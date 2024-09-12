Умер Николай Сванидзе: жизнь и карьера популярного телеведущего

Детство и юность Николая Сванидзе

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Николай Сванидзе родился в грузинской семье в Москве 2 апреля 1955 года. Его родители – Карл и Аделина Сванидзе. Карл был назван в честь Карла Маркса. Он прошел войну, окончил истфак, работал в руководстве Издательства политической литературы ЦК КПСС (Политиздат). Мать Сванидзе – доктор исторических наук, специалист по истории Средних веков.

Николай Сванидзе – потомок репрессированных революционеров. Дед журналиста Николай Сванидзе в 1937 году был арестован и умер во время допроса, на котором присутствовал Лаврентий Берия. По одной из версий, Николай был братом первой жены Иосифа Сталина, семья которой подверглась репрессиям. Но сам политолог в интервью опровергал гипотезу такого родства.

Бабушка журналиста Циля Лускина, еврейка по национальности, была видной революционеркой первого созыва. Она лично знала Льва Троцкого, Льва Каменева, стояла у истоков феминистского движения по распределению рабочих мест среди женщин, близко дружила с женой Николая Бухарина.

Сам Николай окончил 56-ю московскую специализированную школу с углубленным изучением английского языка. В возрасте 22 лет Сванидзе окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности «историк, преподаватель истории со знанием иностранного языка».

После окончания МГУ он работал младшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР (сейчас это Институт США и Канады Российской академии наук). С 2007 года возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, читал курсы лекций «Информационно-аналитическая журналистика», «Журналистика глазами журналиста». С 2010 по 2022 год — директор Института массмедиа и рекламы РГГУ.

Работа Сванидзе на телевидении

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В 1990 году, во времена переходного периода в государстве и реформ на телевидении, Николай Сванидзе устраивается в программу «Вести» комментатором. Пригласил же его старый друг с институтской скамьи Евгений Киселев. На этой должности Сванидзе обещали достойную зарплату, которая в разы превосходила институтское жалованье.

Довольно скоро увидели свет первые выпуски новостной передачи, для которой Николай сочинял комментарии, при этом не появляясь в кадре. Работа Сванидзе очень нравилась – это было куда привлекательнее, чем сидение в библиотеке Ленина по поводу научной работы и однообразное чтение лекций.

С 1991 года Сванидзе уже был автором и ведущим цикла исторических телевизионных программ и телефильмов. В разное время вел телевизионные программы «Подробности», «Контрасты», «Суд времени» (на «Пятом канале» с 2010 по январь 2011 года), «Исторический процесс».

С апреля 1996 года по ноябрь 2007 года — автор и ведущий аналитической программы «Зеркало» на телеканале «РТР» (впоследствии — «Россия»).

С апреля по сентябрь 2002 года был ведущим программы «Клуб сенаторов» на «РТР», где общался с членами Совета Федерации РФ.

С октября 2003 по апрель 2013 года — автор и ведущий цикла документальных передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» на канале «Россия»; с 3 января 2015 по 26 апреля 2017 года радиоверсия проекта выходила на радиостанции «Комсомольская правда».

В паре с Марией Ситтель в прямом эфире «Первого канала» и «России» комментировал церемонию прощания с первым президентом Российской Федерации Борисом Ельциным 25 апреля 2007 года.

С 23 января 2009 по 28 апреля 2011 и с 7 июня по 27 декабря 2013 года был автором и ведущим идейного наследника «Зеркала» — программы «Красный угол», которую вёл совместно с Александром Ципко и Максимом Соколовым, позднее — с Виталием Милоновым. Передача выходила на информационном канале «Вести» (позже — «Россия-24»). С 23 марта по 28 декабря 2016 года — ведущий авторской передачи «Реплика Николая Сванидзе» на том же канале. С 24 января 2018 по 19 февраля 2022 года — автор и ведущий цикла коротких программ «100 лет назад. Исторический календарь».

С ноября 2013 по январь 2022 года работал на радиостанции «Серебряный дождь». Ведущий программ «Тема дня за 60 секунд» (2013—2022), «История в лицах» (2015—2020), «Главные темы недели» (2015—2017).

30 января 2018 года в эфире радио «Комсомольская правда» (тема эфира – «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить?») Сванидзе вступил в спор с Максимом Шевченко об ответственности Иосифа Сталина за поражения Советской армии в начале Великой Отечественной войны. В ходе спора между мужчинами произошла размолвка, вылившаяся в личные оскорбления, в ходе которых Сванидзе отвесил Шевченко пощечину. После этого завязалась драка, и Николай Карлович оказался на полу. Оппонентов разняли вбежавшие охранники. После произошедшего политолога доставили в клинику с сотрясением мозга и предынфарктным состоянием. К счастью, врачам удалось стабилизировать состояние пациента, после чего его здоровью ничего не угрожало.

Сванидзе позднее прокомментировал драку с Максимом Шевченко: при обсуждении Иосифа Сталина и Великой Отечественной войны «эмоции перехлестнули через край». По словам Николая, с Шевченко они были друзьями.

Что было со здоровьем Николая Сванидзе

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В феврале 2023 года Сванидзе госпитализировали, поскольку у него резко понизилось давление. Медики на месте не смогли ничего сделать и забрали телеведущего в реанимационное отделение. Врачи в больнице зафиксировал отек легких, в связи с чем у Сванидзе наблюдалась критически низкая сатурация. Его подключили к аппарату ИВЛ. В реанимации его состояние оценивалось как крайне тяжелое. СМИ сообщали, что у журналиста дыхательная недостаточность из-за двусторонней пневмонии, нарушения в работе мозга, отек легкого и септический шок.

Через несколько дней ﻿Николая Карловича вывели из медикаментозной комы, однако дышать сам он все еще не мог и оставался на ИВЛ. В конце февраля СМИ со ссылкой на главу СЖР Владимира Соловьева сообщили, что Сванидзе перевели в израильскую клинику. К концу марта СМИ сообщали, что журналисту стало лучше и он пошел на поправку.

11 сентября 2024 около полуночи у Николая Сванидзе остановилось сердце. Причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне ишемической болезни.