» откроет сезон главных событий в мире искусства. В этом году устроители готовятся побить рекорд, собрав на одной площадке более 100 стендов галерей и независимых художников, а также десятки тысяч ценителей их творчества.

— Вадим Георгиевич, ярмарка современного искусства «Арт Россия» за шесть лет стала крупнейшей в стране. Расскажите об истории проекта. И чего ждать посетителям в этом году?

— Проект вырос из арт-форума — в 2018 году мы совместно с искусствоведом Елизаветой Фроловой впервые собрали на большой площадке критиков, коллекционеров, ценителей искусства и предпринимателей. В результате нам стало очевидно, что индустрии нужна ярмарка, специализирующаяся на современном искусстве. Благодаря инициативности Елизаветы «Арт Россия» развивается с каждым годом. Спустя шесть лет можем сказать, что уже стало традицией открывать сезон арт-событий нашей выставкой. В прошлом году на ярмарке было 45 тысяч посетителей, в этом ожидаем еще больше. Также мы установим рекорд по количеству стендов.

Приятно видеть среди участников знакомые имена. Мы очень ценим постоянных резидентов. Например, галерея Form & Bronze участвует шестой год, и каждый раз они удивляют нас разнообразием современной скульптуры. В этом году их экспозиция будет посвящена «Метаморфозам» Овидия. Интересно будет посмотреть новые работы белорусского скульптора Андрея Осташова, хорошо известного российским коллекционерам.

Традиционно будут представлены персональные стенды художников, в частности, Ильи Спиченкова (SPICH), чья московская карьера началась именно благодаря «Арт России». Он приехал несколько лет назад из Дзержинска Нижегородской области и до участия в ярмарке не был представлен в столице.

Мы уделяем большое внимание поддержке регионального искусства, даем им возможность показать работы, интегрироваться в арт-сообщество, найти свою аудиторию.

— В чем заключается помощь независимым художникам и почему она так важна?

— Если смотреть на мировой опыт, то количества галерей в стране недостаточно для того числа художников, которых ежегодно выпускают российские вузы. Творческим людям нужны новые площадки.

Мы одними из первых обратили внимание на мировой тренд: современные художники хотят быть самостоятельными, сами себя продвигать, быть медийными и получать обратную связь от публики. «Арт Россия» дает им возможность выйти за пределы мастерских.

В этом году мы запускаем два важных проекта. Один из них — «Арт Россия Маркет» — цифровая платформа, на которой можно будет посетить стенды онлайн и приобрести работы. После завершения ярмарки платформа станет полноценным маркетплейсом современного искусства.

Второй проект — Art Russia Community (ARC) — сообщество независимых художников. Мы дадим им не только площадку для выставки раз в год, но и возможность объединяться, общаться, инициировать коллаборации. Также для участников будет доступен обучающий модуль с лекциями, паблик-токами от арт-резиденций, галерей и экспертов. Миссией ARC мы видим укрепление положения независимых российских художников в сфере арт-бизнеса.

— Планируете ли вы продвигать российское искусство за рубежом?

— Одна из наших целей – показать, что происходит в мире креативных индустрий в России, чтобы сделать наших художников более заметными для международных галерей и арт-резиденций. В этом году «Арт Россия» запускает спецпроект «Культурная дипломатия». На ярмарке откроются павильоны современного искусства разных стран, а также международная гостиная для представителей посольств, атташе по культуре и сотрудников МИД РФ. Мы планируем насыщенную дискуссионную программу. Кроме того, представители международного арт-сообщества примут участие в форумной части ярмарки.

— Расскажите подробнее о форумной части. Какие темы будут затронуты в деловой программе?

— Важная роль по-прежнему будет отведена арт-бизнесу и развитию регионального искусства. Нововведением станут темы междисциплинарного взаимопроникновения искусства и науки. Мы пригласили спикеров из разных областей: психологии, экономики, нейробиологии, юриспруденции и даже физики. Это позволит выявить взаимосвязи искусства с наукой и другими сферами знаний, углубить понимание роли искусства в современном мире. Хотим продемонстрировать, что искусство охватывает все аспекты нашей жизни и его значение гораздо масштабнее, чем принято считать.

Например, мультидисциплинарный художник Фарид Расулов, представлявший Азербайджан на 53-й и 55-й Венецианских биеннале, поделится своим творческим путем и расскажет о необычных материалах, которые он использует в работах. Дмитрий Масаидов расскажет о промышленных роботизированных технологиях в современном искусстве и представит проект робохореографии. Психиатр Игорь Лазарев представит результаты своих исследований о том, как искусство способно излечивать зависимости.

— Будет ли в этом году детская программа?

— Обязательно! Мы считаем важным поддерживать начинающих художников, развивать их творческие способности и создавать среду для получения новых знаний и опыта от представителей арт-сообщества. Ярмарка позволяет детям встать в один ряд с уже состоявшимися художниками и представить свои работы тысячам посетителей.

Приглашенные эксперты – художники, арт-консультанты, искусствоведы – будут рассказывать юным участникам о своем становлении, делиться советами, обсуждать с ними актуальные тенденции в современном искусстве. Традиционно будем проводить мастер-классы для детей.

— Есть ли примеры, когда участие в детской программе «Арт России» становилось трамплином для дальнейшей карьеры?

— Могу привести пример художницы Елизаветы Виноградовой, чей творческий путь начался именно с того, что ее работы были представлены на «Детской территории» ярмарки в 2022 году. Уже тогда в них прослеживался интерес к архитектуре и концептуальным решениям. Участие в проекте стало мощным импульсом: Елизавета поступила в МАРХИ, где продолжила углубленное изучение архитектурного кода России. В этом году она будет участвовать в общей выставочной зоне и представит новую серию работ – сплав архитектурного видения и новаторской интерпретации натюрморта.

— Какие планы по дальнейшему развитию проекта «Арт Россия»?

— Осенью мы впервые проведем ярмарку академического искусства «Арт Россия: Новая классика». Академическое искусство – фундамент, на котором много лет строится российская художественная школа. Сильные академисты — то, что отличает нас во всем мире.

К сожалению, в мире современного искусства, как правило, не включают это направление в биеннале и ярмарки. Художникам, работающим в академической манере, часто негде выставляться. Мы хотим исправить несправедливость и обратиться к корням.

Школа академической живописи оказала значительное влияние на развитие русского искусства. Мы хотим, чтобы ярмарка стала витриной культурного наследия страны и показала, что наши художественные традиции продолжают развиваться.

Познакомиться с новым проектом можно будет уже в апреле на «Арт России 2025». В Гостином дворе будет представлен промопавильон ярмарки академического искусства.