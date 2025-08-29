Умер Родион Щедрин: биография композитора, знаменитые работы и отношения с Майей Плисецкой

В материале РИАМО о легендарном композиторе Родионе Щедрине, которого еще при жизни именовали классиком.

Российский и советский композитор Родион Щедрин скончался 29 августа 2025 года в больнице в Германии на 93 году жизни. Известно, что его мучила продолжительная болезнь.

О смерти величайшего композитора написали в телеграм-канале Мариинского театра. «Родион Щедрин - это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», — говорится в сообщении.

Юные годы Родиона Щедрина

Фото - © РИА Новости

Будущий композитор Родион Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года в семье музыканта. Его отец Константин окончил духовную семинарию и мог стать священником, однако судьба распорядилась иначе: он обладал абсолютным слухом и очень любил петь. Благодаря покровительству актрисы Веры Пашенной он поступил в Московскую консерваторию и впоследствии стал педагогом. Мать Родиона — Конкордия — не имела музыкального образования, она была экономистом, однако с трепетом относилась к музыке.

Родион Щедрин в детстве и не думал становиться композитором: учить музыке его принялся отец, причем приходилось делать это при помощи хитрых уловок. Так, мужчина усаживал сына за фортепиано, обещая потом вместе отправиться на рыбалку. Когда юный Родион освоил азы игры на музыкальном инструменте, его записали в музыкальную школу при Московской консерватории, однако учиться он так и не начал — помешала война.

С 1941 года вместе с матерью Родион находился в эвакуации в городе Куйбышеве (ныне Самара). Его отец, получив контузию на фронте, воссоединился с семьей и устроился в оркестр местного драмтеатра, а Родиона вновь зачислили в школу при консерватории. Спустя три года его отчисляют — из-за драки с одноклассником. Однако без музыки долго он не пробыл — поступил в Московское хоровое училище (сейчас это Академия хорового искусства им. В.С. Попова). После окончания он стал студентом Московской консерватории, где учился на отделении теоретико-композиторского факультета у народного артиста СССР Юрия Шапорина и на фортепианном факультете у педагога Якова Флиера. В 1955 году с отличием окончил консерваторию по обоим направлениям, а в 1959-м завершил обучение в аспирантуре консерватории, его руководителем был Юрий Шапорин.

Творческая карьера и знаменитые музыкальные работы Родиона Щедрина

Фото - © РИА Новости

К моменту окончания аспирантуры Щедрин успел написать балет «Конек-Горбунок» по мотивам сказки Петра Ершова. Долгое время его ставили в Музыкальном театре имени Константина Станиславского, а впоследствии — и в Большом театре.

60-е годы выдались особенно плодотворными. Именно в эти годы появилась знаменитая «Кармен-сюита», опера «Не только любовь», концерт «Озорные частушки», «Поэтория». В следующее десятилетие Щедрин написал оперу «Мертвые души», балеты «Анна Каренина» и «Чайка».

В середине 80-х Щедрин представил балет «Дама с собачкой» по произведению Антона Чехова. Балетмейстером и исполнительницей главной роли стала прославленная Майя Плисецкая.

С ростом профессионального опыта Родиона Щедрина стали все чаще звать работать за границей. Так, например, он был почетным гостем советско-американского фестиваля «Делаем музыку вместе». После распада СССР композитор уехал в Германию и обосновался в городе Мюнхен, однако считал своей родиной именно Россию и часто возвращался туда.

В 90-е годы Щедрин написал оперу «Лолита» по роману Владимира Набокова — сначала ее поставили в Стокгольме, и лишь спустя десять лет она добралась до российской Перми.

Затем из-под пера Щедрина вышли оперы «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Левша». К 85-летнему юбилею Щедрин порадовал публику новинкой — «Сочинение для хора. А капелла».

Музыка Щедрина звучала в театрах вплоть до его смерти. Весной 2024 года, например, прошла его опера «Не только любовь», а в канун его дня рождения — «Поэторию» исполнил оркестр и хор Мариинского театра.

Жизнь с Майей Плисецкой

Фото - © Александр С. Курбатов / Фотобанк Лори

Почти 60 лет Щедрин прожил вместе со своей супругой Майей Плисецкой, эпохальной личностью в мире балета. Впервые они увиделись в доме у Лили Брик, однако по-настоящему их сплотила работа над балетом «Конек-Горбунок». В дальнейшем влюбленные вместе отправились в совместный отпуск и больше уже никогда не расставались вплоть до смерти балерины.

Щедрин и Плисецкая были не просто парой, они считали друг друга своей музой. Он создавал для нее шедевры, а она относилась к нему как к божеству. Оба даже написали книги — балерина представила миру «Я, Майя Плисецкая» и «13 лет спустя», а композитор — «Автобиографические записи». В каждой книге описана история их любви и разные факты из личной жизни.

У пары не было детей, поскольку Майя Плисецкая боялась загубить карьеру.

Интересные факты о Родионе Щедрине

Фото - © Александр С. Курбатов / Фотобанк Лори