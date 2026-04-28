— Нелли Александровна, наступает активный сезон для дачников, летом чаще совершаются сделки с недвижимостью, которой в Подмосковье довольно много. При этом с 2006 года работает так называемая «дачная амнистия», позволяющая оформить постройки в упрощенном порядке. В связи с этим расскажите, пожалуйста, насколько охотно в Московской области граждане оформляют свою загородную недвижимость.

— «Дачная амнистия» действительно очень востребована, и об этом говорят цифры. На сегодняшний день, по данным Росреестра, на территории Московской области за 2025 год в рамках программы зарегистрированы права в отношении 64 661 объекта недвижимости, из которых 63 625 индивидуальных жилых домов, что на 14 тысяч объектов больше показателя 2024 года, и 1 036 земельных участков.

— Как работает «дачная амнистия» и сколько есть времени, чтобы успеть ей воспользоваться?

— Для оформления загородной недвижимости предусмотрены «дачные амнистии 1.0 и 2.0». «Дачная амнистия 1.0» позволяет в упрощенном порядке поставить на кадастровый учет и зарегистрировать свои права на садовые или жилые дома, построенные на участках для ведения садоводства, ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов или на участках крестьянско-фермерских хозяйств. Также под действие амнистии попадают хозяйственные постройки, для которых не нужно получать разрешение на строительство (гаражи, погреба, навесы, теплицы, сараи, бани и другие).

«Дачная амнистия 2.0» применяется в том случае, когда права отсутствуют и на дом, и на земельный участок под ним, а сам дом построен до 14 мая 1998 года. То есть вместе с домами в упрощенном порядке, то есть без полного набора разрешений на строительство и сложных согласований, оформляются и участки под ними.

Оформить права можно, обратившись в БТИ, заказав технический план у кадастрового инженера. Кроме того, можно воспользоваться услугой оформления документов «под ключ».

«Дачная амнистия» действует до 1 марта 2031 года, и у собственников есть еще запас времени, чтобы собрать минимум документов и узаконить дом и землю, не проходя полный уведомительный цикл строительства и ввода в эксплуатацию. Дальше действовать будут только общие правила.

— Какие объекты недвижимости можно оформить по упрощенной системе?

— По «дачной амнистии» обычно оформляют жилые и садовые дома на участках ИЖС, ЛПХ в границах населенного пункта и садоводство; садовые дома в СНТ, если они соответствуют параметрам индивидуального или садового дома (до трех этажей, не выше 20 метров, не многоквартирный); земельные участки, права на которые возникли по старым актам, свидетельствам, решениям администраций, членским книжкам СНТ и другим документам «досоветского» или «дореестрового» образца. Вообще законодательство разделяет постройки в СНТ на капитальные (с фундаментом и прочной связью с землей) и некапитальные. Первые требуют обязательной регистрации, вторые — нет.

Главное условие — объект должен уже фактически существовать и соответствовать виду разрешенного участка, например, дом на ИЖС или ЛПХ, садовый дом в СНТ. Естественно, временные постройки, хозблоки и самовольные строения на чужой земле или с грубыми нарушениями норм под амнистию не подпадают.

— Какие у «дачной амнистии» есть плюсы и минусы? Для чего вообще нужно официально оформлять недвижимость?

— Основное преимущество «дачной амнистии» в том, что для согласования требуется минимум документов по сравнению с обычным режимом строительства. Кроме того, у граждан есть возможность узаконить свои капитальные постройки, а участок, который оформлен по закону, выше ценится на рынке недвижимости. К официально оформленному дому можно без проблем подключить газ, свет, воду, можно в нем прописаться, получить налоговый вычет. Все это невозможно в неофициально существующем доме.

Отмечу, что смена статуса дома — это не просто формальность, а ключ к новым возможностям. Собственник получает право не только комфортно жить в доме круглый год, но и пользоваться всеми благами, доступными жителям населенных пунктов. Прежде всего, это дает юридическую определенность и повышает ценность собственности.

Садовый дом может быть признан жилым, если он является капитальным строением, пригодным для круглогодичного проживания. Это означает, что он должен иметь надежные несущие конструкции (стены, крыша, фундамент) и инженерные системы, обеспечивающие безопасность и комфорт. Проверку дома проводит аттестованный кадастровый инженер, он же выдает официальное заключение о пригодности дома для постоянного проживания.

К минусам «дачной амнистии» — я бы назвала их ограничениями — можно отнести то, что амнистия не легализует постройки на чужой или самозахваченной земле, дома с грубыми нарушениями градостроительных, пожарных и санитарных норм — такие объекты могут признать самостроем и обязать снести.

— С 1 февраля 2026 года — новые правила оформления домов. Что изменилось и как теперь действовать?

— Раньше можно было сразу подать документы на регистрацию права собственности и кадастровый учет. Теперь сначала обязательно нужно присвоить адрес объекту. И только потом обращаться в Росреестр. Новый порядок распространяется на все капитальные постройки: жилые дома, гаражи, бани, хозяйственные блоки.

Присвоение адреса теперь обязательная опция. Его присваивает администрация соответствующего городского округа. Последовательность такая: выезд и замеры специалистом, подготовка проекта техплана, обращение в уполномоченный орган за присвоением адреса. Через пять дней после присвоения адреса в системе ГАР (ФИАС) присваивается ID-номер, и техплан дорабатывается с внесением полученного ID-номера в системе ГАР (ФИАС). После этого документы отправляются в Росреестр на постановку на кадастровый учет и регистрацию права. Другой путь — подготовка уведомления об окончании строительства и сдача полного пакета документов в администрацию (в зависимости какой путь оформления выбран). Это касается не только жилых домов и прочих построек, теперь это требование и для разделов участка, и для объединения, и для перераспределения земельного участка.

Это увеличивает сроки оформления и в некоторых случаях усложняет процедуру оформления недвижимости, но всегда есть возможность воспользоваться нашей услугой «под ключ».

— Сколько времени обычно занимает процедура подготовки документов для оформления права собственности?

— Обычно не более 10 дней. За это время в БТИ готовят документы и оформляют право собственности, но конкретные сроки зависят от типа выполняемых работ. При заказе услуги через Региональный портал госуслуг (РПГУ) Московской области можно самому выбрать удобную дату и время выезда специалиста для осмотра объекта благодаря интерактивному календарю. Стоимость услуг рассчитывается автоматически, а оплатить их можно сразу на портале.

— Как БТИ Московской области взаимодействует с гражданами? Как можно получить консультацию специалиста и оформить заявку на выполнение работ?

— Мы стремимся сделать процесс взаимодействия наших клиентов с учреждением удобным и прозрачным. Используем все возможные коммуникации с жителями. Всегда можно прийти в региональный офис БТИ или МФЦ, где можно оставить заявку на выполнение работ.

Можно воспользоваться региональным порталом «Госуслуг», где можно, не выходя из дома, заказать подготовку технического плана и технического паспорта. На портале делается заявка, оплачивается услуга, и туда же приходит готовый документ. В 2026 году к РПГУ будут подключены еще четыре востребованных услуги БТИ: подготовка проекта перепланировки, перевод садового дома в жилой, подготовка акта обследования (снос/гибель объекта) и подготовка межевого плана земельного участка.

Граждане могут позвонить в наш колл-центр по телефону: 8 (498) 568-88-88 или оформить заявку на нашем сайте, где помимо прочего есть информация о наших филиалах и наших услугах.

Получить ответы на вопросы можно в нашем чат-боте в Максе. Он работает круглосуточно, чтобы информацию об услугах БТИ можно было получить в удобное для граждан время. Бот поможет найти ближайший филиал, заказать обратный звонок и записаться на прием.

— Расскажите о работе ваших мобильных офисов? Как можно оформить недвижимость, не выезжая из СНТ?

— Мобильные офисы — очень удобный и востребованный формат взаимодействия с гражданами. Наших специалистов можно пригласить в СНТ, и мобильный офис приедет, чтобы на месте провести консультации и оформить все документы. Это особенно важно для маломобильных людей. Чтобы сотрудники БТИ выехали, достаточно председателю СНТ обратиться в ближайший филиал и сделать заявку.

Кроме того, наши филиалы сами выходят с инициативой организовать консультацию специалистов и провести кадастровые работы к председателю СНТ. Мы оперативно приедем и ответим на все вопросы, выполним необходимые кадастровые работы. Также можем организовать выезд в СНТ для подачи документов мобильного офиса БТИ совместно с сотрудниками Московского областного МФЦ.

— Какие документы оформляют в БТИ, чтобы можно было подключить газ к частному дому?

— Перед тем как специалисты газового хозяйства приступят к монтажу газовой сети, необходимо собрать пакет документов, главное место в котором занимает технический паспорт дома для газификации. Этот документ является обязательным требованием газораспределительных организаций и государственных органов.

Технический паспорт дома содержит полные сведения об объекте и подтверждает, что здание является капитальным, имеет определенные конструктивные особенности (например, наличие дымохода или вентиляционного канала) и что его планировка позволяет безопасно проложить внутренний газопровод.

Подготовить документ может только специализированная организация, имеющая соответствующую аккредитацию. Наши специалисты сопровождают собственника на всех этапах подготовки документов: от первой консультации до выезда специалистов на место.