Ультраконсерватор, миссионер или эпатажный бизнесмен: кто такой Герман Стерлигов

Что известно о человеке, уже не первое десятилетие эпатирующем публику своими ультраконсервативными идеями, читайте в материале РИАМО.

В конце апреля знаменитый предприниматель Герман Стерлигов (сам себя называющий русским крестьянином) написал пост о своей семейной ситуации, в котором сообщил о разрыве с женой (по его словам, бывшей) и тремя детьми. Тем самым Стерлигов вновь вызвал в обществе всплеск интереса к собственной персоне, что он регулярно делает уже на протяжении 30 с лишним лет.

Что произошло в семье Стерлигова

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В наделавшем шуму посте предприниматель назвал свою жену Алену и дочь Пелагию «пущеницами и еретичками», а сыновей Арсения и Пантелеимона – «блудными сыновьями и еретиками». Также он сообщил, что двое последних лишены наследства. При этом двух своих других сыновей, Сергия и Михея, Стерлигов назвал «православными христианами и наследниками».

Это высказывание прокомментировала жена предпринимателя, Алена Стерлигова. По ее словам, развода как такового у нее с мужем не было, а разошлись они по религиозным вопросам. Кроме того, как утверждает Алена, не может идти речи и о лишении детей наследства.

«Наследства можно было лишать в 1990-е, когда было чего лишать. А сейчас у нас только слобода. Она всегда была неизменна, действовал постулат, что она никогда не будет делиться: либо все живут вместе или кто уходит, тот уходит. Это уникальный проект, целый город, его нельзя разделить», – поделилась супруга Стерлигова.

Кроме того, женщина рассказала интересные подробности о жизни отвергнутых отцом взрослых детей. Оказывается, что Арсений всю жизнь мечтал быть военным и уже два года служит на СВО, а Пантелеймон активно занимается там же гуманитарной деятельностью. По словам Алены, «Герман против военных действий как таковых». Вероятно, это и стало причиной его громкого заявления.

Что касается дочери Пелагеи, то у нее, по словам матери, недавно родился пятый ребенок. Кроме того, она возглавляет проект на ВДНХ, который «сделал Кириенко».

Биография Германа Стерлигова: молодость и начало бизнес-карьеры

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Сведений о ранних годах жизни эпатажного предпринимателя не много. Даже с датой и местом его рождения в интернете есть путаница: обычно указывают, что родился он 18 октября 1966 года в Загорске, но есть упоминания и о том, что год рождения – 1967-й, а место рождения – Самара.

О родителях в одном из источников написано так: «Отец – дворянин, профессор педиатрии, мать крестьянка».

Известно, что в возрасте пяти лет Герман переехал в Москву. После окончания школы он служил в железнодорожных войсках Советской Армии в Монголии, потом работал токарем-расточником на АЗЛК, после чего поступил на юридический факультет МГУ, откуда ушел на втором курсе.

Как и многие активные молодые люди того времени, Стерлигов предпочел образованию бизнес. Известность он приобрел в 1990 году, когда организовал первую в стране товарно-сырьевую биржу «Алиса» и стал считаться одним из первых советских «миллионеров».

Уже тогда Стерлигов проявил тягу к оригинальным проектам: в частности, внутри его компании расчеты велись в собственной валюте, «алисках», и даже планировалось создать свои законы, суд и даже армию.

Участие Стерлигова в политике и основание «Слободы»

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В первой половине 2000-х Стерлигов пытался начать политическую карьеру. В 2002 году он пытался избраться губернатором Красноярского края, однако набрал всего 0,1% голосов. При этом бизнесмен запомнился оригинальной избирательной кампанией: он позиционировал себя как гробовщика и эпатировал народ стихотворными слоганами вроде «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики».

А вот на выборах мэра Москвы в 2003 году результат Стерлигова был куда весомее: четвертое место и 3,65% голосов. Его кандидатуру поддержало националистическое «Движение против нелегальной иммиграции» (ДПНИ), куда он вступил накануне выборов.

После этого предприниматель захотел понять ставки и попробовать себя кандидатом в президенты, однако на выборы 2004 года допущен не был, после чего охладел к политике.

В том же году Стерлигов с семьей перебрался в Можайскую область, где получил 37 гектаров земли и занялся сельским хозяйством, основав свою «Слободу». Этот проект оказался долгоживущим и продолжается по сей день.

Идеи Стерлигова в области экономики и политики

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В конце нулевых предприниматель еще пытался принимать активное участие в общественной жизни. Так, в 2009 году, в разгар мирового экономического кризиса, в интервью американскому каналу СNBC для выхода из сложившейся ситуации он предложил перейти на новую валюту – золотые монеты весом в тройскую унцию. При этом Стерлигов планировал активно использовать интернет-технологии, в том числе онлайн-платежи на основе новой валюты, а также единую базу данных товаров и услуг.

В самой России предприниматель создал в 2008 году «Антикризисный расчетно-товарный центр» (АРТЦ), построенный вокруг схемы бартерного обмена. Также Стерлигов пытался создать в стране биржу для торговли золотом. Обе эти инициативы были не очень успешными, а деятельность АРТЦ и вовсе завершилась скандалами и судами между ее участниками.

В 2010 году Стерлигов написал открытое письмо тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину, в котором предложил продать все территории за Уралом иностранным державам за золото, а на вырученные средства организовать возрождение русского народа в европейской части России, расселив людей по индивидуальным крестянским хозяйствам. Решение, по мысли Стерлигова, должно было быть принято на референдуме.

«Если Бг даст, отсидимся, расплодимся, окрепнем и тогда уж, если тесно станет, посмотрим, за счет кого из ослабевших соседей расширить свои владения», – предлагал эпатажный бизнесмен.

Взгляды Германа Стерлигова на семейную жизнь

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В интервью кировскому порталу «Первоисточник» в 2016 году Стерлигов подробно рассказал о своем отношении к женщинам и воспитанию детей.

По мнению бизнесмена, «у бабы должен быть один хозяин, один господин – муж». Именно по этой причине Стерлигов «разорвал и выбросил» диплом своей жены об образовании.

Рассказал предприниматель и о пользе телесных наказаний, причем как для детей, так и для жен.

«Ремнем луплю – лучшее средство воспитания детей… Наказание – это проявление любви. Обездолены те дети, которых не наказывает отец, значит отцу плевать на детей... Кстати, и жену тоже нужно слегка наказывать. Иначе она не чувствует мужскую руку и забывает, что у нее есть муж... Женщина, которая не чувствует силы мужской, – это обездоленная женщина», – сказал Стерлигов.

Мысли Стерлигова о будущем человечества

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Одна из главных идей эпатажного бизнесмена состоит в том, что однажды на Земле случится полное и окончательное отключение электричества, и тогда люди будут вынуждены вернуться к тому, для чего они были созданы – ручному труду.

Свое видение будущего Стерлигов изложил в антиутопическом (или, с его точки зрения, утопическом) произведении «Жизнь после электричества», – довольно увлекательно написанном.

Взгляды на «грехопадение» человечества предприниматель недавно изложил и в своем телеграм-канале:

«Раньше большинство людей мира жило своими хозяйствами в своих домах: тепло от печи, вода из колодцев, и все сами для себя производили еду, одежду и необходимый инструмент… Но вот пришла беда. Четыреста лет назад последняя христианская страна в мире Россия впала в ересь и ничто уже больше не удерживало слуг дьявола колдунов-ученых от подготовки к извращению жизни людей – от индустриализации».

По словам Стерлигова, к концу XX века индустриализация закончилась и выяснилось, что уже все люди на земле превратились в беспомощные винтики огромной индустриальной машины, что каждый теперь умеет «только нажимать на какие-то кнопки и переключать какие-то рычаги и больше ничего не умеет».

«Затем начался постиндустриальный период с его роботами и компьютерами и человеки с их "профессиональными навыками" стали вообще ненужными – "кнопки" теперь могут нажимать и роботы. Поэтому начался следующий логичный и закономерный уже пост-пост-индустриальный этап – утилизация ненужного человечества», – изложил свое видение истории Стерлигов.

Выход из сложившейся ситуации, по мнению автора, – в том, чтобы заново учиться что-то делать своими руками

«По сути нам как инвалидам надо учиться по новой ходить на своих переломанных проклятыми учеными ногах», – резюмировал Стерлигов.

Как устроена жизнь в «Слободе» Германа Стерлигова

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В развитие своих идей бизнесмен организовал в своей «Слободе» (которая сейчас находится у деревни Нижневасильевское Истринского горокруга Подмосковья) широкий спектр ремесленных производств, включая производство мебели, одежды, изделий из металла и т.п. Создано в вотчине Стерлигова и «Общество поощрения возврата к ручным ремеслам», обучающее ручному труду всех желающих.

По словам бизнесмена, даже медицина в его «Слободе» своя.

«У вас медицина колдуна Парацельса, а у нас Галена. У нас натуральные травы, минералы, массажи, ванны, настойки, мед, пчелиные дела. Все то, что сотворил Бог для лечения людей. Лечатся все болезни!», – говорил Стерлигов в уже упомянутом интервью.

Кроме того, в «Слободе» Стерлигов организовал «Общество любителей древней письменности», в рамках которого распространяет «истинную» версию Библии, а также копии Лицевого летописного свода времен Ивана Грозного.

Для посетителей «Слободы» установлен строгий дресс-код. Кроме того, на ее территории строго запрещено курение и использование мобильных телефонов. Не приветствуют в «Слободы» и представителей секс-меньшинств. «Содомитам вход запрещен», – написано на деревянной табличке, установленной на всеобщее обозрение.