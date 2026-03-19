Тайная семейная жизнь известной актрисы: раскрыта личность супруга Светланы Ходченковой

В последнее время поклонники следить за жизнями знаменитостей все чаще стали задаваться вопросом: за кого же вышла замуж талантливая актриса Светлана Ходченкова, известная своим нежеланием раскрывать подробности личной жизни широкой общественности? О данном событии слухи начали распространяться еще год назад, однако до последнего момента никто точно не знал, кем именно оказался избранник звезды киноэкрана. В материале РИАМО приоткрываем завесу правды.

Что известно о свадьбе и муже Светланы Ходченковой

Только недавно мама знаменитой актрисы Татьяна Владимировна поделилась информацией с представителями прессы, подтвердив факт вступления дочери в брак. Как выяснилось, официальная регистрация отношений произошла значительно раньше, чем предполагалось изначально. «Послушайте, она давно замужем, чего поздравлять-то?» — рассказала Татьяна Владимировна корреспондентам шоу «Ты не поверишь!».

Все думали, что брак актриса заключила недавно, а оказалось, что она замужем уже почти год. Некий инсайдер рассказал журналистам, что супруг Ходченковой совершенно не имеет отношения к миру кинематографа. Он намекнул, что речь идет о преуспевающем предпринимателе, работающем в области высоких технологий. «Светлана Ходченкова не делится сама подробностями личной жизни. Но у нее действительно есть любимый мужчина, который о ней заботится. Она вышла замуж в прошлом году. Муж — и не актер, и не режиссер. Говорят, что это успешный бизнесмен, в том числе в сфере IT», — поделился инсайдер.

Вообще слухи о новом замужестве среди поклонников звезды появились на фоне фотографии актрисы, опубликованной ею самой в социальных сетях. В августе прошлого года Ходченкова удивила публику снимком, на котором она стоит в шикарном белоснежном наряде, уж больно похожем на традиционное свадебное платье. Причем в то время актриса отдыхала в Италии в компании загадочного мужчины. Несмотря на очевидную символичность кадра, многие зрители восприняли его лишь как творческий эксперимент актрисы. А чуть позднее звезда появилась на фотосессии одного популярного ювелирного бренда — и вновь в элегантном облике современной невесты.

Предыдущие романы Светланы Ходченковой

Ходченкова не в первый раз вышла замуж. Так, ее первый брак с известным российским актером Владимиром Яглычем продлился около пяти лет. Со стороны брак казался идеальным — влюбленные всегда были вместе и улыбались папарацци. Однако, как оказалось, внутри отношений все было не столь гладко — причиной расставания они назвали разные характеры.

После развода актриса вступила в близкие отношения с успешным предпринимателем Георгием Петришиным, которого теперь называют законным супругом бывшей модели Алены Кафельниковой. Однако Георгий так и не стал вторым официальным мужем актрисы. Связь продлилась четыре года, Петришин даже сделал предложение: поднялся на сцену после спектакля «История любви. Комедия ошибок», в котором принимала участие Светлана, встал на одно колено и подарил кольцо. Актриса ответила согласием — но до свадьбы дело так и не дошло. Георгий якобы был слишком зациклен на своей работе и уделял мало внимания отношениям.