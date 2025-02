Умерла Мишель Трахтенберг: что было известно об актрисе и ее болезни

Биография и творческий путь актрисы Мишель Трахтенберг

Фото - © Сайт Кинопоиска

Мишель Кристин Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года. Ее мать Лана была банковским менеджером, а отец Майкл работал в области волоконной оптики. Интересно, что ее мать родилась в СССР и отлично знала русский язык, тогда как отец был родом из Германии. У Мишель есть старшая сестра Ирен.

В юности Трахтенберг посещала несколько школ: Isaac Asimov P.S. 99 Elementary School и The Bay Academy for the Arts And Sciences Junior High School. В дальнейшем с отличием окончила Notre Dame High School по специальности «Социальные науки и религия».

Карьера как актрисы началась у Трахтенберг еще в 3 года – она появилась в рекламе моющих средств «Wisk». С тех пор предложения о съемках в рекламе сыпались на начинающую актрису как из рога изобилия.

В 1994 году девушка снялась в роли Ноны в сериале «Приключения Пита и Пита». Это было ее первое заметное появление на экране в качестве актрисы. Спустя каких-то два года Трахтенберг получает главную роль в фильме «Шпионка Хэрриэт», а чуть позднее получает премию «Молодой актер» за роль в ситкоме «Миго». Еще одна заметная роль актрисы – Дон Саммерс в сериале «Баффи – истребительница вампиров». Ее она исполняла вплоть до завершения шоу в 2003 году.

В 2005 году актриса появилась в главной роли Кэйси Карлайл в фильме «Принцесса льда» от Disney. Тогда коллегой по площадке Трахтенберг стала Ким Кэтролл.

Снималась Мишель Трахтенберг и в «Докторе Хаусе», правда, в гостевой роли – в 16 серии второго сезона.

Еще одна значимая для актрисы роль – Джорджина Спаркс в сериале «Сплетница».

Болезнь Мишель Трахтенберг

Фото - © Сайт Кинопоиска

В последнее время Мишель Трахтенберг не очень хорошо выглядела – она похудела, осунулась, волосы стали редеть, и это беспокоило ее поклонников. Впрочем, сама актриса резко и иногда даже грубо отвечала на вопросы фанатов, отрицала, что у нее есть проблемы со здоровьем, а изменившийся внешний вид она объясняла возрастом.

Трахтенберг в своем блоге, за которым следит почти миллион подписчиков, стала выкладывать преимущественно старые фотографии. Тем не менее, пожелтевшие белки глаз новых фото намекали на ее диагноз.

Согласно некоторым источникам, не так давно актриса перенесла пересадку печени, что привело к серьезным осложнениям со здоровьем. Поклонники предположили, что организм звезды просто не принял новый орган.

Смерть Мишель Трахтенберг

Фото - © Сайт Кинопоиска

26 февраля звезду сериала «Сплетница» обнаружили мертвой в ее квартире. Актриса скончалась в возрасте 39 лет. Когда мать поднялась к ней домой, Мишель была уже без сознания. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада медиков, которым оставалось лишь зафиксировать факт смерти знаменитости.

Точная причина смерти пока не раскрывается, полиция лишь отметила, что это точно не самоубийство.

Близкая подруга Трахтенберг, фотограф Аманда де Кадене, опубликовала в соцсетях старую фотографию звезды и написала эмоциональный пост, в котором заявила, что сама Трахтенберг предчувствовала свою смерть.

«Дорогая Мишель… Как же грустно было проснуться сегодня утром и узнать эту новость. Это так странно и ужасно – писать об этом, но я хочу почтить твою память, потому что ты была мне небезразлична. Я всегда буду помнить тебя той юной, энергичной девушкой, которой ты была, когда я сделала этот снимок. И хотя во время нашего недавнего видеозвонка ты выглядела иначе, твоя доброта и чувство юмора остались неизменными. Я не буду делиться деталями наших разговоров, но ты знала, что смерть очень возможна. Мне жаль, что исход оказался именно таким, – призналась она. – Надеюсь, ты обретешь покой, дорогая подруга».