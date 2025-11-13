«Украина никому не нужна»: 11 самых ярких высказываний Дмитрия Медведева

В материале РИАМО — о том, какими изречениями политик вызвал больше всего эмоций у общественности и СМИ.

Бывший президент России Дмитрий Медведев в 2016 году стал настоящей звездой Рунета: его фраза «денег нет, но вы держитесь», сказанная пенсионерке в ответ на ее жалобу по поводу маленькой пенсии, моментально стала крылатой. Но заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации удивляет (и одновременно порой пугает!) общественность своими высказываниями до сих пор.

1. О развитии страны

Фото - © Екатерина Штукина/РИА Новости

В ноябре 2011 года Дмитрий Медведев встретился с уральскими журналистами, которые засыпали его вопросами о развитии страны, грядущих выборах, зарплатах и пенсиях. Он категорически не согласился с утверждениями некоторых СМИ о том, что со сменой президента процесс модернизации остановится и страна якобы вернется в 2007 год.

«Я могу вам сказать только одно: никто никогда не вернется в 2007 год, потому что на дворе 2011 год».

2. О представителях европейского христианства

Фото - © Freepik.com

С началом специальной военной операции европейские страны решили ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Дмитрий Медведев тут же отреагировал в своем телеграм-канале — обозвал представителей европейского христианства «термоядерными дегенератами».

«С началом проведения спецоперации на свет божий полезли термоядерные дегенераты. В антироссийском исступлении прибалтийские правители требуют санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси. Вожак неканонических раскольников из ПЦУ верещит про русско-большевистские орды, захватившие Украину. Нацисты осуществляют набеги на православные храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, угрожая убийствами священников и прихожан», — написал Медведев.

3. О западных странах

Фото - © Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев не лезет в карман за словом, чтобы обозначить недругов России. Метафоры он подбирает достаточно яркие:

«Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам. <…> Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — писал Дмитрий Медведев.

«Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое», — высказывался зампред Совбеза в ответ на слова экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что НАТО и ЕС готовы забрать у России Калининград.

«С Россией так не получится. Они это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем. Но США и их никчемные шавки должны помнить слова Писания: «Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы» (Библия. Мф. 7:1–2). Так, чтобы к ним в дом однажды не «пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Библия. Откр. 6:17)», — Медведев о призывах создать трибунал над Россией.

4. О шенгенских визах

Фото - © Александр Гаценко / Фотобанк Лори

В 2022 году Медведев пожелал Европе побыстрее ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Таким образом они показали бы, по мнению зампреда, свое истинное лицо.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — заключил Дмитрий Медведев.

5. Об Украине

Фото - © Фотобанк Лори

«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект „Анти-Россия”, что все остальное для них пустяк…» — писал Медведев.

В 2024 году Медведев высказался достаточно жестко: «Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине». А ранее он писал: «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна».

Самые яркие высказывания обращены в сторону президента Украины.

«Главный украинский клоун предложил „призвать к ответственности всё население России”. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?» — прокомментировал Медведев призыв Зеленского.

«Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало — надо остановить военную помощь нацистской машине», — писал Медведев в своем канале.

«Зеленый кишечный глист приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом. А до того ультимативно потребовал всего ничего: союзники должны выделить Киеву в 2026 году по 0,25% от их ВВП <...> Америка, скажи глистам (гельминтам) "нет"!"», — в ироничной форме прокомментировал Медведев стремление киевских властей добиться увеличения западной поддержки.

6. О запрете скулить

Фото - © РИА Новости

В 2008 году на совещании по развитию Магаданской области президент России Дмитрий Медведев подверг критике выступление представителей бизнеса: «Я понимаю, что бизнесу работать нелегко, что бюрократический аппарат у нас еще тяжелый, но не надо скулить».

7. Об учителях в бизнесе

Фото - © Александр Астафьев/РИА Новости

В 2016 году интернет облетел новый мем. Дмитрий Медведев был участником форума «Территория смыслов», где один учитель задал ему неудобный вопрос: почему учителя получают такие маленькие зарплаты, тогда как представители силовых ведомств получают 50 тысяч и выше. Медведев не растерялся и посоветовал идти в бизнес:

«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот», — заявил он.

8. О нехватке денег

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

В 2016 году одна из пенсионерок Крыма пожаловалась Медведеву, что пенсии не индексируются, а «восьми тысяч на жизнь недостаточно». В ответ Медведев попытался как-то приободрить женщину, но случился мем, облетевший интернет:

«Просто денег нет. Найдем деньги — сделаем индексацию, — сказал он. — Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

9. О санкциях в отношении России

Фото - © Сергей Чайко / Фотобанк Лори

В 2022 году Медведев писал о санкциях, которые западные страны начали активно вводить против России.

«Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции — миф, фикция, фигура речи. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь. Я — гражданин России. И этим все сказано. Ну а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России», — писал Медведев.

10. О победе Владимира Путина на выборах

Фото - © РИА Новости

В 2024 году зампред писал: «Поздравляю всех врагов России с блестящей победой Владимира Путина на выборах Президента Российской Федерации! Друзьям — спасибо за поддержку».

11. О ядерном оружии

Фото - © РИА Новости

«Для существования России в качестве самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение. Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство», — сказал Медведев, выступая перед участниками марафона «Знание» в 2023 году. «Вы сказали, что Россия никогда не применит первой ядерное оружие, но это не совсем так», — заявил он.